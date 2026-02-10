Kouvolan Kasarminmäelle rakennetaan uusi ikäihmisten Attendo-koti

Kouvolaan valmistuu keväällä 2027 uusi 58-paikkainen hoivakoti. Rakennushankkeessa toteutetaan energiatehokas ja toimiva Attendo-koti entiselle kasarmialueelle.

Kouvolan Kasarminmäelle Kuuselankadun varteen rakennetaan uusi Attendo-koti ikäihmisille. Hoivakoti valmistuu arviolta keväällä 2027.

Kaksikerroksisessa hoivakodissa on 58 asukaspaikkaa. Kummassakin kerroksessa on 29 asukashuonetta sekä oleskelutilat, ruokailutilat ja keittiö. Yläkerrassa on sauna- ja pesutilat. Alakerrassa sijaitsevat henkilökunnan tilat. Hoivakodin piha-alue on suunniteltu turvalliseksi ja viihtyisäksi. Lasitettu terassi ja parveke tarjoavat suojaisia ulkotiloja ympäri vuoden.

Rakennuksen kokonaisala on noin 2 400 neliömetriä. Se sijaitsee entisellä kasarmialueella, joka on tunnettu punatiilisistä rakennuksistaan. Mäelle nousevan Attendo-kodin julkisivu kunnioittaa alueen pitkää historiaa ja arkkitehtuuria. Rakennus saavuttaa A-energialuokan hyödyntämällä maalämpöä ja aurinkopaneeleja.

“Olemme iloisia, että Kouvolaan valmistuu uusi koti ikäihmisille. Tarve laadukkaille hoivapaikoille on suuri ja tämä uusi Attendo-koti vastaa siihen. Tavoitteenamme on luoda asukkaille mukava ja turvallinen koti, jossa he saavat laadukasta hoivaa ja huolenpitoa”, kertoo Attendon aluejohtaja Maria Borg.

"Kuuselankadulle rakentuva Attendo-koti edustaa parhaimmillaan Plus Hoivakotien tavoitteita hoivakiinteistöjen kehittämisessä. Suunnittelu on lähtöisin hoivakodin käytännön tarpeista ja hyväksi todetuista tilaratkaisuista yhdessä palveluntuottajan kanssa. Ympäristöystävällinen ja energiatehokas toteutus takaa kiinteistölle pitkän tulevaisuuden, joka tukee kestävää kehitystä", sanoo Alex Gullichsen Plus Hoivakodeista.

