Attendo

Kouvolan Kasarminmäelle rakennetaan uusi ikäihmisten Attendo-koti

24.2.2026 10:00:00 EET | Attendo | Tiedote

Jaa

Kouvolaan valmistuu keväällä 2027 uusi 58-paikkainen hoivakoti. Rakennushankkeessa toteutetaan energiatehokas ja toimiva Attendo-koti entiselle kasarmialueelle.

Tietokoneella tuotettu havainnekuva kaksikerroksisesta punaisesta rakennuksesta kesäsäällä. Kuvan edustalla ihminen istumassa sekä polkupyörä.
Havainnekuva Kouvolan Kasarminmäelle nousevasta hoivakodista.

Kouvolaan valmistuu keväällä 2027 uusi 58-paikkainen hoivakoti. Rakennushankkeessa toteutetaan energiatehokas ja toimiva Attendo-koti entiselle kasarmialueelle. 

Kouvolan Kasarminmäelle Kuuselankadun varteen rakennetaan uusi Attendo-koti ikäihmisille. Hoivakoti valmistuu arviolta keväällä 2027. 

Kaksikerroksisessa hoivakodissa on 58 asukaspaikkaa. Kummassakin kerroksessa on 29 asukashuonetta sekä oleskelutilat, ruokailutilat ja keittiö. Yläkerrassa on sauna- ja pesutilat. Alakerrassa sijaitsevat henkilökunnan tilat. Hoivakodin piha-alue on suunniteltu turvalliseksi ja viihtyisäksi. Lasitettu terassi ja parveke tarjoavat suojaisia ulkotiloja ympäri vuoden. 

Rakennuksen kokonaisala on noin 2 400 neliömetriä. Se sijaitsee entisellä kasarmialueella, joka on tunnettu punatiilisistä rakennuksistaan. Mäelle nousevan Attendo-kodin julkisivu kunnioittaa alueen pitkää historiaa ja arkkitehtuuria. Rakennus saavuttaa A-energialuokan hyödyntämällä maalämpöä ja aurinkopaneeleja. 

“Olemme iloisia, että Kouvolaan valmistuu uusi koti ikäihmisille. Tarve laadukkaille hoivapaikoille on suuri ja tämä uusi Attendo-koti vastaa siihen. Tavoitteenamme on luoda asukkaille mukava ja turvallinen koti, jossa he saavat laadukasta hoivaa ja huolenpitoa”, kertoo Attendon aluejohtaja Maria Borg. 

"Kuuselankadulle rakentuva Attendo-koti edustaa parhaimmillaan Plus Hoivakotien tavoitteita hoivakiinteistöjen kehittämisessä. Suunnittelu on lähtöisin hoivakodin käytännön tarpeista ja hyväksi todetuista tilaratkaisuista yhdessä palveluntuottajan kanssa. Ympäristöystävällinen ja energiatehokas toteutus takaa kiinteistölle pitkän tulevaisuuden, joka tukee kestävää kehitystä", sanoo Alex Gullichsen Plus Hoivakodeista. 

Lisätiedot 

Maria Borg, Aluejohtaja, Attendo 

maria.borg@attendo.fi +358451665174 

Alex Gullichsen, Plus Hoivakodit 

alex.gullichsen@plushoiva.fi  +358 044 514 9551 

Avainsanat

Attendo

Attendo – Pohjoismaiden johtava hoivapalveluiden tarjoaja

Attendo on Pohjoismaiden johtava hoivapalveluiden tarjoaja. Tehtävämme on vahvistaa ihmistä niin, että jokainen, joka meillä asuu, saa elää omannäköistään täyttä elämää. Tarjoamme hoivaa ja asumispalveluita ikäihmisille, kehitysvammaisille, vammautuneille sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Tarjoamme myös terapiapalveluita. Asukkaillemme olemme ennen kaikkea koti, sidosryhmillemme kumppani ja yhteiskunnassa vahva muutosvoima. Noin 18 000 työntekijäämme palvelee yli 400 toimipisteessä ympäri Suomen. Attendolla on kaikkiaan noin 24 000 työntekijää yli 700 toimipisteessä Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa. Lue lisää: www.attendo.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Attendo

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye