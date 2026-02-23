Talentialta uusi lakkovaroitus yksityiselle sosiaalipalvelualalle

Lakko alkaa tiistaina 10.3. ja päättyy torstaina 12.3. Lakko toteutuu, jos sopua työriitaan ei synny aiemmin.

– Yksityinen sosiaalipalveluala on ollut pian kaksi kuukautta ilman uutta työehtosopimusta. Tavoitteenamme on pistää vauhtia työnantajaan. Tämä meno ei vetele, alalle on lopultakin saatava uusi sopimus, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Lakko 10.–12.3.2026

Lakko alkaa tiistaina 10.3.2026 klo 00.01 ja päättyy torstaina 12.3.2026 klo 23.59, jos sopua työriitaan ei synny aiemmin. Työnseisaus koskee työvuoroja, jotka alkavat tiistain 10.3. klo 00.01 ja torstain 12.3. klo 23.59 välisenä aikana. Työnseisaus kestää päättyvän työvuoron loppuun.

Työnseisaus koskee kaikkia oheisten konsernien ja niiden yritysten tietyissä toimipisteissä tehtävää työtä, joka kuuluu yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piiriin.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus eli SOSTES

– Sopimus päättyi 31.12.2025. Ala on nyt sopimuksettomassa tilassa.

– Sopimuksen piirissä on noin 70 000 työntekijää.

– Sopimusta noudatetaan muun muassa yksityisissä lastensuojelulaitoksissa ja asumispalveluissa, mielenterveys- ja päihdeyksiköissä sekä ensi- ja turvakodeissa.

– Talentia neuvottelee sopimuksesta muiden palkansaajajärjestöjen ja työnantajapuolen kanssa. Työnantajia edustaa Hyvinvointiala HALI ry.

– Talentiaa neuvotteluissa edustaa Talentian neuvottelujohtaja Paula Kangasmaa.