Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

Talentialta uusi lakkovaroitus yksityiselle sosiaalipalvelualalle

23.2.2026 14:10:59 EET | Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry | Tiedote

Jaa

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on tänään 23.2.2026 jättänyt uuden lakkovaroituksen yksityiselle sosiaalipalvelualalle. Lakkovaroitus koskee 51:tä Attendon, Mehiläisen ja Esperi Caren kohdetta ympäri maata.

Megafoni, josta lähtee kauas ulottuvia vaaleanpunaisia ääniaallot, kirkkaan keltaisen ja vaaleanpunaisen taustan edessä.
Lakkovaroitus yksityiselle sosiaalipalvelualalle

Lakko alkaa tiistaina 10.3. ja päättyy torstaina 12.3. Lakko toteutuu, jos sopua työriitaan ei synny aiemmin. 

– Yksityinen sosiaalipalveluala on ollut pian kaksi kuukautta ilman uutta työehtosopimusta. Tavoitteenamme on pistää vauhtia työnantajaan. Tämä meno ei vetele, alalle on lopultakin saatava uusi sopimus, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.  

Lakko 10.–12.3.2026 

Lakko alkaa tiistaina 10.3.2026 klo 00.01 ja päättyy torstaina 12.3.2026 klo 23.59, jos sopua työriitaan ei synny aiemmin. Työnseisaus koskee työvuoroja, jotka alkavat tiistain 10.3. klo 00.01 ja torstain 12.3. klo 23.59 välisenä aikana. Työnseisaus kestää päättyvän työvuoron loppuun. 

Työnseisaus koskee kaikkia oheisten konsernien ja niiden yritysten tietyissä toimipisteissä tehtävää työtä, joka kuuluu yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piiriin.  

>> Katso tarkka lista Talentian lakkopaikoista 

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus eli SOSTES  

– Sopimus päättyi 31.12.2025. Ala on nyt sopimuksettomassa tilassa.   

– Sopimuksen piirissä on noin 70 000 työntekijää.  

– Sopimusta noudatetaan muun muassa yksityisissä lastensuojelulaitoksissa ja asumispalveluissa, mielenterveys- ja päihdeyksiköissä sekä ensi- ja turvakodeissa.  

– Talentia neuvottelee sopimuksesta muiden palkansaajajärjestöjen ja työnantajapuolen kanssa. Työnantajia edustaa Hyvinvointiala HALI ry.  

– Talentiaa neuvotteluissa edustaa Talentian neuvottelujohtaja Paula Kangasmaa.  

Avainsanat

lakkotalentiasostestyöehtosopimusyksityinen sosiaalipalveluala

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Akavalainen 27 000 jäsenen Talentia edustaa laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, joita ovat yliopistotutkinnon suorittaneet sosiaalityöntekijät sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet sosionomit, geronomit ja kuntoutuksen ohjaajat. Talentian jäsenet työskentelevät hyvinvointialueilla, kunnissa, yksityisellä sosiaalipalvelu- ja varhaiskasvatusalalla sekä valtiolla.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

Yksityisen sosiaalipalvelualan lakko alkaa tiistaina 17.2. - Valtakunnansovittelijan sovintoehdotusta ei hyväksytty15.2.2026 18:42:52 EET | Tiedote

Valtakunnansovittelijan sovintoehdotus yksityisen sosiaalipalvelualan työriitaan on hylätty. Tämä tarkoittaa, että Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian jäsenet rajatuissa lastensuojelun avo- ja perhepalveluissa, lastensuojelulaitoksissa sekä eräissä Pohjois-Suomen hoivakodeissa osallistuvat työnseisaukseen 17.–19.2.2026, jollei ratkaisua työriitaan saada sitä ennen.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye