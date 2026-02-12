Säteilyturvakeskuksen ydinenergian käyttöä koskevat määräykset ovat lausuttavina Lausuntopalvelussa
23.2.2026 11:26:02 EET | Säteilyturvakeskus (STUK) | Tiedote
Säteilyturvakeskus uudistaa ydinenergian käyttöä koskevat määräyksensä osana ydinenergialainsäädännön kokonaisuudistusta, ja pyytää lausuntoja määräysten luonnoksiin Lausuntopalvelun kautta.
Ydinlaitosten luvanhaltijoita velvoittavien määräyksien uudistaminen on osa Säteilyturvakeskuksen (STUK) säännöstöuudistusta. Uudistuksen tärkeimpiä tavoitteita ovat toiminnanharjoittajien vastuun korostaminen, vaatimusten mitoittaminen turvallisuusmerkityksen suhteen oikein ja viranomaisvalvonnan entistä tehokkaampi kohdentaminen. Viranomaisvalvontaa kohdistetaan sinne, missä ovat toiminnan riskit.
STUK julkaisi lausuntopalvelussa tammikuussa määräysluonnokset ydinmateriaalivalvonnasta ja ydinjätteiden loppusijoittamisen pitkäaikaisturvallisuudesta. Näiden määräysluonnosten lausuntoaika päättyy 2.3. Ensimmäiset kymmenen määräysluonnosta julkaistiin joulukuussa 2025. Näiden määräysten lausuntoaika päättyy 27.2. Viimeisten kahdentoista määräyksen luonnokset julkaistaan lausuntopalvelussa tulevien viikkojen aikana. Uusia STUKin määräyksiä on yhteensä 24.
Kaikki kansalaiset ja organisaatiot voivat antaa määräyksistä lausuntonsa. Määräysten on tarkoitus tulla voimaan yhtä aikaa uuden ydinenergialain kanssa vuoden 2027 alussa.
Ydinenergialain hallituksen esitys oli lausunnolla kesällä 2025. STUK antoi esityksestä oman lausuntonsa.
Ydinturvallisuusmääräykset lausuntopalvelussa
Luonnokset STUKin uusista ydinturvallisuusmääräyksistä sekä niihin liittyvät ympäristöselostukset ovat nähtävillä Lausuntopalvelussa osoitteessa lausuntopalvelu.fi. Määräysluonnokset löytyvät linkin kautta hakusanalla "Säteilyturvakeskus": https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/List. Määräysten ympäristöselostusten kuulutus löytyy sivulta "Yleistiedoksiannot ja kuulutukset".
Lisätietoja ydinturvallisuussäännöstön uudistuksesta: https://stuk.fi/ydinturvallisuussaannoston-uudistus
STUK uutinen 4.12.2025: STUK antoi ydinenergian käyttöä koskevien määräysten luonnokset kansalaisten ja organisaatioiden arvioitavaksi | Säteilyturvakeskus STUK
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
MediapalveluPuh:010 850 4761
Lyhyesti STUKista
Säteilyturvakeskus (STUK) on säteily- ja ydinturvallisuutta valvova viranomainen. Tehtävämme on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta.
Strålsäkerhetscentralen (STUK) är en myndighet som övervakar strål- och kärnsäkerheten. Vårt uppdrag är att skydda människorna, samhället, miljön och de framtida generationerna för strålningens skadliga konsekvenser.
Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) supervises radiation and nuclear safety in Finland. Our mission is to protect people, society, the environment and future generations from the detrimental effects of radiation.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Säteilyturvakeskus (STUK)
En snabbmätning ger snabbt opålitlig information om radonsituationen i hemmet12.2.2026 14:55:26 EET | Pressmeddelande
En hög radonhalt i inomhusluften är inte bra för hälsan, och det är klokt att låta mäta radonhalten i hemmet. I värsta fall kan en hög radonhalt orsaka lungcancer. Det finns företag som erbjuder tillförlitliga mättjänster, men det finns också aktörer vars tjänster man inte bör lita på.
Pikamittauksella saa nopeasti epäluotettavan tiedon kodin radontilanteesta12.2.2026 14:55:26 EET | Tiedote
Sisäilman suuri radonpitoisuus ei ole terveydelle hyväksi ja kodin radontilanteen mittauttaminen on järkevää. Pahimmillaan ilman suuri radonpitoisuus aiheuttaa keuhkosyövän. Kolumni Säteilyturvakeskuksen verkkosivulla kertoo, että luotettavia mittauspalveluja tarjoavia yrityksiä on tarjolla, mutta liikkeellä on myös mittaajia, joiden palveluihin ei kannata luottaa.
Bokföringen berättade inte, men mätningarna fann uranoxid – INES 14.2.2026 11:59:03 EET | Pressmeddelande
Arbetstagare vid Fortums kärnkraftverk i Lovisa upptäckte i oktober i fjol en liten mängd, men mer än förväntad radioaktivitet i avfall som skulle flyttas från slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall till deponiavfall.
Kirjanpito ei kertonut mutta mittaukset löysivät uraanioksidin – INES 14.2.2026 11:59:03 EET | Tiedote
Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen työntekijät havaitsivat viime lokakuussa vähän, mutta oletettua enemmän radioaktiivisuutta jätteessä, jota oltiin siirtämässä matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitoksesta kaatopaikkajätteeksi.
En liten mängd radioaktiva ämnen i utomhusluften30.1.2026 08:35:02 EET | Pressmeddelande
I partikelprover som Strålsäkerhetscentralen samlade in från luften i Rovaniemi, Kuopio och Imatra i mitten av januari uppmättes halter av radioaktiva ämnen som överskred detektionsgränsen. Halterna var mycket låga och utgjorde ingen risk för människor eller miljön.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme