Säteilyturvakeskuksen ydinenergian käyttöä koskevat määräykset ovat lausuttavina Lausuntopalvelussa

23.2.2026 11:26:02 EET | Säteilyturvakeskus (STUK) | Tiedote

Säteilyturvakeskus uudistaa ydinenergian käyttöä koskevat määräyksensä osana ydinenergialainsäädännön kokonaisuudistusta, ja pyytää lausuntoja määräysten luonnoksiin Lausuntopalvelun kautta.

Ydinlaitosten luvanhaltijoita velvoittavien määräyksien uudistaminen on osa Säteilyturvakeskuksen (STUK) säännöstöuudistusta. Uudistuksen tärkeimpiä tavoitteita ovat toiminnanharjoittajien vastuun korostaminen, vaatimusten mitoittaminen turvallisuusmerkityksen suhteen oikein ja viranomaisvalvonnan entistä tehokkaampi kohdentaminen. Viranomaisvalvontaa kohdistetaan sinne, missä ovat toiminnan riskit.  

STUK julkaisi lausuntopalvelussa tammikuussa määräysluonnokset ydinmateriaalivalvonnasta ja ydinjätteiden loppusijoittamisen pitkäaikaisturvallisuudesta. Näiden määräysluonnosten lausuntoaika päättyy 2.3. Ensimmäiset kymmenen määräysluonnosta julkaistiin joulukuussa 2025. Näiden määräysten lausuntoaika päättyy 27.2. Viimeisten kahdentoista määräyksen luonnokset julkaistaan lausuntopalvelussa tulevien viikkojen aikana. Uusia STUKin määräyksiä on yhteensä 24.

Kaikki kansalaiset ja organisaatiot voivat antaa määräyksistä lausuntonsa. Määräysten on tarkoitus tulla voimaan yhtä aikaa uuden ydinenergialain kanssa vuoden 2027 alussa.

Ydinenergialain hallituksen esitys oli lausunnolla kesällä 2025. STUK antoi esityksestä oman lausuntonsa.

Ydinturvallisuusmääräykset lausuntopalvelussa
Luonnokset STUKin uusista ydinturvallisuusmääräyksistä sekä niihin liittyvät ympäristöselostukset ovat nähtävillä Lausuntopalvelussa osoitteessa lausuntopalvelu.fi. Määräysluonnokset löytyvät linkin kautta hakusanalla "Säteilyturvakeskus": https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/List. Määräysten ympäristöselostusten kuulutus löytyy sivulta "Yleistiedoksiannot ja kuulutukset".

Lisätietoja ydinturvallisuussäännöstön uudistuksesta: https://stuk.fi/ydinturvallisuussaannoston-uudistus

STUK uutinen 4.12.2025: STUK antoi ydinenergian käyttöä koskevien määräysten luonnokset kansalaisten ja organisaatioiden arvioitavaksi | Säteilyturvakeskus STUK

