Säteilyturvakeskuksen ydinenergian käyttöä koskevat määräykset ovat lausuttavina Lausuntopalvelussa

Pikamittauksella saa nopeasti epäluotettavan tiedon kodin radontilanteesta 12.2.2026 14:55:26 EET | Tiedote

Sisäilman suuri radonpitoisuus ei ole terveydelle hyväksi ja kodin radontilanteen mittauttaminen on järkevää. Pahimmillaan ilman suuri radonpitoisuus aiheuttaa keuhkosyövän. Kolumni Säteilyturvakeskuksen verkkosivulla kertoo, että luotettavia mittauspalveluja tarjoavia yrityksiä on tarjolla, mutta liikkeellä on myös mittaajia, joiden palveluihin ei kannata luottaa.