Näyttelytila Taidetalli aukeaa Nuorisokeskus Vingellä

Taidetallin ensimmäinen näyttely avataan lauantaina 21.3. ja se on avoinna kahden viikon ajan Vingen aukioloaikoina. Avajaisnäyttelyssä esillä on Ella Sundellin taidetta.

18-vuotias Ella Sundell on aina ollut hyvin luova. Hän on intohimoisen kiinnostunut omien kappaleiden tekemisestä, erilaisten instrumenttien soittamisesta ja taideteosten luomisesta. Ellan taide käsittelee teemoja, kuten seksuaalisuutta, olemassaolon kysymyksiä sekä ihmisen suhdetta luontoon.

Näyttely koostuu pääosin kollaasiteoksista, jotka on koottu lehdistä leikatuista kuvista ja kierrätetystä materiaalista. Ella käyttää usein vanhoja lehtiä ja yhdistelee niitä moderneihin kuviin. "Pääsen flow-tilaan ja ilmaisen sekä käsittelen ajatuksiani taiteen kautta. Taide on minulle tapa hengittää", kertoo Ella Sundell.

Ellan taidetta voi seurata myös Instagramissa @5theartheart3

Median edustajat ovat tervetulleita lehdistötilaisuuteen Nuorisokeskus Vingelle (Puutarhakatu 3) keskiviikkona 4.3. klo 12.30.