SuPer: Uusi lakkovaroitus yksityiselle sosiaalipalvelualalle

Uudella lakolla on tarkoitus vauhdittaa työriidan ratkaisua. Osapuolet palasivat valtakunnansovittelijan pöytään perjantaina 20. helmikuuta, mutta neuvotteluissa ei olla edistytty.

– Palkkaeroa yksityisen sosiaalipalvelualan ja julkisen sektorin sekä miesvaltaisten samanarvoista työtä tekevien alojen välillä tulee kaventaa. Eroa ei pystytä kuromaan umpeen ilman yleistä linjaa ylittäviä palkankohdennuksia, SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg sanoo.

SuPer katsoo, että työantajia edustava Hyvinvointiala Hali ry on sitoutunut kaventamaan palkkaeroja työehtosopimuksen kirjauksella. Osapuolet sopivat palkkaerojen kaventamisesta erityisesti niissä vähimmäispalkkaluokissa, joissa ero julkisen sektorin palkkoihin on suurin. Tämä koskee erityisesti lähihoitajia.

Uusi lakkovaroitus noin 50 kohteeseen

Lakko alkaa tiistaina 10.3.2026 klo 00.01 ja päättyy torstaina 12.3.2026 klo 23.59.

Kohteena on noin 50 Attendon, Esperin ja Mehiläisen työpaikkaa ympäri Suomen, pois lukien Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa, joihin edellinen kolmen päivän lakko kohdistui.

Lakon piirissä ovat ilmoitetuissa yksiköissä kaikki Sote ry:n (SuPer, Tehy, Erto) jäsenet, joiden työsuhteissa sovelletaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Kyseisissä lakkokohteissa yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piirissä tehtävä työ on lakonalaista työtä.

Lakon piirissä olevat työyksiköt

Työntekijöiden lakko-oikeus on perusoikeus, joka pohjautuu perustuslakiin ja Suomea sitoviin kansainvälisiin sopimuksiin.

Hakusaarto ja vuoronvaihtokielto jatkuvat

SuPerin julisti 29. tammikuuta hakusaarron Attendon, Esperin ja Mehiläisen työpaikoille sekä vuoronvaihtokiellon koko yksityiselle sosiaalipalvelualalle. Nämä työtaistelutoimet ovat edelleen voimassa.