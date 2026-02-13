Talkoolaisesta TikTok-taikuriksi – sadat tuhannet seuraavat suomalaisen Jennin somepäivityksiä

200 miljoonaa katselukertaa olympialaisten aikana. Näin laskee Kansainvälisen ampumahiihtoliitto IBU:n sisällöntuottaja Jenni Ahonen biathlonworld-somekanavien lukuja.

Joensuulaislähtöinen Ahonen on yksi IBU:n mediatiimin tekijöistä, jotka rakentavat ampumahiihdon näkyvyyttä maailmalla.

”Tällä hetkellä vastuullani on erityisesti biathlonworldin TikTok. Lisäksi teen postauksia myös Instagramiin ja Facebookiin. Talven matkustan ja teen sisältöä maailmancupin mukana. Kesällä teen töitä etänä”, freelancerina IBU:lle työskentelevä Ahonen kertoo.

Tylsä muuttui timantiksi

Ahosen tie vei ampumahiihdon pariin ensimmäisen kerran syksyllä 2014. Muutaman kuukauden päässä odottivat MM-kotikisat, ja talkoolaiseksi ilmoittautunut Ahonen ystävineen nimettiin ampumapenkalle kirjaamaan tuloksia.

”Mietittiin ensin, että tuon täytyy olla tosi tylsää.”

Mieli kuitenkin muuttui nopeasti.

”Heti ensimmäisellä kerralla todettiin, että tuohan on paras paikka koko kisoissa!”

Innostus vei muihinkin tehtäviin ennen MM-kisoja, ja muut talkoolaiset tulivat tutuiksi. Arvokisat olivat juhlaa myös Ahoselle.

”MM-kisoissa olimme Joensuussa sub-officessa sekä ampumapenkalla. Jokainen työpäivä tuntui juhlalta, ja vapaaehtoisten kesken meillä oli huippumeininki. Oli superkivaa olla töissä”, Ahonen sanoo.

Täältä tullaan urheilumaailma

MM-kisojen huumassa Ahonen jo aavisteli, että tämä on nyt menoa.

”Jatkoin vapaaehtoisena maailmancupin kisoissa, aloin opiskella Vierumäellä Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa urheilujohtamista ja valmentamista ja tein opintoihin vapaasti valittavia kursseja sekä Salpausselän kisoissa että Kontiolahdella.”

Tie vei Hiihtoliiton viestintään siihen asti, kunnes kaudella 2021-2022 alkoi uusi työ IBU:lla.

”Kontiolahden MM-kisoissa en vielä osannut ajatella, että tekisin tulevaisuudessa töitä juuri ampumahiihdon parissa. Kun ensimmäistä kertaa pääsin kisoihin töihin, alkoi tuntua, että ala voisi kiinnostaa.”

Nuoret mukaan fanimaailmaan

Ampumahiihto on yksi seuratuimpia talviurheilulajeja etenkin Keski-Euroopassa. IBU:n kanavilla on Facebookissa 290 000, Instagramissa 274 000 ja TikTokissakin yli 120 000 seuraajaa. Suosiosta kertoo sekin, että vuonna 2021 lanseeratulla IBU App -mobiilisovelluksella on yli 330 000 kuukausittaista käyttäjää.

Kehityksen taustalla on IBU:n määrätietoinen työ ja halu tarjota kansalle mahdollisimman paljon kosketuspisteitä lajiin.

Sisältöä pitää tarjota myös tulevaisuuden faneille. Tätä on Ahosen työ TikTok-kanavan kanssa.

”Yritämme tavoittaa erityisesti sellaista yleisöä, joka ei vielä tällä hetkellä seuraa ampumahiihtoa. Kohderyhmiä ovat erityisesti yhdysvaltalaiset ja nuoret”.

Somesisältöjen työstäminen on Ahoselle sitä kaikkein ominta tekemistä.

”Siinä saa käyttää omaa luovuuttaan.”



---

INFO: Ampumahiihdon maailmancup: 500-600 talkoolaista latupartioista lipunmyyntiin

Ampumahiihdon maailmancupin Suomen osakilpailua Kontiolahdella tekee 500-600 talkoolaista. Tehtäviä on ajanotosta ja fluoritestaajasta palkintojenjakoon ja pysäköinnin ohjaukseen.

Läheskään kaikkiin tehtäviin ei tarvita erikoisosaamista – joissakin omasta harrastuksesta voi olla etua.

”Esimerkiksi latupartioon haetaan hiihtäjiä, joiden avulla saamme radat valmiiksi kisaajille. Asiakaspalvelutehtäviä on laidasta laitaan, kulunvalvojista lipuntarkastajiin”, sanoo vapaaehtoispäällikkö Laura Piiroinen.

Maaliskuun tapahtuman talkoolaistehtävät on pieniä viimeistelyjä lukuun ottamatta jo jaettu. Ilmoittautuminen seuraavaan, marraskuun lopussa järjestettävään maailmancupiin avataan keväällä.

”Talkoolaisten avulla tapahtuma on ylipäänsä mahdollinen. Vastineeksi tapahtuma tarjoaa esimerkiksi uusia taitoja, virkistävää tekemistä arjen vastapainoksi ja ystävyyssuhteita”, Piiroinen sanoo.