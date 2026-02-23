SuPer: Nytt strejkvarsel inom den privata socialservicebranschen

Den nya strejken syftar till att påskynda lösningen av arbetstvisten. Parterna återvände till riksmedlarens bord fredagen den 20 februari, men förhandlingarna har inte framskridit.

– Löneskillnaden mellan den privata socialservicebranschen och den offentliga sektorn samt de mansdominerade branscher som utför likvärdigt arbete måste minska. Skillnaden kan inte utjämnas utan lönejusteringar som överskrider den allmänna linjen, säger SuPers ordförande Päivi Inberg.

SuPer anser att Välmåendebranschen Hali rf, som företräder arbetsgivarna, har förbundit sig att minska löneskillnaderna genom en skrivning i kollektivavtalet. Parterna kom överens om att minska löneskillnaderna särskilt i de lägsta löneklasserna där skillnaden till den offentliga sektorns löner är störst. Detta gäller i synnerhet närvårdare.

Ett nytt strejkvarsel för cirka 50 arbetsplatser

Strejken är utlyst att börja tisdagen 10.3.2026 kl. 00.01 och upphöra torsdagen 12.3.2026 kl. 23.59.

Föremålet är cirka 50 arbetsplatser hos Attendo, Esperi och Mehiläinen runt om i Finland, med undantag för Lappland och Norra Österbotten, som den föregående tre dagar långa strejken riktades mot.

Strejken omfattar vid de anmälda enheterna alla medlemmar i Sote rf (SuPer, Tehy och Erto) vars anställningsförhållanden regleras av kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen. Vid de aktuella strejkobjekten är allt arbete som utförs inom ramen för kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen strejkbelagt arbete.

De arbetsenheter som omfattas av strejken

Arbetstagarnas rätt till arbetskonflikt grundar sig på grundlagen och internationella avtal som är bindande för Finland.

Ansökningsblockad och skiftbytesförbud pågår

'SuPer har utlyst den 29 januari en ansökningsblockad vid arbetsplatser som omfattas av det privata socialservicebranschens kollektivavtal inom Attendo, Esperi och Mehiläinen och ett skiftbytesförbud som gäller alla arbetsplatser som omfattas av kollektivavtalet inom den privata socialservicebranschen. Dessa stridsåtgärder är fortfarande i kraft.