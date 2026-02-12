Suomen luonto kukoistamaan – Priodiversity LIFE ennallistaa ja kunnostaa elinympäristöjä kahdeksassa maakunnassa

Yhteistiedote: Metsähallitus, Suomen metsäkeskus, ympäristöministeriö sekä Itä-Suomen, Kaakkois-Suomen, Lounais-Suomen, Sisä-Suomen ja Pohjois-Suomen elinvoimakeskukset

EU-rahoitteinen Priodiversity LIFE -hanke ennallistaa ja hoitaa luontoa vuosina 2025–2030 kahdeksan maakunnan alueilla Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa, Pirkanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa, Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa sekä myöhemmin myös Lapissa. Samalla toteutetaan Helmi-elinympäristöohjelman tavoitteita.

Nyt kohteita etsitään seitsemästä maakunnasta yhteensä 590 000 hehtaarin suuruiselta alueelta. Toimenpiteisiin kuuluu muun muassa soiden ja metsien ennallistamista, perinnebiotooppien, lehtojen ja paahdeympäristöjen hoitoa, kosteikkojen rakentamista sekä purojen ja lähteiden kunnostamista. Hankkeen edetessä ja luontotiedon lisääntyessä mukaan valitaan uusia alueita.

”Suomessa on ennallistettu luontoa jo pitkään, mutta nyt tekemiseen otetaan uusi vaihde silmään. Priodiversity LIFE -hankkeessa uutta on luontotiedon erityisen tehokas hyödyntäminen kunnostuskohteiden valinnassa sekä laaja yhteistyö, joka mahdollistaa työskentelyn hallinnollisista rajoista huolimatta”, kertoo projektipäällikkö Elina Tauriainen hanketta koordinoivasta Metsähallituksen Luontopalveluista.

Miksi luontokato on pysäytettävä nyt?

Suomessa elävistä kasvi- ja eläinlajeista jo 12 prosenttia on uhanalaisia. Myös yleiset lajit, kuten varpuset ja metsäjänikset, taantuvat. Lajien tilaan ovat merkittävimmin vaikuttaneet metsäelinympäristöjen muutokset, avoimien elinympäristöjen umpeenkasvu sekä ilmastonmuutos. Luonnon tilan parantaminen edellyttää näihin juurisyihin puuttumista sekä elinympäristöjen aktiivista ennallistamista ja hoitoa.

Ennallistamisella tarkoitetaan elinympäristöjen ja niiden lajiston palauttamista kohti luonnontilaa tai mahdollisimman lähelle sitä ihmisen avustamana. Luonnonhoito on jatkuvaa tai useamman kerran toteutettavaa työtä, jolla turvataan elinympäristöjen luontoarvoja. Kunnostaminen taas on kattotermi, jolla tarkoitetaan elinympäristöjen tilan parantamista ennallistamisella ja luonnonhoidolla.

Priorisoinnilla ja yhdessä tekemisellä enemmän vaikuttavuutta

Hankkeessa hyödynnetään ja analysoidaan laajaa luontotietoaineistoa, jonka avulla toimet kohdistetaan ekologisesti merkittävimmille alueille. Kahdeksaan maakuntaan laaditaan maakunnalliset LUMO-ohjelmat, joissa luonto- ja asiantuntijatiedon avulla tunnistetaan monimuotoisuuskeskittymät eli maakuntien lajirikkaimmat alueet.

Monimuotoisuuskeskittymiä on tunnistettu tähän mennessä 78 kappaletta. Hankkeen rahoitus ei riitä kaikkien keskittymien ennallistamiseen ja hoitoon, joten alueita on priorisoitu. Valinnassa on huomioitu uhanalaisten lajien ja luontotyyppien määrä sekä mahdollisuus saada enemmän aikaan toimijoiden välisellä yhteistyöllä.

Laaja yhteistyö eri toimijoiden kesken mahdollistaa isompien luontoalueiden ennallistamisen ja hoidon hallinnollisista rajoista riippumatta. Kunnostusalueilla voimansa yhdistävät valtion mailla toimivat Metsähallituksen Luontopalvelut, Eräpalvelut ja Metsätalous Oy sekä yksityismailla työskentelevät elinvoimakeskukset ja Suomen metsäkeskus.

Yksityisten maanomistajien rooli on tärkeä, sillä osa monimuotoisuuskeskittymistä sijaitsee yksityismailla. Maanomistajille hanke tarjoaa mahdollisuuksia saada apua ekologisesti arvokkaiden alueiden kunnostamiseen sekä lisätietoa omistamiensa alueiden luontoarvoista. Yksityismailla toteutettavat toimenpiteet ovat vapaaehtoisia ja niiden suunnittelu ja toteutus ovat maanomistajille maksuttomia.

Kansallinen ennallistamissuunnitelma vauhdittaa työtä

Ennallistamisasetus on viime vuosien merkittävin säädös, jonka tarkoituksena on parantaa luonnon tilaa Euroopan unionin alueella. Suomi on sitoutunut ennallistamisasetuksen tavoitteisiin ja valmistelee parhaillaan kansallista ennallistamissuunnitelmaa. Hyväksi havaittujen toimien mittakaavaa on kasvatettava merkittävästi, jotta luontokato saadaan pysäytettyä Suomessa. Priodiversity LIFE -hanke auttaa osaltaan Suomea saavuttamaan ennallistamisasetuksen tavoitteet.

Urakka luontokadon pysäyttämiseksi on iso. Suomella on ratkaisuja, tietoa ja osaamista luontokadon pysäyttämiseksi, mutta työn merkittävin este on rahan puute. Luontokadon pysäyttämisen rahoitusvaje on tällä hetkellä yli puoli miljardia euroa vuodessa. Rahoitusta tarvitaan sekä ennallistamiseen että luontotiedon tuottamiseen, jotta kaikista merkittävimmät kunnostuskohteet pystytään tunnistamaan. Mukaan biodiversiteettityön rahoitukseen tarvitaankin kaikki kynnelle kykenevät yritykset, yhteisöt ja muut toimijat.