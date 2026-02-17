Mikko Koivusipilä vahvistamaan Pori Jazzin ohjelma- ja kehitystyötä

24.2.2026 10:00:00 EET | Pori Jazz Festival Oy | Tiedote

Jaa

Musiikkialan kokeneimpiin sisältö- ja ohjelmastrategisteihin kuuluva Mikko Koivusipilä liittyy mukaan Pori Jazzin ohjelma- ja kehitystyöhön. Koivusipilällä on pitkä kokemus musiikin, median, festivaalien ja kaupallisen toiminnan yhdistämisestä kokonaisuuksiksi, joissa yleisö ja sisältö muodostavat saumattoman kokonaisuuden. Hän on toiminut aiemmin muun muassa Nelonen Median musiikkijohtajana.

Mikko Koivusipilä liittyy mukaan vahvistamaan Pori Jazzin ohjelma- ja kehitystyötä
Mikko Koivusipilä liittyy mukaan vahvistamaan Pori Jazzin ohjelma- ja kehitystyötä

Koivusipilän tehtävänä on kehittää festivaalin ohjelmistoa sekä laajemmin koko festivaalikokonaisuutta yhdessä Pori Jazz -organisaation kanssa. Työ keskittyy erityisesti sisältöihin, yleisökokemukseen ja ohjelmaprosessien pitkäjänteiseen kehittämiseen tuleville vuosille.

Pori Jazzin toimitusjohtaja Sampsa Jolma näkee rekrytoinnin merkittävänä vahvistuksena: "Mikon kokemus erilaisten musiikkikokonaisuuksien rakentamisesta tuo festivaalille arvokasta näkemystä siitä, miten Pori Jazzia voidaan kehittää yleisöä ymmärtäen ja kokonaisuutena ajatellen.”

Mikko Koivusipilä kertoo itse:”Pori Jazz on festivaali, jolla on vahva identiteetti ja pitkä historia. Minua kiinnostaa erityisesti se, miten kokonaisuutta voidaan kehittää yleisön näkökulmasta – ei vain ohjelmistona, vaan kokemuksena.”

”Pori Jazz on suomalaisen musiikkikulttuurin instituutio, ja siihen liittyy myös vastuu. Tavoitteeni on kehittää festivaalia tavalla, joka kunnioittaa sen historiaa ja pitää sen merkityksellisenä myös tulevaisuuden yleisöille.”

Avainsanat

FestivaaliPori Jazzjazzjazzmusiikkirytmimusiikkimikko koivusipilä

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Mikko Koivusipilä liittyy mukaan vahvistamaan Pori Jazzin ohjelma- ja kehitystyötä
Mikko Koivusipilä liittyy mukaan vahvistamaan Pori Jazzin ohjelma- ja kehitystyötä
Lataa

Linkit

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pori Jazz Festival Oy

SEAL, JOHN LEGEND JA TOM ODELL PORI JAZZIIN3.2.2026 10:00:00 EET | Tiedote

59. kertaa järjestettävän Pori Jazzin Kirjurinluodon pääkonserteissa nähdään 16.–18.7. muun muassa ilmaisuvoimainen brittilaulaja Seal, maailmanluokan supertähti John Legend, kansainvälisesti menestynyt ja omaleimainen Tom Odell sekä useita laadukkaita jazzin ja rytmimusiikin kokoonpanoja. Pääkonserteissa kuullaan maailmanluokan pop- ja soul-tähtiä, juurevaa roots-musiikkia ja intensiivisiä tulkintoja, jazzin innovatiivisia tekijöitä, huippujazzin superkokoonpanoja sekä ainutlaatuisia musiikkielämyksiä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye