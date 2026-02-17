Mikko Koivusipilä vahvistamaan Pori Jazzin ohjelma- ja kehitystyötä

Koivusipilän tehtävänä on kehittää festivaalin ohjelmistoa sekä laajemmin koko festivaalikokonaisuutta yhdessä Pori Jazz -organisaation kanssa. Työ keskittyy erityisesti sisältöihin, yleisökokemukseen ja ohjelmaprosessien pitkäjänteiseen kehittämiseen tuleville vuosille.

Pori Jazzin toimitusjohtaja Sampsa Jolma näkee rekrytoinnin merkittävänä vahvistuksena: "Mikon kokemus erilaisten musiikkikokonaisuuksien rakentamisesta tuo festivaalille arvokasta näkemystä siitä, miten Pori Jazzia voidaan kehittää yleisöä ymmärtäen ja kokonaisuutena ajatellen.”

Mikko Koivusipilä kertoo itse:”Pori Jazz on festivaali, jolla on vahva identiteetti ja pitkä historia. Minua kiinnostaa erityisesti se, miten kokonaisuutta voidaan kehittää yleisön näkökulmasta – ei vain ohjelmistona, vaan kokemuksena.”

”Pori Jazz on suomalaisen musiikkikulttuurin instituutio, ja siihen liittyy myös vastuu. Tavoitteeni on kehittää festivaalia tavalla, joka kunnioittaa sen historiaa ja pitää sen merkityksellisenä myös tulevaisuuden yleisöille.”