Muistutus: Tervetuloa YTK:n media-aamiaiselle keskiviikkona 4.3. klo 8.30

Somen ja ruutujen pirstaloima arki haastaa suomalaisten lukutaitoa ja keskittymiskykyä, ja vaikutukset näkyvät myös työelämässä. YTK:n tekemän kyselyn mukaan lukeminen toimii tehokkaana vastavoimana: se vahvistaa ajattelua, tukee hyvinvointia ja parantaa työssä tarvittavia valmiuksia.