Messukeskuksessa varataan 3000 neliömetriä tilaa autohifille - lisäksi nämä uudistukset tullaan näkemään vuonna 2026!
23.2.2026 14:19:50 EET | FHRA | Tiedote
Elämykselliset ja äänekkäät harrasteajoneuvot, jotka on varustettu huipputason autohifijärjestelmillä, ovat esillä omassa näyttelyosiossaan nimeltä Car Audio World pääsiäisenä Original American Car Show'ssa.
Autohifi-näyttelyosio kokoaa alan toimijat ja brändit yhteen paikkaan. Car Audio World toteutetaan yhdessä LR Import Oy:n kanssa.
"Odotamme innolla, että kävijät pääsevät kokemaan tämän, lähes toisesta maailmasta olevan, kokonaisuuden. Saamme Helsinkiin pääsiäiseksi vuoden laajimman ja näyttävimmän kattauksen autoäänentoistoa. Messukeskuksessa pystymme tarjoamaan niille oman hallin, jossa autot ja niiden soundit pääsevät esille parhaalla mahdollisella tavalla. ”, FHRA Marketing Oy:n toimitusjohtaja Anssi Pinola kuvailee.
Original American Car Show on koko perheen tapahtuma ja näyttely täynnä koettavaa.
Uutta Messukeskuksessa vuonna 2026 ovat mm. Keimola 60 vuotta –juhlaosio, Stanced World, Drifting kausiennakko -LIVE, historian ensimmäiset Motorsport YouTube Awards -palkinnot, Superautot- ja Museoajoneuvot-alueet - sekä lisäksi kymmenittäin ajosimulaattoreita kuten esimerkiksi Formula Drift -kumppanisimulaattorit.
Luvassa on sadoittain elämyksellisiä ajoneuvoja, viihdyttävää oheisohjelmaa ja hauskaa tekemistä koko pääsiäisviikonlopuksi. Aikataulut on julkaistu osoitteessa americancarshow.fi/ohjelma
ACS26 on avoinna päivittäin kello 10-18. Ennakkoliput ovat myynnissä Messukeskuksen ja Tiketin verkkokaupoissa.
ISOMPI KOKEMUS
Original American Car Show ACS26
3.-5.4.2026
Messukeskus, Helsinki
americancarshow.fi
facebook.com/americancarshow
instagram.com/americancarshow_official/
tiktok.com/@originalamericancarshow
FHRA on koko olemassaolonsa ajan ajanut harrasteajoneuvojen asiaa, jonka lisäksi se on suomalaisen kiihdytysurheilun pioneeri. Mutkattomuus ja viihtyvyys tuottavat isompia kokemuksia. FHRA:n suurin vuosittainen tapahtuma on Original American Car Show, joka on järjestetty Helsingissä vuodesta 1980 lähtien. ACS-näyttelyn lisäksi FHRA järjestää mm. Kiihdytysajon SM-sarjan osakilpailut, lailliset katukiihdytyspäivät lentokenttäradoilla ja cruising-kulttuuriin liittyviä tapahtumia. FHRA on vaikuttamassa myös harrasteajoneuvojen rakentelusäännöksiin ja teknisiin määräyksiin, sekä yhdistys on Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) valtuuttama museoajoneuvotarkastaja. Finnish Hot Rod Association FHRA Ry perustettiin vuonna 1972. | fhra.fi | americancarshow.fi | kiihdytysurheilu.fi |
