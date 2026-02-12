4R-ekosysteemi saa jatkorahoituksen – muovien kiertotalouden kehittämiseen lisävauhtia

Pitkäjänteistä ekosysteemityötä muovien kiertotalouden eturintamassa

Vuodesta 2019 lähtien 4R on toiminut Suomen kansallisena avoimena innovaatioekosysteeminä muovien ja fossiilisia muoveja korvaavien biopohjaisten materiaalien kiertotaloudessa. Ekosysteemi on tuonut yhteen yli 600 organisaatiota teollisuudesta, tutkimuksesta ja julkiselta sektorilta sekä ollut mukana valmistelemassa lähes 200 miljoonan euron edestä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteja.

”Muovien kiertotalous ei ole vain tekninen kysymys, vaan koko vallitsevan järjestelmän muutos. 4R:n tehtävänä on varmistaa, että suomalaisilla toimijoilla on edellytykset kääntää sääntely ja ympäristöhaasteet kilpailueduksi ja uudeksi liiketoiminnaksi,” sanoo 4R-ekosysteemin vetäjä Jussi Lahtinen, CLIC Innovation.

Uudessa hankevaiheessa 4R syventää toimintaansa ja kohdistaa kehitystyötä entistä selkeämmin muovien kiertotalouden suurimpiin rakenteellisiin haasteisiin. Työ keskittyy kolmeen toisiaan täydentävään kärkeen:

Pakkaaminen: EU:n uuden pakkaus- ja pakkausjäteasetuksen (PPWR) mukaiset uudelleenkäytettävät ja kierrätettävät pakkausratkaisut

Tekniset muovit ja komposiitit: tuotteiden elinkaaren pidentäminen, korjattavuus, uudelleenkäyttö ja kehittyneet kierrätysratkaisut, sekä uusiutuvat materiaalivaihtoehdot

Tekstiilit: uusiutuvat, korjattavat, uudelleenkäytettävät ja kierrätettävät tekstiilit ja tekstiilikuidut

Kiertotalous ei synny itsestään, vaan markkinoita on muokattava

Kiertotalouteen siirtyminen edellyttää systeemistä muutosta - muutoksia markkinoihin, infrastruktuureihin ja liiketoimintamalleihin. 4R-ekosysteemin keskeinen rooli on tunnistaa kiertotalouden pullonkauloja ja muuttaa ne konkreettisiksi kehityspoluiksi: yhteisiksi TKI-hankkeiksi, piloteiksi ja investointeja mahdollistaviksi kokonaisuuksiksi.

“PlastLIFE-hankkeessa keskitytään muovien kiertotaloutta edistävien ratkaisujen kehittämiseen, niiden toimeenpanoon ja viestintään. 4R-ekosysteemi tarjoaa alustan, jossa hankkeen tuloksia voidaan jakaa, hyödyntää ja kehittää edelleen yhteistyössä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa.” - Helena Dahlbo, Suomen ympäristökeskus.

Tiivistä yhteistyötä päätöksenteon ja kansallisten hankkeiden kanssa

4R tekee tiivistä yhteistyötä muun muassa ympäristöministeriön kanssa sekä kytkeytyy suuriin kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin, kuten PlastLIFEen laajan yritysyhteistyön rinnalla. Yhteistyön tavoitteena on varmistaa, että tutkimustieto, yritysten kehitystyö ja sääntely-ympäristö tukevat toisiaan ja että Suomi profiloituu kiertotalouden ratkaisujen edelläkävijänä Euroopassa.

”EU:n pakkaus- ja pakkausjäteasetuksen toimeenpano ja Suomen muovitiekartan tavoitteet korostavat tarvetta yhteistyölle ja käytännön kehitystyölle. 4R-ekosysteemi edistää näitä tavoitteita tukemalla toimijoiden välistä yhteistyötä muovien kiertotaloudessa,” kommentoi Merja Saarnilehto ympäristöministeriöltä.

Jatkorahoitus mahdollistaa 4R-ekosysteemille seuraavan vaiheen muovien kiertotaloudessa: käytännön ratkaisujen kehittämisen ja niiden markkinoille skaalaamisen.