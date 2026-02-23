Kaikkonen: Missä ovat hallituksen lupaamat 100 000 työpaikkaa?

Pääministeri Petteri Orpo lupasi 100 000 uutta työpaikkaa. Tämä kirjattiin myös hallituksen ohjelmaan. Nyt todellisuus on toinen: työttömiä on kymmeniä tuhansia enemmän kuin hallituskauden alussa. Suomessa on Euroopan suurin työttömyys.

– 100 000 uuden työpaikan sijaan saatiinkin EU:n korkein työttömyys. Yritysmaailmassa on yksinkertainen periaate: tulos tai ulos. Kun tavoitteet asetetaan näin korkealle ja suunta kääntyy päinvastaiseksi, on syytä kysyä, missä ovat tulokset - tai johtopäätökset, Kaikkonen sanoo.

Kaikkosen mukaan suomalaiset odottavat hallitukselta tekoja, eivät selityksiä.

– Jokainen työtön on liikaa. Jokainen menetetty työpaikka on isku perheelle, paikkakunnalle ja koko Suomelle. Nyt tarvitaan kasvua, investointeja ja ennen kaikkea luottamusta tulevaan.

Kaikkonen haastaa hallituksen vastaamaan suoraan suomalaisille: miten 100 000 työpaikan lupauksesta päädyttiin tilanteeseen, jossa työttömyys on noussut 2000-luvun huippuunsa?

– Suomalaiset ansaitsevat parempaa. Nyt on aika kääntää suunta ja saada ihmisille töitä. Tulos ratkaisee.



Asiasta keskustellaan eduskunnassa huomenna 24.2., kun hallitus vastaa välikysymykseen Euroopan pahimmasta työttömyydestä.