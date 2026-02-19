Työllisyys- ja kotoutumisjaosto 23.2.2026: Esitys työllisyyspalvelujen hinnoittelusta ja katsaus työllisyyteen

Kokouksessa käsiteltiin ajankohtaisia kokonaisuuksia, jotka liittyvät työllisyyspalvelujen järjestämiseen, talouden seurantaan ja kotoutumiseen.

Esitys työvoimakoulutuksen ja henkilöasiakaspalvelun hinnoitteluperusteista

Jaosto esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy 1.1.2025 voimaan tulevat työvoimakoulutuksen ja henkilöasiakaspalvelun hinnoitteluperusteet, joiden mukaisesti Espoo voi laskuttaa palveluissaan olevien muiden työllisyysalueiden asiakkaiden kotikuntia.

Jos Espoon järjestämään työvoimakoulutukseen osallistuu muiden työllisyysalueiden asiakkaita (pois lukien Vantaa ja Helsinki), Espoo voi laskuttaa asiakkaan kotikunnalta koulutuksen toteutuneet kustannukset. Laskutus koskee muuta kuin valtionosuusrahoitteista työvoimakoulutusta. Toteutuneeseen yksikköhintaan lisätään palvelun järjestämiskustannukset, jotka ovat 8 % koulutuksen hinnasta.

Jos toisessa kunnassa kirjoilla oleva asiakas on kuluvan vuoden aikana ollut Espoon työllisyyspalvelujen asiakkaana ja hänen kotikuntansa on muu kuin Espoo tai Kauniainen, Espoo voi laskuttaa kotikunnalta henkilöasiakkaan peruspalvelusta 400 euroa vuodessa. Lisäksi kotikunnalta voidaan laskuttaa peruspalvelua täydentävien palvelujen toteutuneet yksikkökustannukset.

Työllisyyden tilannekuva: työttömyyden kasvu jatkuu

Jaosto merkitsi tiedoksi ajankohtaisen työllisyyden tilannekuvan. Tiedot perustuvat joulukuun 2025 tilanteeseen, joka on viimeisin käytettävissä oleva tilastotieto.

Joulukuussa 2025 Espoossa ja Kauniaisissa oli 19 394 työtöntä työnhakijaa, mikä on 9,7 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Erityisesti alle 25-vuotiaiden työttömyys on kasvanut suhteellisesti vuoden takaiseen tilanteeseen. Pitkäaikaistyöttömiä oli 8 040, ja pitkäaikaistyöttömyys on lisääntynyt eniten korkeakoulutettujen joukossa.

Työttömyyden kasvu on ollut hieman maan keskiarvoa nopeampaa, mutta maltillisempaa kuin suurissa kaupungeissa keskimäärin.

Joulukuussa 5 842 henkilöä oli aktiivisten työllisyyspalvelujen piirissä. Tämä on 23,1 % työttömistä ja palveluissa olleista, mikä on selvästi enemmän kuin maassa keskimäärin. Myös nuorten ja yli 50-vuotiaiden aktivointiaste ylittää valtakunnallisen tason.

Maahanmuutto- ja kotoutumisohjelman valmistelu etenee

Jaosto merkitsi tiedoksi Espoon maahanmuutto- ja kotoutumisohjelman valmisteluaikataulun ja tavoiteluonnokset. Ohjelma on tarkoitus tuoda päätöksentekoon syksyllä 2026.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.