Priodiversity LIFE -hanke kunnostaa Kaakkois-Suomen luontoa
24.2.2026 10:00:00 EET | Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Etelä-Karjalasta ja Kymenlaaksosta on valittu 13 kunnostusaluetta, joille kohdennetaan lähivuosina mahdollisimman kattavasti ennallistamis- ja luonnonhoitotoimia. Sopivia kohteita etsitään myös yksityismailta.
Yhteistiedote: Metsähallitus, Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus ja Suomen metsäkeskus
Kaakonkulman maakuntiin hahmoteltiin viime vuonna luonnon monimuotoisuusohjelmaa, jonka yhteydessä tunnistettiin 18 maakunnallista monimuotoisuuskeskittymää. Ne ovat alueita, joilla on säilynyt keskimääräistä enemmän edustavaa, monipuolista ja lajirikasta luontoa.
Nyt monimuotoisuuskeskittymiltä on rajattu luontotiedon ja priorisoinnin avulla pienempiä alueita, joilla tehtävät kunnostustoimet hyödyttäisivät eniten luontoa. Toimina ovat esimerkiksi soiden ja metsien ennallistaminen, kuten ojien tukkiminen tai kuusten poisto lehdoista, perinnebiotooppien hoito sekä purojen ja lähteiden kunnostukset.
EU-rahoitteisen Priodiversity LIFE -hankkeen myötä kunnostusalueilla pääsevät yhdistämään voimansa sekä valtion mailla toimivat Metsähallituksen Luontopalvelut, Eräpalvelut ja Metsätalous Oy että yksityismailla työskentelevät elinvoimakeskukset ja Suomen metsäkeskus. Kaikki yksityismailla toteutettavat toimenpiteet ovat maanomistajille aina vapaaehtoisia ja niiden suunnittelu ja toteutus ovat maanomistajille maksuttomia. Elinvoimakeskukset ja Suomen metsäkeskus ovat suoraan yhteydessä maanomistajiin, joiden alueilla voitaisiin tehdä ennallistamis- ja luonnonhoitotöitä.
Etelä-Karjalassa kunnostusalueita on muun muassa Parikkalassa Uukuniemellä ja Siikalahdella, Lappeenrannassa Konnunsuolla ja Kuurmanpohjassa sekä Luumäellä. Kymenlaaksossa alueita on Kouvolan Repovedellä ja Selänpäänkankaalla, Virolahdella sekä Suomenlahden saaristossa. Luonnon tilan parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä on tarkoitus tehdä erilaisissa elinympäristöissä, kuten soilla, metsissä, perinnebiotoopeilla, puroissa, lähteissä ja tienvarsilla.
Kunnostamisesta hyötyvät luonnon lisäksi paikalliset asukkaat, sillä monet toimenpiteet parantavat myös maisema- ja virkistysarvoja sekä vesistöjen tilaa. Kunnostukset myös tarjoavat paikallisille urakoitsijoille työmahdollisuuksia.
Metsähallituksen Luontopalvelujen koordinoima Priodiversity LIFE -hanke ennallistaa ja hoitaa luontoa vuosina 2025–2030 Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson lisäksi Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa, Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa sekä myöhemmin myös Lapissa. Samalla toteutetaan Helmi-elinympäristöohjelmaa.
Kaakkois-Suomen kunnostusalueita esitellään tarkemmin 19.3. klo 14.00–15.30 Kaakon lumo -webinaarissa ”LUMO-ohjelmasta luonnonhoitoon”.
Hankkeesta lyhyesti:
Priodiversity LIFE -hanke ennallistaa ja hoitaa luontoa vuosina 2025–2030 kahdeksan maakunnan alueella. Kokonaisvaltaisessa kunnostamisessa sekä ennallistamis- että luonnonhoitotoimenpiteitä kohdistetaan alueille, joilla niillä on parhaat edellytykset edesauttaa elinympäristöjen tilan parantamista ja lajien säilymistä.
Priodiversity LIFE -hanke tarjoaa ratkaisuja, joiden avulla voimme pysäyttää luontokadon. Hanke kokoaa yhteen laajan ja monipuolisen joukon sitoutuneita toimijoita, joilla on yhdessä mahdollisuus löytää vaikuttavimmat ja kustannustehokkaimmat keinot luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseen Suomessa. Priodiversity LIFE -hanke luo edellytyksiä tehdä luontokadon torjunnasta uutta osaamista ja liiketoimintaa suomalaisille yrityksille sekä luoda Suomesta kansainvälisen tason osaaja. Hanketta koordinoi Metsähallituksen Luontopalvelut.
- Luonnonhoidon asiantuntija Mikko Heikura, Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus, mikko.heikura@elinvoimakeskus.fi, p. 0295 029 071
- Luonnonhoidon asiantuntija Tiina Lintuharju, Suomen metsäkeskus tiina.lintuharju@metsakeskus.fi, p. 050 464 8908
- Ympäristöasiantuntija Hannele Kytö, Metsähallitus Metsätalous Oy, p. 040 1849 709, hannele.kyto@metsa.fi
- Projektipäällikkö Elina Tauriainen, Metsähallitus Luontopalvelut, p. 040 152 7926, elina.tauriainen@metsa.fi
Tietoja julkaisijasta
Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus hoitaa elinkeinoihin ja osaamiseen, maahanmuuttoon, maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, ympäristöön ja vesivaroihin sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus toimii Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
