Uuden hankkeen tavoitteena vähentää erityisesti nuorten huumekuolemia

Vuoden 2023 ennätyslukemien jälkeen huumemyrkytyskuolemien määrä pieneni hieman vuonna 2024: Tilastokeskuksen tilastojen mukaan tapauksia oli 247, mikä on 63 vähemmän kuin vuonna 2023. Määrä palautui näin lähelle vuoden 2022 tasoa (250 kuolemaa).

– Alle 25-vuotiaiden kuolemat vähenivät selvästi, mutta samanaikaisesti 25–34-vuotiaiden kuolemantapaukset lisääntyivät edellisvuoteen verrattuna, hankekoordinaattori Linda Dalbom avaa vuoden 2024 lukuja.

Oireiden tunnistaminen ja ensiapu avainasemassa

Tyypillinen päihdemyrkytyskuolema aiheutuu pitkävaikutteisen buprenorfiinin ja muiden keskushermostoa lamaavien aineiden, kuten alkoholin, bentsodiatsepiinien, gabapentinoidien, gamman/lakan yhdistelmäkäytöstä. Ne voimistavat toistensa vaikutuksia ja lisäävät voimakkaasti yliannostus- ja kuolemanriskiä.

Hengenvaarallinen tila saattaa syntyä vasta useiden tuntien kuluttua käytön jälkeen. Oireita ovat esimerkiksi väsymys ja nukkumaan meneminen, hidas hengitys, kalpeus sekä poikkeuksellinen kuorsaus nukkuessa.

Varhan Tiedä, toimi, pelasta -hankkeen tavoitteena on ehkäistä päihdemyrkytyksiä, yliannostuksia ja niihin liittyviä kuolemia. Kohderyhmänä ovat niin yliannostusvaarassa olevat kuin heidän läheisensäkin.

– Ensimmäiseksi pitää tavoittaa ja tunnistaa riskiryhmät eli yliannostusvaarassa olevat nuoret sekä vielä saada palveluiden ulkopuolella olevat avun piiriin. Heitä on arvioiden mukaan noin 1000–1500. Lisäksi on tuhansia nuoria, jotka haluamme saada tietoisiksi siitä, miten ystävän hengen voi pelastaa, Linda Dalbom kertoo.

Lisäksi nuorten läheiset sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset saavat oikeaa tietoa yliannostusten riskeistä ja ensitoimista. Nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia ja vapaaehtoisia koulutetaan ohjeistamaan nuoria tunnistamaan yliannostustilanne, hälyttämään apua ja antamaan ensiapua. Varha on jo pilotoinut naloksoni-nenäsumutteen jakelua, ja nyt tavoitteena on laajentaa sen saatavuutta.

Onnistuminen hankkeen tavoitteissa edellyttää laajaa yhteistyötä Varhan sisällä ja koko alueella sekä myös muiden hyvinvointialueiden kanssa.

Tiedä, toimi, pelasta -hanke on osa sosiaali- ja terveysministeriön ELOSSA – Nuorten huumekuolemien ehkäisy -ohjelmaa (2025–2027).

Lisätiedot: Tiedä, toimi, pelasta -hanke nuorten huumemyrkytyskuolemien ehkäisemiseksi | Varha