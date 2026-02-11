Suomen edustajat salibandyn 3v3 MM-kisoihin selvillä
23.2.2026 14:52:03 EET | Suomen Salibandyliitto ry | Tiedote
Suomen miesten ja naisten edustajat salibandyn 3v3-pelimuodon MM-kisoihin ratkaistiin viime lauantaina Helsingissä.
Miesten sarjassa Suomea edustaa SB Vosut, joka voitti MM-karsintaturnauksessa kaikki kuusi otteluaan.
Helpolla edustuspaikka ei irronnut, sillä loppuottelussa vastassa ollut Sc neverlosing taipui rangaistulaukauskisan jälkeen luvuin 5-4, varsinaisen peliajan päätyttyä tasalukuihin 4-4.
Naisten sarjassa vahvin oli VKTP, jonka riveissä oli vahva edustus naisten F-liigajoukkue EräViikinkien pelaajista.
3v3-pelimuodossa pelataan kaksi 10 minuutin pituista erää juoksevalla peliajalla 24 x 12 metriä kokoisessa kaukalossa. Yhtä aikaa yhdestä joukkueesta kentällä saa olla 3 kenttäpelaajaa ja maalivahti.
MM-kisoissa mukana eksoottisia salibandymaita
Salibandyn 3v3 MM-kisat pelataan 12.–14.6.2026 Espanjassa, San Lorenzo de El Escorialissa. MM-turnaus on järjestyksessään kolmas.
Miesten sarjassa nähdään 28 joukkuetta ja naisten sarjassa 23 joukkuetta. Mukana on useita 3v3-debytanttimaita:
Miehet: Brasilia, Kamerun, Kiina, Singapore ja Salomonsaaret
Naiset: Norsunluurannikko, Espanja, Singapore, Salomonsaaret, Thaimaa ja Yhdysvallat
Puolustava maailmanmestari sekä miesten että naisten sarjassa on Sveitsi.
MM-kisoissa joukkueen kokoonpano voi olla enintään 10 pelaajaa (8+2 tai 9+1).
Salibandyliitto tukee MM-kisoihin osallistuvia suomalaisjoukkueita 4 000 eurolla joukkuetta kohden
