Suomen edustajat salibandyn 3v3 MM-kisoihin selvillä

23.2.2026 14:52:03 EET | Suomen Salibandyliitto ry | Tiedote

Suomen miesten ja naisten edustajat salibandyn 3v3-pelimuodon MM-kisoihin ratkaistiin viime lauantaina Helsingissä.   

Miesten sarjassa Suomea edustaa SB Vosut, joka voitti MM-karsintaturnauksessa kaikki kuusi otteluaan. 

Helpolla edustuspaikka ei irronnut, sillä loppuottelussa vastassa ollut Sc neverlosing taipui rangaistulaukauskisan jälkeen luvuin 5-4, varsinaisen peliajan päätyttyä tasalukuihin 4-4.

Naisten sarjassa vahvin oli VKTP, jonka riveissä oli vahva edustus naisten F-liigajoukkue EräViikinkien pelaajista.

3v3-pelimuodossa pelataan kaksi 10 minuutin pituista erää juoksevalla peliajalla 24 x 12 metriä kokoisessa kaukalossa. Yhtä aikaa yhdestä joukkueesta kentällä saa olla 3 kenttäpelaajaa ja maalivahti.

MM-kisoissa mukana eksoottisia salibandymaita

Salibandyn 3v3 MM-kisat pelataan 12.–14.6.2026 Espanjassa, San Lorenzo de El Escorialissa. MM-turnaus on järjestyksessään kolmas.

Miesten sarjassa nähdään 28 joukkuetta ja naisten sarjassa 23 joukkuetta. Mukana on useita 3v3-debytanttimaita:

Miehet: Brasilia, Kamerun, Kiina, Singapore ja Salomonsaaret
Naiset: Norsunluurannikko, Espanja, Singapore, Salomonsaaret, Thaimaa ja Yhdysvallat

Puolustava maailmanmestari sekä miesten että naisten sarjassa on Sveitsi.

MM-kisoissa joukkueen kokoonpano voi olla enintään 10 pelaajaa (8+2 tai 9+1).

Salibandyliitto tukee MM-kisoihin osallistuvia suomalaisjoukkueita 4 000 eurolla joukkuetta kohden

Salibandy on yksi Suomen suurimmista urheilulajeista. Haluamme luoda liikettä, joka synnyttää elämyksiä, hyvinvointia ja menestystä. Salibandyllä ja sählyllä on Suomessa yhteensä noin 400 000 harrastajaa. Rekisteröityneitä pelaajia ja harrastajia on yli 50 000.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

