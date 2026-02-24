Priodiversity LIFE -hanke kunnostaa Pirkanmaan luontoa

Yhteistiedote: Metsähallitus, Sisä-Suomen elinvoimakeskus, Suomen metsäkeskus

Pirkanmaalla on tunnistettu 13 monimuotoisuuskeskittymää, joilla luonto on olemassa olevan luontotiedon perusteella keskimääräistä edustavampaa, monipuolisempaa ja lajirikkaampaa. Keskittämällä näille alueille luonnonhoitoa, joka turvaa luontoarvot, saadaan parannettua parhaiten luonnon tilaa ja estettyä luontokatoa. Keskittymät tunnistettiin luonnon monimuotoisuus-, eli LUMO-ohjelmatyössä. Vuonna 2021 valmistunutta Pirkanmaan LUMO-ohjelmaa päivitetään Priodiversity LIFE -hankkeen rahoituksella.

Monimuotoisuuskeskittymiltä on tunnistettu luontotiedon ja priorisoinnin avulla pienempiä kunnostusalueita. Valinnoissa on huomioitu myös yhteistyömahdollisuudet kiinnostuneiden maanomistajien kanssa ja valtion kiinteistöjen hoitotarvekohteet. Pirkanmaalla kunnostusalueet sijaitsevat Vanajaveden, Seitsemisen, Kukkiajärven, Pohjois-Tampereen–Oriveden, Helvetinjärven, Siikanevan ja Pohjois-Pirkanmaan seutujen monimuotoisuuskeskittymillä.

Priodiversity LIFE -hankkeen myötä kunnostusalueilla pääsevät yhdistämään voimansa valtion mailla toimivat Metsähallituksen Luontopalvelut, Eräpalvelut ja Metsätalous Oy sekä yksityismailla työskentelevät elinvoimakeskukset ja Suomen metsäkeskus. Kaikki yksityismailla toteutettavat toimenpiteet ovat maanomistajille aina vapaaehtoisia ja maksuttomia, ja maanomistajiin ollaan aina yhteydessä varhaisessa vaiheessa.

Luonnon monimuotoisuutta edistetään eri elinympäristöjen kunnostuksilla

Alueilla tehtäviä luonnonhoitotoimia ovat esimerkiksi metsien ennallistaminen, kuten kuusten poisto lehdoista, sekä perinnebiotooppien ja perhosniittyjen hoito, johon kuuluu vanhojen laidunten raivaaminen avoimeksi ja aitaaminen. Edellä mainittujen lisäksi kunnostusta voidaan tehdä muun muassa soilla, pienvesissä, kuten puroissa, sekä paahdeympäristöissä. Kunnostus- ja ennallistamiskohteita etsitään edelleen uhanalaisista elinympäristöistä.

”Kannustamme maanomistajia olemaan rohkeasti yhteydessä, jos pohtii omia maitaan kunnostettavaksi. Voimme yhdessä miettiä miten asiassa voi edetä”, rohkaisee Suvi Järvenpää Sisä-Suomen elinvoimakeskuksesta. “Myös Metsäkeskukseen voi ja kannattaa olla matalalla kynnyksellä yhteydessä. Metsäkeskus etsii kunnostusalueilta luonnonhoidon kohteita ja tarjoaa mahdollisuuden maanomistajille vapaaehtoiseen luonnonhoitohankkeeseen, jonka suunnittelu ja toteutus ovat hänelle maksuttomia. Metsäkeskus voi auttaa esimerkiksi kuusettuneiden lehtojen hoidossa, ojitettujen soiden ja lähteiden kunnostamisessa tai esimerkiksi kosteikon perustamisessa. Elinympäristöjä kunnostamalla ja luonnonhoidon keinoin voi vaikuttaa mm. mökkirannan vedenlaatuun ja edistää metsien monikäytön mahdollisuuksia”, kertoo Heidi Oranen Suomen metsäkeskuksesta.

Kunnostamisen toimenpiteet parantavat alueiden maisema- ja virkistysarvoja, joista hyötyvät myös paikalliset asukkaat. Retkeilijätkin saavat nauttia yhä upeammasta luonnosta. Lisäksi kunnostuksilla on työllistävä ja paikallistaloutta vahvistava vaikutus. Valtaosan kunnostustöistä tekevät paikalliset urakoitsijat, ja kunnostettuja ja aidattuja laitumia tarjotaan lähialueiden laiduneläinten omistajille.

Metsähallituksen Luontopalvelujen koordinoima, EU-rahoitteinen Priodiversity LIFE ennallistaa ja hoitaa luontoa vuosina 2025–2030 Pirkanmaan lisäksi Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa, Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa, Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa sekä myöhemmin myös Lapissa. Samalla toteutetaan Helmi-elinympäristöohjelmaa.

Priodiversity LIFE –hankkeen sivut (metsa.fi)

Lisätietoa LUMO-ohjelmista ja monimuotoisuuskeskittymistä Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen nettisivuilla: https://elinvoimakeskus.fi/luonnon-monimuotoisuusohjelmat#Alueellista-tietoa

Hankkeesta lyhyesti:

Priodiversity LIFE -hanke tarjoaa ratkaisuja, joiden avulla voimme pysäyttää luontokadon. Hanke kokoaa yhteen laajan ja monipuolisen joukon sitoutuneita toimijoita, joilla on yhdessä mahdollisuus löytää vaikuttavimmat ja kustannustehokkaimmat keinot luontokadon pysäyttämiseen Suomessa. Priodiversity LIFE -hanke luo edellytyksiä tehdä luontokadon torjunnasta uutta osaamista ja liiketoimintaa suomalaisille yrityksille sekä luoda Suomesta kansainvälisen tason osaaja. Hanketta koordinoi Metsähallituksen Luontopalvelut.