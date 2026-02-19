EK käynnistää Omistajien kasvufoorumin – kasvu lähtee omistajista
24.2.2026 14:00:00 EET | Elinkeinoelämän keskusliitto EK | Tiedote
Elinkeinoelämän keskusliitto EK käynnistää Omistajien kasvufoorumin vauhdittamaan suomalaisyritysten rohkeampaa uudistumista ja kasvua. Foorumin kick off -tilaisuus on 24. helmikuuta.
Omistajien kasvufoorumin tavoitteena on vahvistaa omistajien roolia kasvun suunnannäyttäjinä ja lisätä kunnianhimoa suomalaisessa elinkeinoelämässä. Kick off kokoaa laajasti omistajia yhteen keskustelemaan kasvun edellytyksistä. Jatkossa foorumi jatkaa toimintaansa pienemmän, kasvuhalukkaan ydinryhmän kanssa, joka sitoutuu syventämään keskustelua ja viemään oppeja käytäntöön.
Kasvufoorumi on EK:n verkosto yritysten pääomistajille. Omistajien kasvufoorumissa jaetaan kokemuksia kunnianhimoisempien kasvutavoitteiden asettamisesta, vahvistetaan omistajien osaamista kasvun vauhdittajina sekä rakennetaan keskinäistä vertaispainetta rohkeampiin ratkaisuihin. EK fasilitoi toimintaa, mutta foorumin sisällöt ja painopisteet rakentuvat omistajien omista tarpeista ja keskusteluista.
Vain harva tavoittelee todellista kasvuloikkaa
EK:n selvityksen mukaan vain noin 15 prosenttia yrityksistä hakee tällä hetkellä merkittävää uudistumista ja kasvua. EK:n tavoitteena on nostaa osuus 30 prosenttiin.
– Kasvu ei synny itsestään eikä pelkällä jatkuvalla pienellä parantamisella. Jos haluamme Suomeen enemmän investointeja, työpaikkoja ja hyvinvointia, omistajien on uskallettava vaatia yrityksiltään nykyistä rohkeampaa uudistumista ja kasvua, EK:n hallituksen puheenjohtaja Aaro Cantell sanoo.
Useimmilla yrityksillä olisi potentiaalia selvästi nykyistä vahvempaan kasvuun – esimerkiksi uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä, korkeamman lisäarvon liiketoiminnoissa sekä kansainvälisessä laajentumisessa. Ratkaisevaa on, millaista tavoitetasoa omistajat asettavat ja millaista riskitasoa he ovat valmiita hyväksymään.
Cantell korostaa, että kunnianhimoisempi kasvustrategia voi keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä tuottaa omistajille parempaa kokonaistuottoa. Se edellyttää selkeitä, mitattavia tavoitteita, riittävää resursointia esimerkiksi TKI-toimintaan ja yritysostoihin sekä valmiutta hyväksyä myös epäonnistumisia osana kasvupolkua.
– Jos tavoite on esimerkiksi liikevaihdon merkittävä kasvattaminen 3–5 vuodessa, se muuttaa väistämättä hallituksen työtä, johdon kannustimia ja koko organisaation ajattelua. Samalla on hyväksyttävä, että kaikki hankkeet eivät onnistu – mutta ilman rohkeutta ei synny myöskään poikkeuksellista kasvua, Cantell sanoo.
Talouskasvu on Suomen tulevaisuuden ehto
Suomen talouskasvu on ollut pitkään vaimeaa. Ilman vahvempaa yritysvetoista kasvua julkisen talouden kestävyys, hyvinvointipalvelujen rahoitus ja kansainvälinen kilpailukyky heikkenevät.
– Kyse ei ole vain yksittäisten yritysten menestyksestä, vaan koko Suomen tulevaisuudesta. Omistajilla on poikkeuksellisen vahva vaikutusvalta siihen, millaista kasvua ja riskinottoa yrityksissä tavoitellaan. Nyt on aika käyttää sitä valtaa rohkeasti, Cantell kannustaa.
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jyri Häkämies, haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Nora Elersin kautta, p. 050 574 6977
Tietoja julkaisijasta
Elinkeinoelämän keskusliitto EK on suomalaisten yritysten merkittävin puolestapuhuja. Välitämme elinkeinoelämän yhteisiä viestejä ja ratkaisuehdotuksia politiikan päättäjille ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.
