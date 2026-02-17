Sähkökattila Rajamäelle – Finessin kokonaisratkaisu tuulisähkön tehokäyttöön kaukolämmössä

Finess toteutti Nurmijärven Sähkölle Rajamäen lämpölaitoksen yhteyteen 3 megawatin sähkökattilakokonaisuuden avaimet käteen -toimituksena. Sähkökattila otettiin käyttöön vuoden 2025 lopulla, ja se toimii nyt osana alueellista kaukolämpöverkkoa sekä sähkömarkkinoiden reserviratkaisuja. Kirkonkylän lämpölaitokselle on lisäksi tehty hankintapäätös vastaavasta sähkökattilasta, joka on tulossa käyttöön vuonna 2026.

Strateginen askel kohti hiilivapaata lämpöä

Nurmijärven Sähkön tavoitteena on siirtyä asteittain kohti palamatonta kaukolämmön tuotantoa. Tällä hetkellä yhtiö tuottaa kaukolämpöä noin 97-prosenttisesti puupolttoaineilla, ja ominaispäästöt ovat selvästi alan keskiarvoa alhaisemmat.

– Sähkökattiloiden avulla voimme jatkossa lanseerata täysin hiilidioksidivapaan kaukolämpötuotteen, kertoo Nurmijärven Sähkön lämpöjohtaja Pekka Roivainen.

Sähkökattilat mahdollistavat uusiutuvan sähkön tehokkaan hyödyntämisen erityisesti silloin, kun tuuli- ja aurinkovoiman tuotanto on korkealla ja sähkön markkinahinta alhainen. Vuonna 2024 Nurmijärven Sähkön myymästä 144 gigawattitunnin sähkömäärästä noin puolet oli peräisin Suomen Voiman kautta tuuli- ja aurinkovoimasta.



Finessin ratkaisu tuo joustoa sähkömarkkinoille ja reservikäyttöön

Sähkön tuotantoa ja kulutusta on tasapainotettava jatkuvasti. Sähkökattila soveltuu erinomaisesti tähän tarkoitukseen, sillä sen käyttöä voidaan ohjata nopeasti markkinatilanteen mukaan.

Sähkökattilan ohjaus perustuu kokonaiskustannuksiin: kun sähkön käyttö on edullisempaa kuin kiinteän polttoaineen polttaminen, sähkökattila kytkeytyy automaattisesti päälle ja päinvastoin. Pelkkä energian hinta ei kuitenkaan ratkaise, vaan myös reservimarkkinoiden vaatimukset vaikuttavat käyttölogiikkaan.

Konttiratkaisun sisällä oleva 3 MW sähkökattila täydentää alueellista kaukolämpöverkkoa ja osallistuu myös reservimarkkinoille. Finess Energy Oy

Toimintavarma konttiratkaisu avaimet käteen -toimituksena

Rajamäen sähkökattila on toteutettu Finessin suunnittelemana ja toimittamana konttiratkaisuna, joka sijoitettiin tiiviisti olemassa olevan lämpölaitoksen yhteyteen. Ulkoisesti ratkaisu muistuttaa merikonttia, ja sen pinta-ala on noin 40 neliömetriä.

Finessin toimituskokonaisuus sisälsi räätälöidyn laitekontin ja 3000 kW sähkökuumavesikattilan lisäksi sähkö- ja ohjauskeskuksen, putkitukset ja instrumentoinnin, virtausmittauksen sekä tilavaraukset 3150 kVA:n muuntajalle ja 20 kV:n kojeistolle.

Ulkoisesti ratkaisu muistuttaa merikonttia. Finessin ratkaisut suunnitellaan aina tapauskohtaisesti juuri kohteeseen sopivaksi. Finess Energy Oy

Kattila täydentää alueellista kaukolämpöverkkoa ja osallistuu myös reservimarkkinoille. Sähkökattilahanke Rajamäellä on konkreettinen esimerkki siitä, miten uusiutuvaa sähköä voidaan hyödyntää entistä tehokkaammin kaukolämmössä ja samalla edetä määrätietoisesti kohti hiilidioksidivapaata energiantuotantoa.