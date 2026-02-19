Ilmatieteen laitos

Talvilomasää muuttuu loppuviikosta: kylmä poutasää vaihtuu sateisiin ja liukkaisiin tienpintoihin

23.2.2026 15:14:18 EET | Ilmatieteen laitos | Tiedote

Toinen talvilomaviikko alkaa talvisessa poutasäässä, mutta lumi- ja vesisateet yleistyvät viikon puolivälissä. Lauhtuva sää heikentää ajokeliä koko maassa ja tekee jalankulkusään hyvin liukkaaksi etenkin lännessä ja etelässä.

Ilmatieteen laitoksen 23. helmikuuta tekemän ennusteen mukaan poutainen ja kylmä säätyyppi vaihtuu toisella talvilomaviikolla lauhaksi ja sateiseksi.

"Ajokeli heikkenee torstaista alkaen lumisateiden, ajoittaisten jäätävien vesisateiden ja sään lauhtumisen vuoksi koko maassa. Myös jalankulkusää muuttuu osassa maata huonoksi", sanoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Oskari Rockas.

Alkuviikko on vielä laajalti poutainen koko maassa. Helmikuun loppupuolella lämpötiloissa on jo selvää vuorokausivaihtelua: maan etelä- ja keskiosassa päivälämpötila vaihtelee −1:n ja −10:n ja maan pohjoisosassa −5:n ja −20 asteen välillä. Öisin pakkanen kuitenkin kiristyy, ja selkeällä säällä yölämpötila voi maan etelä- ja keskiosassa olla −20 asteen, Lapissa jopa −30 asteen tienoilla. Pilvisyys on vaihtelevaa ja muuttuu runsaammaksi keskiviikon kuluessa lähestyvän sadealueen edellä.

Toisen talvilomaviikon alussa lunta on maan etelä- ja keskiosassa 10–40 senttimetriä, maan pohjoisosassa pääosin 30–80 senttimetriä. Keski-Lapissa on eniten lunta, 70–80 senttimetriä, kun taas lännessä lumensyvyydet ovat monin paikoin alle 20 senttiä. Lunta on edelleen monin paikoin tavanomaista vähemmän ajankohtaan nähden, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa lunta on laajalti harvinaisen vähän. Etelässä lumensyvyydet ovat lähellä tavanomaisia: esimerkiksi Uudellamaalla lunta on noin 20–30 senttimetriä.

Sadealue saapuu länteen keskiviikkoillaksi

Torstaina sadealue liikkuu Suomen yli itään ja samalla sää lauhtuu. Torstain sateet tulevat pääosin lumena, mutta etenkin lännessä ja etelärannikolla sade voi muuttua jo torstaina vetiseksi. Ajoittain voi tulla myös jäätävää vesisadetta. Myöhemmin perjantain ja lauantain aikana vesi- ja räntäsateita voi tulla myös maan keskiosassa lämpötilan noustessa plussan puolelle.

"Lämpötila voi nousta nollan tuntumaan aina Etelä- ja Keski-Lappia myöten", Rockas ennustaa.

Torstaille ennustetaan laajalti 2–5 senttimetrin lumikertymää, maan eteläosan sisämaassa lumikertymä voi olla paikoin suurempikin. Lumisateet ja sään lauhtuminen heikentävät yleisesti ajokeliä. Lännessä ja etelässä jään päälle satava vesi tekee myös jalankulkusään liukkaaksi.

