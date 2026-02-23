An Electrifying Society Accelerates Norelco’s Growth – Company Reorganises into Group Structure
Norelco, a Finnish company specialised in power distribution solutions, is taking the next step in its growth strategy by transitioning into group structure as of 1st of March 2026. The structural change is part of the company’s long-term growth programme aimed at strengthening Norelco’s position in a rapidly electrifying society – both in Finland and in international markets.
Electrification Is Accelerating the Market
The green transition, the electrification of transport, and the rapid expansion of data centres are increasing electricity production and consumption at an unprecedented pace. This directly drives demand for power distribution systems across multiple industries.
Norelco has responded to growing demand by digitalising its production, investing in quality, and developing new products and services to meet the needs of the energy transition. Growth is further supported by strategic investments in a new automated paint facility and artificial intelligence.
“The energy transition is a historic opportunity, and we want to be at its core, building sustainable energy infrastructure. A group structure provides a solid foundation for long-term growth and international expansion together with our customers and partners. We are excited about the opportunities ahead and will continue to move forward with determination toward an even stronger future,” says Ari Hämäläinen, CEO of the Group.
As part of the reorganisation, a parent company, Norelco Group Oy, will be established, while operational business activities will be centralised under the subsidiary Norelco Oy.
A Natural Step into the Next Phase of Growth
The reorganisation strengthens Norelco’s ability to grow responsibly and respond to the increasing demand driven by the energy transition. At the same time, we are enhancing our competitiveness through smarter products and the new PowerCare service.
The group structure supports the company’s strategic ambition to act as an enabler of an electrified society. Norelco’s motto, “Powering people and planet,” captures the direction of its growth: the company aims to build energy solutions that support people’s everyday lives and a sustainable future.
About Norelco
Norelco is a visionary reformer in the energy sector and a growing technology company that combines deep expertise in electricity distribution, high quality, and modern technology into innovative products and services. With over 60 years of experience, we are a trusted partner in the design, manufacturing, and lifecycle services of power distribution systems.
Our comprehensive solutions – ranging from medium- and low-voltage switchgear to substations and transformer stations – ensure reliable power distribution for industry, data centres, renewable energy projects, construction, and infrastructure. We guarantee safe, long-lasting, and uninterrupted electricity distribution in the demanding conditions of the Nordic region.
Our products are manufactured in four production units located in Savonlinna and Kuopio, where more than 300 professionals develop solutions for the current and future needs of our customers.
