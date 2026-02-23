An Electrifying Society Accelerates Norelco’s Growth – Company Reorganises into Group Structure

Norelco investoi tulevaisuuteen 11.12.2025 09:32:14 EET | Tiedote

Tulevaisuuteen luottavalla sähkönjakelujärjestelmien valmistaja Norelcolla on Savonlinnassa käynnissä peräti 3.5 miljoonan euron investointiohjelma, jonka osana uuden maalaamon rakennus on noussut jo harjakorkeuteen. Tavoitteena on kapasiteetin ja automaatioasteen nostaminen maalaamossa ja metallitehtaalla. ”Kyse on investoinneista tulevaisuuteen”, sanoo toimitusjohtaja Ari Hämäläinen. ”Investointien vaikutukset työllisyyteen ovat pitkällä aikavälillä myönteiset.”