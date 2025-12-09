Ulla Raskin Kylmä meri -sarja valloittaa maailmaa – sarjan käännösoikeudet myyty jo kuuteen maahan

Ulla Raskin esikoisromaani Blanka, Itämeren tytär (2025) aloitti Kylmä meri -sarjan, joka sai upean vastaanoton niin lukijoilta kuin kriitikoiltakin. Historiallinen viihdesarja yhdistää seikkailua, vilkkaita hansakaupunkeja, rakkautta ja ihmiskohtaloita. Blanka, Itämeren tytär on ollut jo myyntimenestys Suomessa, ja samaa menestystä odotetaan nyt myös kansainvälisesti. Kolmiosaisen sarjan käännösoikeudet on myyty tähän mennessä kustantajien välisen kilpailun kautta kuudelle eri kielialueelle Saksaan, Ruotsiin, Norjaan, Viroon, Puolaan ja Alankomaihin.

”Olemme erittäin iloisia Ulla Raskin Kylmä meri -sarjan kansainvälisen myynnin vahvasta alusta. Kirjan oikeuksista on käyty tarjouskauppaa monessa maassa, ja sarjasta on tehty useita kolmen kirjan sopimuksia. Odotamme innolla ensimmäisten käännöksien ilmestymistä loppukeväästä alkaen. Sarjan matka ulkomaille on vasta alkanut!”, iloitsee sarjan ulkomaisten oikeuksien myynnistä vastaava kirjallisuusagentti Eleonoora Kirk Rights & Brandsilta.

"Olen todella iloinen, että Kylmä meri -sarja kiinnostaa myös ulkomailla. Itämeren historia on Euroopan historiaa, uskon sarjan löytävän lukijansa”, Ulla Rask sanoo.

Trilogian toinen osa Seitsemän tornin varjoissa jatkaa Blanka Bergerin tarinaa vuoden 1611 Lyypekissä, jossa rutto alkaa levitä ja turvaton Blanka joutuu pakenemaan kaupungista. Säätyerot murentuvat ruton kurittaessa ihmisiä, eikä Blankan ole helppo sopeutua siihen. Pakomatkalta löytyy kuitenkin jo kadotetuksi luultu rakkaus, jonka hinnasta tulee lopulta kovempi kuin Blanka olisi koskaan voinut kuvitella.

Ulla Rask (FM, OTM) on helsinkiläinen viestintäjohtaja, joka on koko ikänsä harrastanut historiaa. Rask on aiemmin julkaissut Urapukeutujan oppaan (2018). Blanka, Itämeren tytär (2025) oli hänen esikoisromaaninsa.

