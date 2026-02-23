Keskustan Siika-aho lomatoiminnan alasajosta: Hallitus maksattaa epäonnistumisensa vammaisilla ja vähävaraisilla
23.2.2026 15:44:09 EET | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote
Keskustan puoluesihteeri Antti Siika-aho peräänkuuluttaa hallitusta varmistamaan vähävaraisten ja heikommassa asemassa olevien perheiden tuetut lomat kevään budjettiriihessä.
- Vammaisilta lapsilta ja vähävaraisilta perheiltä leikkaaminen voidaan vielä välttää, mikäli hallituspuolueilla riittää omatuntoa toimia heidän hyväkseen.
Siika-aho muistuttaa, että erilaisten sosiaalisten lomajärjestöjen kautta myönnettävät tuet lomiin ovat olleet tietoista politiikkaa suomalaisten hyvinvoinnin vahvistamiseksi.
- Hallituksen leikkaukset vievät Suomea vuosikymmeniä taaksepäin. Palaamme aikaan, jossa esimerkiksi vammaisten lasten mahdollisuudet olivat suoraan riippuvaisia perheen varallisuudesta.
Keskustan Antti Siika-aho rohkaisee hallitusta korvaamaan lomatoiminnan alasajon vahvistamalla valtion kassaa paremmalla talouspolitiikalla.
- Hallitus voisi ensi töikseen peruuttaa miljardiloven valtion kassaan aiheuttavan yhteisöveron alennuksen. On irvokasta, että vähävaraiset joutuvat kokoomuksen ja perussuomalaisten epäonnistuneen talous- ja veropolitiikan maksumiehiksi. Tähän tarvitaan muutos.
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA esittää avustusehdotuksessaan, että tuetun lomatoiminnan rahoitus päättyisi vuonna 2027. Tuettujen lomien lakkauttaminen liittyy sote-järjestöjen leikkauksiin.
Yhteyshenkilöt
Antti Siika-ahoPuoluesihteeriPuh:+358 50 5754 118antti.siika-aho@keskusta.fi
Tietoja julkaisijasta
Keskusta. Rohkeutta. Ratkaisuja. Keskusta on 120-vuotias kansanliike, joka rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille.
