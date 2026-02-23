Suomen Keskusta r.p.

Keskustan Siika-aho lomatoiminnan alasajosta: Hallitus maksattaa epäonnistumisensa vammaisilla ja vähävaraisilla

Keskustan puoluesihteeri Antti Siika-aho peräänkuuluttaa hallitusta varmistamaan vähävaraisten ja heikommassa asemassa olevien perheiden tuetut lomat kevään budjettiriihessä.

  • Vammaisilta lapsilta ja vähävaraisilta perheiltä leikkaaminen voidaan vielä välttää, mikäli hallituspuolueilla riittää omatuntoa toimia heidän hyväkseen. 

Siika-aho muistuttaa, että erilaisten sosiaalisten lomajärjestöjen kautta myönnettävät tuet lomiin ovat olleet tietoista politiikkaa suomalaisten hyvinvoinnin vahvistamiseksi.

  • Hallituksen leikkaukset vievät Suomea vuosikymmeniä taaksepäin. Palaamme aikaan, jossa esimerkiksi vammaisten lasten mahdollisuudet olivat suoraan riippuvaisia perheen varallisuudesta. 

Keskustan Antti Siika-aho rohkaisee hallitusta korvaamaan lomatoiminnan alasajon vahvistamalla valtion kassaa paremmalla talouspolitiikalla. 

  • Hallitus voisi ensi töikseen peruuttaa miljardiloven valtion kassaan aiheuttavan yhteisöveron alennuksen. On irvokasta, että vähävaraiset joutuvat kokoomuksen ja perussuomalaisten epäonnistuneen talous- ja veropolitiikan maksumiehiksi. Tähän tarvitaan muutos.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA esittää avustusehdotuksessaan, että tuetun lomatoiminnan rahoitus päättyisi vuonna 2027. Tuettujen lomien lakkauttaminen liittyy sote-järjestöjen leikkauksiin.

Keskusta. Rohkeutta. Ratkaisuja. Keskusta on 120-vuotias kansanliike, joka rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille.

