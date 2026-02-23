Sofia Virta: Jos hallitus on tosissaan työllisyydestä, vuorotteluvapaa on palautettava
23.2.2026 15:45:40 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta esittää vuorotteluvapaajärjestelmän palauttamista osana ratkaisuja vakavaan työttömyystilanteeseen. Eduskunta äänestää keskiviikkona hallituksen luottamuksesta työllisyysvälikysymyksen yhteydessä.
Virran mukaan hallitus lakkautti vuorotteluvapaan elokuussa 2024 juuri silloin, kun toimiville työllisyystoimille olisi ollut suurin tarve.
– Vuorotteluvapaa oli työ- ja elinkeinoministeriönkin arvioiden mukaan todella tehokas työllistämiskeino. Peräti 67 prosenttia vuorotteluvapaasijaisista oli töissä avoimilla työmarkkinoilla puoli vuotta sijaisuuden päättymisestä. On vaikea ymmärtää, miksi tällainen väline poistettiin, Virta toteaa.
Huippuvuosina järjestelmä työllisti lähes 12 000 työnhakijaa vuosittain. Työvoimaviranomaiset ovat pitäneet vuorotteluvapaata erityisen toimivana väylänä nuorille päästä kiinni työelämään.
– Jos hallitus on aidosti huolissaan nuorten ja pitkäaikaistyöttömien tilanteesta, sen on oltava valmis palauttamaan toimivia ratkaisuja. Vuorotteluvapaajärjestelmä otettiin käyttöön 1990-luvun suurlaman aikana, ja nyt Suomen tilanne on monilla tavoin 1990-lukuun verrannollinen, Virta sanoo.
Vuorotteluvapaa ei ollut työntekijän subjektiivinen oikeus, vaan tarkasti rajattu ja työnantajan kanssa sovittava järjestely, jossa vapaan ajaksi palkattiin työtön työnhakija. Virran mukaan järjestelmä tuki myös työssä jaksamista ja työurien pidentämistä.
– Ihmisten on voitava myös hengähtää. Vuorotteluvapaa tarjosi mahdollisuuden omaishoitoon, opiskeluun tai perhetilanteen tasaamiseen. Arjen ei kuulu olla jatkuvaa selviytymistaistelua, Virta sanoo.
Hallituksen arvion mukaan vuorotteluvapaan lakkauttaminen vahvistaa julkista taloutta 15–25 miljoonalla eurolla. Virran mukaan laskelmat eivät kuitenkaan huomioi työttömyyden ja työuupumuksen laajempia kustannuksia.
– Kyllä järjestelmän palauttaminen maksaa. Mutta enemmän maksaa työttömyys, työuupumus ja menetetty työpanos. Vuorotteluvapaa on investointi ihmisten jaksamiseen ja työllisyyteen, Virta toteaa.
Virran mukaan keskiviikon välikysymysäänestys on hallitukselle näytön paikka.
– Jos hallitus aikoo jatkaa samalla linjalla ja torjua toimivat ratkaisut, se kertoo paljon sen sitoutumisesta työllisyyden parantamiseen. Jos taas se on valmis korjaamaan kurssia, vuorotteluvapaan palauttamisella voi ottaa ensimmäisen askeleen ja aikuiskoulutustuen palauttaminen uudistetussa muodossa on hyvä seuraava askel, Virta päättää.
