Uusi EU-kysely: Enemmistö suomalaisista kannattaa turkistarhauksen täyskieltoa
23.2.2026 17:04:00 EET | Animalia ry | Tiedote
Selvä enemmistö suomalaisista kannattaa turkistarhauksen kieltämistä sekä EU:ssa että Suomessa. Eurogroup for Animalsin teettämän tuoreen kyselyn mukaan 62 prosenttia suomalaisista kannattaa turkistarhauksen kieltoa EU:ssa ja yhtä moni kannattaa myös kansallista kieltoa. EU-tason kieltoa vastustaa vain 12 prosenttia ja kansallista kieltoa 13 prosenttia vastaajista.
Tulokset ovat linjassa Animalian ja Oikeutta eläimille -järjestön tilaaman ja Taloustutkimuksen toteuttaman gallupin kanssa. Vuoden 2023 lopulla suomalaisista 83 prosenttia ilmoitti vastustavansa nykymuotoista turkistarhausta. Tämä luku sisälsi myös ne vastaajat, jotka sallisivat turkistarhauksen vain, jos eläinten oloihin tehtäisiin huomattavia parannuksia*. Täyskieltoa kannatti tuolloin 56 prosenttia vastaajista ja 13 prosenttia kannatti turkistarhauksen jatkamista nykyisellään.
Turkistarhauksen täyskiellon kannatus kasvussa
Eurogroup for Animalsin tuoreen kyselyn mukaan turkistarhauksen täyskiellon kannatus on nyt 62 prosenttia. Animalian teettämiin kyselyihin vuosina 2022–2023 verrattuna täyskiellon kannatus on kasvanut lähes 11 prosenttia kahdessa vuodessa ja lähes 38 prosenttia kolmessa vuodessa*.
“Suomalaisten turkistarhauksen vastustus on kasvanut vuosi vuodelta. Nyt täyskiellon kannatus on noussut selvästi yli 60 prosentin. Tämä on selkeä signaali päättäjille EU:ssa ja Suomessa”, sanoo Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs.
Suomalaiset suhtautuvat kriittisesti myös turkistuotteiden tuontiin EU:n ulkopuolelta. Suomalaisista 73 prosenttia kannattaa turkistuotteiden tuonnin kieltämistä EU:n alueelle. Kieltoa vastustaa vain kahdeksan prosenttia vastaajista.
Myös muualla Euroopassa luvut ovat samankaltaiset. Koko EU:ssa turkistarhauksen kieltoa kannattaa 64 % kansalaisista.
Euroopan komissio päättää kiellosta maaliskuussa
Euroopan komissio on luvannut antaa vastauksensa Fur Free Europe -kansalaisaloitteeseen maaliskuun lopulla. Kansalaisaloitteella halutaan kieltää sekä turkistarhaus EU-alueella että turkisten tuonti muista maista. Animalian Heidi Kivekäs on aloitteen suomalainen toimeenpanija.
“Komission tulisi kuulla kansalaismielipidettä ja laittaa stoppi tälle kärsimysbisnekselle. Euroopan elintarvikeviranomainen EFSA vahvisti komission tilaamassa raportissa sen minkä jo tiesimme: turkistarhaus aiheuttaa eläimille vakavaa kärsimystä. EFSA:n tuloksetkin tukevat sitä, että turkistarhaus tulisi lakkauttaa”, Kivekäs sanoo.
*Kuten huomattavasti lisätilaa sekä minkeille mahdollisuus uida ja ketuille mahdollisuus kaivaa. Tätä vastausvaihtoehtoa ei ollut Eurogroup for Animalsin kyselyssä.
**Vuoden Taloustutkimuksen tulokset 2022–2023 (2022: 45 %, 2023: 56 % 2026: 62 %). Liitteessä tarkemmin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heidi KivekästoiminnanjohtajaAnimaliaPuh:050 384 5072heidi.kivekas@animalia.fi
Kuvat
Liitteet
Linkit
Animalia ry
Animalia on vuonna 1961 perustettu eläinten oikeuksia edistävä asiantuntija- ja kansalaisjärjestö, joka tuottaa ja julkaisee uutta tietoa eläinten oikeuksiin ja hyvinvointiin liittyen sekä vaikuttaa eläimiä koskevaan lainsäädäntöön.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Animalia ry
ABREU sai Veikkaus Arenan lihattomaksi – Animalia kiittää päätöksestä13.2.2026 08:58:23 EET | Tiedote
Lähes 20 vuoden uran tehnyt artisti ABREU on puhunut pitkään eläinoikeuksien puolesta, ja siksi hän haluaa maaliskuun suurten jäähyväiskeikkojen kuvastavan näkyvästi arvojaan. Animalia sai ABREUlta kunniakkaan kutsun osallistua keikoille pro bono -kumppanina.
EU-komissio tavannut vain turkisalan edustajia – järjestöt kantelivat Euroopan oikeusasiamiehelle10.2.2026 10:26:12 EET | Tiedote
Eläinjärjestöt ovat kannelleet Euroopan oikeusasiamiehelle EU-komission toiminnasta, kun se on käsitellyt Fur Free Europe -kansalaisaloitetta. Komissio on tavannut prosessin aikana aktiivisesti vain turkisalan edustajia.
Mediassa broilerin elämä on mukavaa – Animalia haastaa lihatalojen harhaanjohtavan markkinoinnin26.1.2026 07:54:00 EET | Tiedote
Lihatalojen mielikuvamainonnassa broilerit elävät huoletonta elämää, eikä tuotannon todellisuutta näytetä. Mediajutuissa broilerit ovat lähinnä ruokaa.
Eläinoikeuspalkinto Tatu ja Patu -kirjailijoille8.1.2026 14:00:01 EET | Tiedote
Eläinoikeusjärjestö Animalia myöntää eläinoikeuspalkinto Pro Animalian kirjailija-kuvittaja Aino Havukaiselle ja Sami Toivoselle merkittävästä eläinten oikeuksia edistävästä kulttuuriteosta. Havukaisen ja Toivosen Veera- ja Tatu ja Patu -kirjojen uusista painoksista on vuodesta 2025 alkaen poistettu viittauksia lihaan ja maitotuotteisiin.
Euroopan suurin turkisten tuottajamaa Puola kieltää turkistarhauksen2.12.2025 15:31:06 EET | Tiedote
Puolan presidentti Karol Nawrocki allekirjoitti tänään 2.12. lain, joka kieltää turkistarhauksen siirtymäajan jälkeen vuonna 2033. Puola on Euroopan suurin ja maailman toiseksi suurin turkisten tuottajamaa Kiinan jälkeen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme