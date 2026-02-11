Neljä vuotta Ukrainan sotaa: EU-parlamentti kokoontuu ylimääräiseen täysistuntoon
23.2.2026 16:58:27 EET | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Tiedote
Ylimääräisessä täysistunnossa tiistaina Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi puhuu Euroopan parlamentille, kun Venäjän hyökkäystä on jatkunut jo neljä vuotta.
Täysistunnon aluksi kello 11.15 Suomen aikaa mepeille puhuu etäyhteydellä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi. Tämän jälkeen parlamentti keskustelee viimeisimmästä tilanteesta Venäjän hyökkäyssodassa ja EU:n panoksesta oikeudenmukaisen rauhan ja kestävän turvallisuuden edistämiseen Ukrainassa. Sen jälkeen he äänestävät päätöslauselmasta klo 12.30 Suomen aikaa.
Parlamentin puhemies Roberta Metsola on korostanut, että erityisistunto antaa tärkeän signaalin EU:n jatkuvasta sitoutumisesta Ukrainan tukemiseen.
Helmikuusta 2022 lähtien EU ja Euroopan parlamentti ovat johdonmukaisesti tukeneet Ukrainaa tuomitsemalla Venäjän hyökkäyksen, asettamalla pakotteita ja antamalla taloudellista, poliittista, sotilaallista ja humanitaarista apua. Parlamentti hyväksyi 11. helmikuuta EU:n 90 miljardin euron lainan Ukrainalle.
Parlamentti on viime vuosina toistuvasti ilmaissut solidaarisuuttaan ja kumppanuuttaan Ukrainaa kohtaan. Tähän sisältyvät pysyvän EP:n toimiston avaaminen Kiovaan syyskuussa 2025, puhemies Metsolan useat käynnit Kiovassa Ukrainan parlamentin vieraana sekä Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin puheet parlamentille.
Parlamentti on myös tukenut voimakkaasti Ukrainan pyrkimyksiä liittyä EU:hun. Syyskuussa 2025 parlamentti kannusti Ukrainan hallitusta pitämään yllä nykyistä uudistusvauhtia tunnustaen samalla maan poikkeuksellisen haastavat olosuhteet. Mepit myös kehottivat Euroopan komissiota avaamaan mahdollisimman nopeasti uusia neuvotteluklustereita maan EU-jäsenyystarjouksen edistämiseksi.
Voit seurata istuntoa suorana täältä.
Lisätietoa
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pia SiitonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Roosa PurhonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto
Parlamentet godkänner stödpaket på 90 miljarder euro till Ukraina11.2.2026 14:41:25 EET | Pressmeddelande
På onsdagen godkände Europaparlamentet tre lagförslag som tillsammans utgör ett EU-lån på 90 miljarder euro till Ukraina.
Parlamentti hyväksyi 90 miljardin euron tukilainan Ukrainalle11.2.2026 14:41:25 EET | Tiedote
Mepit hyväksyivät säädökset, joilla myönnetään Ukrainalle 90 miljardin euron laina Venäjän jatkuvan hyökkäyssodan vuoksi.
Toimittaja, lähde mukaan Strasbourgiin seuraamaan Euroopan parlamentin täysistuntoa11.2.2026 10:08:58 EET | Tiedote
Matkan aikana toimittajat saavat mahdollisuuden seurata paikan päällä Euroopan parlamentin työtä, tavata parlamentin jäseniä ja lisätä tietouttaan EU-päätöksenteosta. Toimittajilla on myös aikaa tehdä haastatteluita ja uutisoida viikon ajankohtaisista tapahtumista.
90 %:n ilmastotavoite vuodelle 2040 hyväksytty10.2.2026 14:48:42 EET | Tiedote
Euroopan parlamentti antoi lopullisen hyväksyntänsä 90 prosentin päästövähennyksille vuoteen 2040 mennessä matkalla kohti ilmastoneutraaliutta vuonna 2050.
Turvapaikkapolitiikka: turvallisten alkuperämaiden lista ja kolmansia maita koskevat säännöt10.2.2026 14:41:55 EET | Tiedote
Euroopan parlamentti hyväksyi tiistaina muutoksia EU:n turvapaikkamenettelylakeihin hakemusten käsittelyn nopeuttamiseksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme