Neljä vuotta Ukrainan sotaa: EU-parlamentti kokoontuu ylimääräiseen täysistuntoon

Täysistunnon aluksi kello 11.15 Suomen aikaa mepeille puhuu etäyhteydellä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi. Tämän jälkeen parlamentti keskustelee viimeisimmästä tilanteesta Venäjän hyökkäyssodassa ja EU:n panoksesta oikeudenmukaisen rauhan ja kestävän turvallisuuden edistämiseen Ukrainassa. Sen jälkeen he äänestävät päätöslauselmasta klo 12.30 Suomen aikaa.

Parlamentin puhemies Roberta Metsola on korostanut, että erityisistunto antaa tärkeän signaalin EU:n jatkuvasta sitoutumisesta Ukrainan tukemiseen.

Helmikuusta 2022 lähtien EU ja Euroopan parlamentti ovat johdonmukaisesti tukeneet Ukrainaa tuomitsemalla Venäjän hyökkäyksen, asettamalla pakotteita ja antamalla taloudellista, poliittista, sotilaallista ja humanitaarista apua. Parlamentti hyväksyi 11. helmikuuta EU:n 90 miljardin euron lainan Ukrainalle.

Parlamentti on viime vuosina toistuvasti ilmaissut solidaarisuuttaan ja kumppanuuttaan Ukrainaa kohtaan. Tähän sisältyvät pysyvän EP:n toimiston avaaminen Kiovaan syyskuussa 2025, puhemies Metsolan useat käynnit Kiovassa Ukrainan parlamentin vieraana sekä Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin puheet parlamentille.

Parlamentti on myös tukenut voimakkaasti Ukrainan pyrkimyksiä liittyä EU:hun. Syyskuussa 2025 parlamentti kannusti Ukrainan hallitusta pitämään yllä nykyistä uudistusvauhtia tunnustaen samalla maan poikkeuksellisen haastavat olosuhteet. Mepit myös kehottivat Euroopan komissiota avaamaan mahdollisimman nopeasti uusia neuvotteluklustereita maan EU-jäsenyystarjouksen edistämiseksi.

Voit seurata istuntoa suorana täältä.

Lisätietoa