SDP:n kaupunginhallitusryhmä: Jyrkkä ei hallituksen sote-leikkauksille Helsingissä

23.2.2026 17:00:31 EET | SDP Helsinki | Tiedote

Helsingin kaupunginhallitus lausui tänään näkemyksensä kokoomushallituksen suunnitelmasta leikata valtakunnallisesta sote-rahoituksesta 390 miljoonaa euroa. Leikkauksista 102 miljoonaa euroa kohdistuisi Helsinkiin. SDP:n kanta on selkeä: sote-leikkauksille jyrkkä ei.

SDP Helsingin kaupunginhallitusryhmän vetäjä Niilo Toivonen
SDP Helsingin kaupunginhallitusryhmän vetäjä ja valtuustoryhmän 1. varapuheenjohtaja Niilo Toivonen.

Hallitus on esittänyt sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitukseen lisäsäästöjä, jotka kohdistuvat Helsingin näkökulmasta kohtuuttomasti ja epäoikeudenmukaisesti. Leikkauksen mittakaavaa kuvaa se, että se vastaisi vuositasolla esimerkiksi noin 1 000 lääkärin työpanosta tai 1 500 iäkkään ympärivuorokautisen palveluasumisen paikan kustannuksia.

– Esitetty leikkaus on valtava. Se vaikuttaa suoraan helsinkiläisten arkeen ja lähipalveluihin. Helsingin päättäjien tärkein prioriteetti on nyt vaikuttaa tähän epäreiluun esitykseen, sanoo SDP:n Helsingin kaupunginhallitusryhmän vetäjä Niilo Toivonen.

Kokoomus ei kaupunginhallituksen kokouksessa yhtynyt pohjaesitykseen, joka suhtautui kriittisesti sote-leikkauksiin. Kokoomus ei hyväksynyt esimerkiksi lausunnon kirjausta:

”Helsingin kaupungin näkemyksen mukaan nyt ei ole oikea aika kohdistaa näin mittavia uusia säästöjä alueille. Alueille pitää antaa aikaa kehittää ja tehostaa toimintaansa rauhassa sekä tehdä investointeja, joilla parannetaan toiminnan kustannusvaikuttavuutta.”

SDP tuki leikkauksille kriittistä pohjaesitystä.

Pääministeri Orpo on itse kuvannut sote-rahoitusmallia ongelmalliseksi, mutta hallitus vie samanaikaisesti eteenpäin esitystä, joka syventää rahoitushaasteita ja kohdistaa säästöt epätasapainoisesti. Helsingissä väestö kasvaa, palvelutarve lisääntyy ja hoitojonot ovat jo ennestään pitkiä.

– Onko Orpon hallituksen mielestä hoitoonpääsyn tilanne todella niin hyvä, että lähes 400 miljoonan euron leikkauksille on varaa? Mitkä lähiterveysasemat Helsingissä kokoomuslaiset haluavat lakkauttaa, kuinka pitkäksi hoitojonot halutaan? Politiikka on arvovalintoja, ja me vastustamme näitä leikkauksia, Toivonen toteaa.

