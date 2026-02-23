Ruokamessuilta inspiraatiota ja makuelämyksiä

Ruokamessuilla on kolme ohjelmapistettä. Basilika-kisakeittiö toimii tapahtuman sykähdyttävänä kilpailuareenana, jossa etsitään mestareita monilta eri ruoanlaiton osa-alueilta. Juontajana on Meri-Tuuli Väntsi. HTH keittiöt -lavan ohjelmaa juontaa Kirre Rainos. Ruoka ja Juoma Talks –lava tuo messuille kiinnostavia vieraita.



Messuilla jaetaan Vuoden suomalainen elintarvikeinnovaatio – ja Vuoden Ruokalähettiläs -palkinnot sekä julkistetaan Vuoden 2026 ravintola.

Huippuravintolojen annoksia ja yksilöllistä opastusta makuihin



Maista ja nauti –alueella pääsee nauttimaan ravintoloiden tarjoiluista. Mukana ovat muun muassa Pastis Helsingistä ja Papa J’s Porvoosta.

Kahdessa Tasting-huoneessa järjestetään melkein 20 erilaista tastingiä. Tarjolla on muun muassa Kotimaiset marjat, Viinimatka Kreetalle, Suomalaiset tisleet, Suomalaiset viinit, Kun viini kohtaa suklaan, Italian keväiset viinit, Smoothie ja jälkiruoka paritustasting ja Kreetan nestemäinen kulta -oliiviöljytastingit. Asiantuntijat johdattavat tastingeissä makumatkalle ja kertovat taustoista, yhdistelmistä ja trendeistä.



Kahvista parhain, Cup Tasters, Ruokavisa, Airfryer SM ja Flairtendingin SM-kisat

Tänä vuonna järjestetään toista kertaa Kahveista parhain -kisa, jossa suomalaiset kahvipaahtimot esittelevät kahvejaan. Kisan päätuomarina on QGrader-sertifikaatin omaava Roosa Jalonen. Kahvin ystävät voivat mitellä Cup Tasters 2026 -kilpailussa, jossa kilpailijat suorittavat kahvinmaistelua rajatussa ajassa ja yrittävät löytää viidestä kolmen kahvin ryhmästä kaksi samaa kahvia.

Ruokamessuilla pääsee seuraamaan yläkoulujen Ruokavisan finaalia. Ruokavisa on ruokakasvatuksen opetuskokonaisuus, jossa kisataan ruokaketjun vastuullisuuteen liittyvissä tiedoissa ja käytännön ruoanlaittotaidoissa.



Kotikokit voivat osallistua Airfryerin SM-kisaan , jonka pääraaka-aineena on tänä vuonna Jalotofu. Kisaan voi ilmoittautua 10.4. asti ja pääpalkintona on 500 euron lahjakortti verkkokauppa.comiin.



Nyt toista kertaa järjestetään messuilla myös Flairtendingin SM -kisat, jossa päästään todistamaan vauhdikasta teknistä taituruutta ja maukkaita cocktaileja.

Näytöskeittiön taikaa ja huippukiinnostavia esiintyjiä

Tapahtumasta löytyy HTH keittiöt -lava, jossa kokit valmistavat annoksia livenä messuvieraille. Keittiö on varustettu uusimmilla kodinkoneilla ja innovatiivisilla ratkaisuilla, jotka tekevät ruoanlaitosta sekä tehokasta että inspiroivaa. Ohjelmassa on muun muassa esillä fermentointia, arkifiiniä, arjen vegesuosikkeja, sooloruokailua ja lähiruokaherkkuja. Esiintymässä ovat muun muassa ruokavaikuttajat Vappu Pimiä, Lauri Kaivoluoto, Kakkukatri, TheManninen, Linnea Vihonen, Martat sekä yksityiskokki Aram Behbodi ja Masterchef-voittaja Samuli Sepponen.

Basilika-keittiössä käydään kisoja, tehdään juustokakkua lasissa ja kuullaan Marttojen neuvoja kalojen valitsemisesta ja vappuherkkujen valmistamisesta.

Ruoka ja Juoma Talks -lavalla alan asiantuntijat, kokit ja intohimoiset harrastajat jakavat näkemyksiään ruoasta, juomasta ja trendeistä. Lavalla kuullaan tarinoita, vinkkejä ja ajatuksia makujen maailmasta – ilman kiirettä, rennossa ja avoimessa ilmapiirissä. Ohjelmassa on Kuka päättää mitä Suomi syö -paneeli ja siellä keskustellaan siitä, mitä merkitystä on yhteisillä ruokahetkillä arjen hallinnassa. Lavalla nähdään myös ensimmäistä kertaa Jääkaapillla-podcast.

Ruokamessuilla monipuolinen kattaus ohjelmaa ja näytteilleasettajia

Ruokamessut järjestetään perjantaista sunnuntaihin 24. - 26.4.2026 Helsingin Messukeskuksessa. Ruokamessujen ohjelma ja mukana olevat näytteilleasettajat on julkaistu tapahtuman verkkosivuilla www.ruokamessuthelsinki.fi.

Ruokamessut järjestetään samaan aikaan Lapsi- ja Lemmikkimessujen (avoinna la–su) kanssa. Ruokamessut on avoinna pe-la 24.-25.4. klo 10-20 ja su 26.4. klo 10-17. Liput ennakkoon edullisemmin http://shop.messukeskus.com

Lisätietoja: Teija Armanto, viestinnän asiantuntija, Helsingin Messukeskus, p. 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com

Median edustajat voivat akkreditoitua tapahtumaan uutishuoneessa www.messukeskus.com/uutishuone. Vaikuttajat voivat hakea vaikuttajapassien viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa.

Kuvia Messukeskuksen tapahtumista vapaasti toimitusten käyttöön: https://mediabank.messukeskus.com