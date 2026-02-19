Caruna Networks Oy

Pienet datakattilaratkaisut tulevat – uusi sopimus datakattilan verkkoliitynnästä

24.2.2026 10:10:00 EET | Caruna Networks Oy | Tiedote

Caruna on allekirjoittanut sopimuksen E-Heatin kanssa datakattilan keskijänniteliittymäsopimuksesta  Ilmajoelle. Kyseessä on 3 megawatin datakattilalaitos, jonka tuottamaa hukkalämpöä hyödynnetään tulevaisuudessa Kurikan Energian kaukolämmön tuotannossa.

Datakattila sisältä. Datakattilan sisältä löytyvät laitteet, joilla käsitellään ja tallennetaan dataa sekä niiden tarvitsemat sähkö- ja jäähdytysjärjestelmät.
Datakattilan energia on 2 MW. 1 MW menee Kurikan Energian käyttöön, 1 MW osuudelle tulee 500 KW:n sähkökattila ja Kurikan Energian hakelaitoksen sähköt siirretään pienjännitteestä keskijänniteliittymään. E-Heat

– Kyseessä on neljästoista datakattilaratkaisumme, jota olemme toteuttamassa. Datakattila tuottaa kaukolämpöyhtiölle pohjakuormaa ja joustaa tarvittaessa sähkön hintoja tasaavasti. E-Heat vastaa laitoksen investoinnista, joten lämpöyhtiöllä ei ole investointiriskiä. Datakattilan toimitusaika on noin kuusi kuukautta, sanoo E-Heatin toimitusjohtaja Lauri Pispa. 

Caruna kehittää sähköverkkoa yhteistyössä energiayhtiöiden ja muiden toimijoiden kanssa vastatakseen sähkönkäytön ja digitalisaation muuttuviin tarpeisiin. 

– Digitaalinen infrastruktuuri ja energiantuotanto kietoutuvat yhä tiiviimmin yhteen. Sähköverkon kehittäminen mahdollistaa sähköisen lämmityksen ratkaisuja, joissa datakeskusten hukkalämpö voidaan hyödyntää paikallisesti, sanoo Carunan myyntijohtaja Ilkka Möttönen. 

Datakattilaratkaisut edellyttävät sähköverkolta riittävää kapasiteettia, toimitusvarmuutta ja joustavuutta. 

– Sähköistyminen, digitalisaatio ja uudet energiaratkaisut muuttavat sähkönkäyttöä nopeasti. Kehitämme verkkoa pitkäjänteisesti, jotta se tukee sekä paikallisia innovaatioita että koko energiajärjestelmän murrosta, josta lämmityksen sähköistyminen on yksi hyvä esimerkki. Kokonaisuutena puhtaan siirtymän eteneminen ja suurten sähköliittymien voimakas kysynnän kasvu tarkoittaa merkittävää investointitarvetta jakeluverkkoihin, jotta verkkojen kapasiteetti riittää tuleviin asiakastarpeisiin, sanoo Möttönen. 

Datakattilaratkaisu yhdistää digitaalisen infrastruktuurin ja energiatehokkaan lämmöntuotannon. Sähköverkon kehittäminen on edellytys sille, että teholtaan merkittävät datakeskukset voidaan liittää verkkoon luotettavasti ja turvallisesti sekä integroida osaksi paikallista energiajärjestelmää. 

Caruna lyhyesti

Caruna on suomalainen sähköverkkoyhtiö. Turvaamme luotettavan sähkönjakelun asiakkaille – myös sähkönkulutuksen kasvaessa ja siirtyessämme fossiilisesta uusiutuvaan energiaan.

Investoimalla sähköverkkoon varmistamme, että asiakkaamme voivat käyttää kotimaista, uusiutuvaa energiaa sekä toimia sähkön pientuottajina. Tuomme sähkön yli 742 000 asiakkaallemme Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa, Joensuussa sekä Koillismaalla vastaten 20 % Suomen sähkönjakelusta.

