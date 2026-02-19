Ennakkotiedote HSY:n hallituksen kokouksesta 27.2.2026 – Saunalahden ja Kirkkonummen vesihuoltohanke käsittelyssä
24.2.2026 14:42:41 EET | HSY | Tiedote
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen kokous pidetään perjantaina 27.2.2026
Kokouksen esityslista on nähtävissä osoitteessa: https://hsy10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames
Hallitus päättää muun muassa Espoon Kurttilan päävesijohdon ensimmäisen osan hankesuunnitelman hyväksymisestä. Espoon Saunalahden ja Kirkkonummen vedenkulutuksen kasvun vuoksi alueelle tarvitaan uusi vesijohtolinja. Valmistuttuaan kokonaisuudessaan hanke varmistaa alueen vedenjakelun, tasaa painevaihteluita ja ylläpitää palvelutasoa pitkälle tulevaisuuteen.
Hallitus saa tiedoksi muun muassa turvallisuuden ja varautumisen katsauksen vuodelta 2025. HSY:n turvallisuustilanne on raportointijaksolla pysynyt vakaana. Havaitut poikkeamat ovat olleet vähäisiä eivätkä ole aiheuttaneet suoraa vaikutusta toimintaan.
Ystävällisin terveisin
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
viestintäjohtaja Riitta-Liisa Hahtala
www.hsy.fi
