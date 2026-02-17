Tiede & Taide -illoissa kysytään, miten tiede ja taide voivat muuttaa maailmaa

Mitä jos kuuntelisimme enemmän tutkijoita ja taiteilijoita? Mitä jos antaisimme heidän ohjata tulevaisuuttamme? Miten tiede ja taide voivat muuttaa maailmaa?

Vuoden ensimmäinen Tiede & Taide -ilta järjestetään Vantaalla Kino Rekolassa maanantaina 9.3.2026 klo 17. Keskustelua luotsaa toimittaja Adile Sevimli.

Kevään Tiede & Taide -keskusteluissa kysytään, miten taiteilijat ja tutkijat muuttavat maailmaa. Tilaisuuksissa nähdään myös Shakiba Adilin ja Elina Hirvosen vastavalmistunut dokumenttielokuva The Secret Reading Club of Kabul, joka kertoo naisten salaisesta vastarinnasta ja toivosta Afganistanissa, missä naiset on suljettu yhteiskunnan ja koulutuksen ulkopuolelle äärijärjestö Talebanin noustua uudelleen valtaan.

Elokuva seuraa kolmea nuorta afganistanilaisnaista, jotka kokoontuvat salaisessa lukupiirissä lukemaan Anne Frankin päiväkirjaa ja löytävät toisen maailmansodan juutalaisvainosta kertovasta kirjasta yhtymäkohtia omaan tilanteeseensa. Elokuvassa esiintyvät nuoret naiset ovat kuvanneet ja kirjoittaneet elämästään dokumenttia varten vuodesta 2023 alkaen.

Tiede & Taide -illassa Vantaan Rekolan Kinossa keskustelevat dokumenttiohjaaja, toimittaja Shakiba Adil, kirjailija ja dramaturgi Laura Gustafsson, kuraattori ja filosofi Päiviö Maurice Omwami sekä tutkimusprofessori Antto Vihma.

Keskustelussa pohditaan tieteen ja taiteen keinoja muuttaa maailmaa. Onko taide politisoitunut, vai onko se aina ollut poliittista? Saako tieteellä olla agenda, ja saako tutkija olla aktivisti? Mistä syntyy taideteoksen muutosvoima? Entä kuunnellaanko tutkijoita ja taiteilijoita suomalaisessa yhteiskunnassa tarpeeksi – ja miksi heitä pitäisi kuunnella?

”Viime vuosina niin tiedettä kuin taidetta on syytetty politisoitumisesta. Politiikasta taas aate ja ideologia on riisuttu täysin – päätöksiä perustellaan välttämättöminä, vaihtoehtoja ei ole. Tästä keskustelemme Vantaalla: Miksi toiset asiat ovat poliittisempia kuin toiset, ja kuka saa määritellä, mitkä”, sanoo Adile Sevimli.

Shakiba Adil on Kabulissa syntynyt ja kasvanut, Suomessa vuosia asunut dokumenttielokuvaohjaaja, toimittaja, kouluttaja ja naisten oikeuksien aktivisti. Hän oli ensimmäinen nainen Afganistanin televisiossa ensimmäisen Taleban-hallinnon kaaduttua vuonna 2001 ja yksi maan ensimmäisistä naispuolisista dokumenttielokuvaohjaajista.

Laura Gustafsson on helsinkiläinen kirjailija ja dramaturgi. Hän on julkaissut useita romaaneja ja näytelmiä, ja hän on myös mukana Eläinoikeusakatemia-järjestössä. Töissään Gustafsson on käsitellyt esimerkiksi kielen ja ruumiin suhdetta, väkivaltaa ja maailmanloppua.

Päiviö Maurice Omwami on kuraattori ja filosofi, joka työskentelee näyttelykuraattorina Suomen valokuvataiteen museossa. Omwami toimii myös kirjoittajana ja yhteiskunnallisena kommentaattorina, jonka keskeisiä kiinnostuksen kohteita ovat poliittinen ja postkolonialistinen teoria sekä afropessimismi.

Antto Vihma työskentelee tutkimusprofessorina Ulkopoliittisessa instituutissa. Hän on tutkinut muun muassa suurvaltapolitiikkaa, ilmastopolitiikkaa, populismia ja politiikan teoriaa. Hänen kirjansa Nostalgia: Teoria ja käytäntö (Teos, 2021) voitti tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon.

Tiede & Taide -illat ovat Suomen Kulttuurirahaston uusi, kaikille avoin tapahtumasarja, jossa tiede taide kohtaavat yhteiskunnallisen keskustelun. Illoissa tutkijat, taiteilijat ja vaikuttajat kokoontuvat jakamaan ajatuksiaan ja näkökulmiaan. Keskustelujen teemat vaihtelevat, mutta niitä yhdistää uteliaisuus ja halu löytää uusia tapoja ajatella.

Tiede & Taide -iltojen sarja jatkuu Kokkolassa 24.3. ja Lappeenrannassa 14.4.2026.

Mitä jos antaisimme tutkijoiden ja taiteilijoiden ohjata tulevaisuutta?

Suomen Kulttuurirahaston Tiede & Taide -ilta

ma 9.3.2026 klo 17–19.30

Rekolan Kino, Rekolantie 43, Vantaa

Vapaa pääsy