Pirkanmaan liitto

Länsi-Suomi hakee vahvaa roolia seuraavaan hallitusohjelmaan: Teollisuus, turvallisuus ja päärata etusijalle

24.2.2026 10:00:00 EET | Pirkanmaan liitto | Tiedote

Jaa

Länsi-Suomen maakuntien liitot esittävät seuraavaan hallitusohjelmaan konkreettisia toimia, joilla vahvistetaan koko Suomen kasvua, kilpailukykyä ja turvallisuutta. Yhteiset hallitusohjelmaesitykset on koottu viiden teeman alle, jotka koskevat innovaatioita ja teollisuuden uudistumista, kokonaisturvallisuutta ja kaksikäyttöteknologioita, globaalia saavutettavuutta ja kestäviä liikenneratkaisuja, osaamistaloutta sekä kumppanuuksia talouskasvun vauhdittajana. 

Liitot esittävät valtion ja maakuntien yhteisen Länsi-Suomen teollisuuden kasvu- ja uudistumisohjelman laatimista sekä kansallisen osaamisklusteriohjelman perustamista elinkeinoelämän kasvun vauhdittamiseksi.

Lisäksi hallitusohjelmaan haetaan lisärahoitusta puolustus- ja kaksikäyttöteknologioiden tutkimus- ja kehitystoimintaan, merkittäviä panostuksia pääradan, satamayhteyksien ja pääväylien kehittämiseen sekä korkeakoulutuksen aloituspaikkojen lisäämistä.  

Taustalla on Länsi-Suomen vahva rooli kansantaloudessa. Maakunnat muodostavat merkittävän osan Suomen valmistavasta teollisuudesta ja puolustusteollisuudesta. Alueella tuotetaan lähes puolet maan sähköstä ja huomattava osa elintarvikkeista. Lisäksi puhtaan siirtymän investoinnit ovat voimakkaassa kasvussa. 

– Länsi-Suomi suojaa, syöttää ja sähköistää Suomea. Länsi on Suomen talouden ja teollisuuden selkäranka. Kun täällä investoidaan ja kehitetään, vaikutukset näkyvät koko maassa. Pirkanmaa puolestaan nousee esiin erityisesti liikenneyhteyksien solmukohtana sekä kokonaisturvallisuuden ja kaksikäyttöteknologioiden osalta, Pirkanmaan liiton aluekehitysjohtaja Matti Lipsanen sanoo.

Länsi-Suomen allianssiin kuuluvat Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa ja Satakunta. Maakunnat ovat valmistelleet yhteiset hallitusohjelmaesitykset vuosille 2027–2031 ja käynnistäneet määrätietoisen edunvalvontatyön niiden toteuttamiseksi. Yhteisten tavoitteiden lisäksi kukin maakunta valmistelee omat tarkentavat hallitusohjelmatavoitteensa. 

Avainsanat

pirkanmaan liittopirkanmaalänsi-suomimaakuntien liitothallitusohjelmatavoitteet

Yhteyshenkilöt

Matti LipsanenAluekehitysjohtajaPirkanmaan liitto

Edistän Pirkanmaan kehittymistä alue- ja rakennepolitiikan, tulevaisuus- ja ohjelmatyön sekä innovaatiotoiminnan keinoin.

Puh:050 506 0697matti.lipsanen@pirkanmaa.fi

Tietoja julkaisijasta

Pirkanmaan liitto on koko maakunnan laajuinen kuntayhtymä. Toiminta-alueita ovat aluekehitystyö, maankäyttö ja liikenne (alueidenkäyttö), innovaatio- ja tulevaisuustyö, EU-rahoitukseen liittyvät tehtävät sekä kansallinen ja kansainvälinen edunvalvonta. Liiton toiminnassa korostuu verkostomaisuus, jonka avulla viemme yhdessä Pirkanmaata kohti kestävästi elinvoimaista maakuntaa.

www.pirkanmaa.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan liitto

Tampereen kaupunkiseudulla luodaan kansainvälisiä kasvumahdollisuuksia turvallisuus-, puolustus- ja kaksikäyttöalan innovaatioille7.1.2026 08:23:54 EET | Tiedote

Tampereen kaupunkiseudulla on vahvoja kaksikäyttöteknologioiden kehitystä tukevia ja mahdollistavia ekosysteemejä, osaamista, koulutusta, tutkimusta ja näihin liittyvä laaja yritysjoukko. Niiden pohjalta voidaan luoda eurooppalaisesti merkittävä kansallinen turvallisuus-, puolustus- ja kaksikäyttöteknologioihin keskittyvä monen eri toimijan ekosysteemi.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye