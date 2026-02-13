Länsi-Suomi hakee vahvaa roolia seuraavaan hallitusohjelmaan: Teollisuus, turvallisuus ja päärata etusijalle

Liitot esittävät valtion ja maakuntien yhteisen Länsi-Suomen teollisuuden kasvu- ja uudistumisohjelman laatimista sekä kansallisen osaamisklusteriohjelman perustamista elinkeinoelämän kasvun vauhdittamiseksi.

Lisäksi hallitusohjelmaan haetaan lisärahoitusta puolustus- ja kaksikäyttöteknologioiden tutkimus- ja kehitystoimintaan, merkittäviä panostuksia pääradan, satamayhteyksien ja pääväylien kehittämiseen sekä korkeakoulutuksen aloituspaikkojen lisäämistä.

Taustalla on Länsi-Suomen vahva rooli kansantaloudessa. Maakunnat muodostavat merkittävän osan Suomen valmistavasta teollisuudesta ja puolustusteollisuudesta. Alueella tuotetaan lähes puolet maan sähköstä ja huomattava osa elintarvikkeista. Lisäksi puhtaan siirtymän investoinnit ovat voimakkaassa kasvussa.

– Länsi-Suomi suojaa, syöttää ja sähköistää Suomea. Länsi on Suomen talouden ja teollisuuden selkäranka. Kun täällä investoidaan ja kehitetään, vaikutukset näkyvät koko maassa. Pirkanmaa puolestaan nousee esiin erityisesti liikenneyhteyksien solmukohtana sekä kokonaisturvallisuuden ja kaksikäyttöteknologioiden osalta, Pirkanmaan liiton aluekehitysjohtaja Matti Lipsanen sanoo.

Länsi-Suomen allianssiin kuuluvat Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa ja Satakunta. Maakunnat ovat valmistelleet yhteiset hallitusohjelmaesitykset vuosille 2027–2031 ja käynnistäneet määrätietoisen edunvalvontatyön niiden toteuttamiseksi. Yhteisten tavoitteiden lisäksi kukin maakunta valmistelee omat tarkentavat hallitusohjelmatavoitteensa.