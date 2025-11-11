Pate Mustajärven elämäkerta julkaistaan 8.7.
Pate Mustajärven ja Tina Finnin teos Testamenttini julkaistaan heinäkuussa. Kirjan nimi ja kansi säilyvät edesmenneen Mustajärven toiveen mukaisena.
”Viime tammikuussa kun alettiin suunnittelemaan mun tulevaa 70-vee juhlavuotta niin mää keksin, että kirjoitetaanpa kirja, jossa on vähän erilainen näkökulma asioihin kuin aiemmissa kirjoissa. Niin käynnistyi Testamenttini-kirjaprojekti. Mukaan kysyttiin muutamia tuttuja, työkavereita ja ystäviä ja sukulaisia kertomaan omia muistojaan mun urasta ja olemisesta. Toki kerron tässä kirjassa myös mun Popedan jälkeisestä ajasta ja elämäntapahtumista. Syövän perkele heitti pienen kierrepallon keikkasuunnitelmiin, mutta tässä sairauslomalla ollessa on hyvin aikaa kirjoittaa. Hommat sujuu totutusti niin, että mää kirjaan mietteeni ja sanomiseni kuulakärkikynällä muutamaan ruutuvihkoon ja rouva Mustajärvi kirjoittaa raapustukset puhtaaksi, laittaa pilkut ja pisteet kohilleen ja Docendo julkaisee kirjan.” – Pate 14. marraskuuta.
Pate Mustajärven tietää jokainen suomalainen ja moni saattaa jopa väittää tunteneensa. Julkisen roolin takaa löytyi kuitenkin ihminen, jonka persoonaa, elettyä elämää, kokemuksia, toiveita ja pettymyksiä tämä kirja avaa uudella tavalla. Se sisältää myös lukuisia ennen julkaisemattomia valokuvia Mustajärven kotialbumista.
Kirja julkaistaan 8. heinäkuuta. Pate Mustajärvi olisi täyttänyt 70 vuotta heinäkuun 12. päivä. Äänikirjan lukee Arwo Mikkosen poika, Paten kanssa keikkaillut Matti Mikkonen, taustatoimittajaksi viimeistelyvaiheeseen lähti mukaan pitkän linjan toimittaja Pasi Kostiainen, ja kirjan kannen on kuvannut Harri Hinkka.
Tina Finn on tiedottaja ja vapaa toimittaja, joka on aiemmin kirjoittanut muun muassa kirjat Pate Ikurista, Sankarikoirat – Tarinoita poliisikoirien arjesta, Hevosen asialla Kari Vepsä ja Ratinaan se päättyi – 46 vuotta Popedaa.
