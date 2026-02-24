Vuoden nuori suunnittelija 2026 -kilpailu kutsuu yllättämään

Vuoden nuori suunnittelija 2026 -kilpailun teema Mikä yllätys – What a surprise kutsuu tutkimaan yllätystä ja sen sävyjä sekä kontrasteja. Monitasoinen teema tarjoaa suunnittelijoille mahdollisuuden tulkita omaa sisäistä maailmaa ja antaa tilaa sekä hienovaraisille oivalluksille että rohkeille törmäytyksille.

”Toivomme, että kilpailuun osallistuvat suunnittelijat inspiroituvat teemasta ja suunnittelevat muotia, jossa on jotain uutta ja yllättävää. Se jokin voi olla pieni vivahde tai hurjapäinen hulluttelu”, kilpailuraadin puheenjohtaja, Glorian päätoimittaja Kristiina Raitala sanoo.

Vaatesuunnittelun opiskelijoille suunnattu, nyt 32. kertaa järjestettävä kilpailu rohkaisee nuoria suunnittelijoita tutkimaan ja tulkitsemaan annettua teemaa käytännön toteutettavuuden ehdoilla.

Kilpailutehtävä on kaksiosainen. Ensimmäinen osa pitää sisällään teemaan liittyvän asukokonaisuuden suunnittelun. Toiseen osaan kuuluu Mielinauhan 2027 suunnittelu. Mielinauha on MIELI Suomen mielenterveys ry:n vuosittain toistuva valtakunnallinen kampanja, jonka tuotoilla tuetaan mielenterveystyötä ja kriisityötä Suomessa. MIELI ry on I love me -tapahtuman pääyhteistyökumppani.

Vuoden nuori suunnittelija tuo muodin näkyväksi kaikille

Vuoden nuori suunnittelija -kilpailun voittaja saa Suomen Messusäätiön lahjoittaman 5000 euron stipendin ja oman osaston I love me -tapahtumassa. Kilpailu tuo voittajalle näkyvyyttä ja toimii alkuna monelle uudelle mahdollisuudelle.

Lisäksi suunnittelukilpailu nostaa vaatteiden kautta näkyviin ja keskusteluun ilmiöitä, jotka muutoin jäisivät helposti taustalle. Vuoden 2025 voittaja Enni Lähderinne toi työssään esiin vahvan näkemyksen siitä, että muoti kuuluu kaikille kehoille – kaikenlaisille ja -näköisille ihmisille.

”Kilpailun voiton myötä olen päässyt rakentamaan askeleita kohti urani seuraavia tavoitteita. Näkyvyyden lisäksi olen saanut tuoda esille itselleni tärkeitä teemoja esimerkiksi erilaisuuden hyväksymisestä ja näkyväksi tekemisestä. Kilpailuun osallistuminen on auttanut minua kohti suuntaa, johon haluan urallani edetä, erityisesti neulemuodin parissa”, Lähderinne kertoo.

Kilpailun raadissa suomalaisen muodin vaikuttajia

Vuoden nuori suunnittelija 2026 -kilpailun voittajan valitsee muotialan vaikuttajista ja suunnittelijoista koostuva raati. Raadissa ovat mukana raadin puheenjohtaja, Glorian päätoimittaja Kristiina Raitala, muotitaiteilija Ritva Falla, muodin sanansaattaja Taru Marjamaa, muotisuunnittelija Hammi Miettinen, muotisuunnittelija Teemu Muurimäki, vaatesuunnittelija Katri Niskanen, stylisti ja muotitoimittaja Nina Nuorivaara, muotisuunnittelija Mert Otsamo ja vaatesuunnittelija Mari Talka. Vuosittain vaihtuvana jäsenenä on lisäksi mukana kilpailun edellisen vuoden voittaja, vaatesuunnittelija Enni Lähderinne.

Kilpailuun osallistutaan ilmoittautumislomakkeen kautta 24.5.2026 mennessä. Voittaja julkistetaan syyskuun lopussa.



Osallistumisohjeet ja linkki ilmoittautumiseen löytyvät osoitteesta: https://iloveme.messukeskus.com/vuoden-nuori-suunnittelija/





