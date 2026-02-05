Putting Finland on the Map: Meet the SUPERFINNS 2026

Out of 30 applicants, the SUPERFINNS jury handpicked 15 companies for the sparring program. The selection was based on four criteria: growth potential, market references, a proven track record, and team strength. The jury appreciated companies that are scalable, solve relevant problems, and are at the forefront of their industries.

THE SUPERFINNS COMPANIES ARE:

The SUPERFINNS’ combined turnover is 10M€ with 115 employees. The companies' goal is to increase their combined revenue up to 170M€ and employee count to 700 within the next three years. The SUPERFINNS program helps the companies to achieve their goals and put Finland on the map through great success stories. The partner jury expects the companies to participate with an open mind and do their best every time to drive real impact.

“We want to see these companies reap the full benefits of sparring. We are here to make hits and that can only happen if the founders are open to new ideas and development”, says Vesa Riihimäki, Nordea’s Head of Startup & Growth.

The selection was made by a partner jury:

Vesa Riihimäki, Nordea Startup & Growth

Julianna Borsos , Bocap

, Bocap Risto Rautakorpi , Gorilla Capital

, Gorilla Capital Matti Rönkkö & Tanja Huohvanainen , Kiilto Ventures

& , Kiilto Ventures Mikko Nurminen , Nubacom Ventures

, Nubacom Ventures Hanna Henell , Saari Partners

, Saari Partners Sami Ahvenniemi , Vendep Capital

, Vendep Capital Pontus Stråhlman, Voima Ventures

ABOUT SUPERFINNS

SUPERFINNS sparring program is more than just sparring. Every year skilled business experts and program partners are committed to providing the companies with the best recipes for international success. SUPERFINNS was born in 2020-2021 when Kasvu Open and Nordea recognized the need to boost the ambition level of Finnish SME’s, and created a program that encourages you to be a Rockstar with a capital R. Read more.

------

Suomi maailmankartalle: Tässä ovat SUPERFINNS-yritykset 2026

SUPERFINNS®-ohjelma vauhdittaa yrityksiä Suomen rajojen ulkopuolelle tarjoamalla huipputason sparrausta rahoitukseen ja kansainväliseen kasvuun. Nordea ja ohjelman partnerit etsivät yrityksiä, jotka ovat kansainvälisesti skaalautuvia ja todistaneet kysyntänsä.

SUPERFINNS-tuomaristo valitsi ohjelmaan 30 hakijan joukosta 15 yritystä kriteereillä: kasvukyky, referenssit, markkinapotentiaali ja tiimi. Valitut yritykset ratkaisevat merkityksellisiä ongelmia ja ovat ajan hermolla.

SUPERFINNS-yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on 10 miljoonaa euroa, ja ne työllistävät yhteensä 115 henkilöä. Yritysten tavoitteena on kasvattaa yhteenlaskettu liikevaihto 170 miljoonaan euroon ja henkilöstömäärä 700 seuraavan kolmen vuoden aikana. SUPERFINNS-ohjelma auttaa yrityksiä saavuttamaan tavoitteensa ja tuomaan Suomen maailmankartalle menestystarinoiden kautta.

MORE INFO

Inka Hyvönen

Kasvu Open

+358 50 570 3500

inka.hyvonen@kasvuopen.co

Vesa Riihimäki

Head of Startup & Growth, Nordea

+358 40 826 2009

vesa.riihimaki@nordea.fi