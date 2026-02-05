Putting Finland on the Map: Meet the SUPERFINNS 2026
25.2.2026 10:00:00 EET | Kasvu Open | Tiedote
The SUPERFINNS® program pushes companies beyond Finland’s borders with next-level sparring for funding and global growth. Nordea and the partner jury are scouting for companies with global scalability and validated market demand.
Out of 30 applicants, the SUPERFINNS jury handpicked 15 companies for the sparring program. The selection was based on four criteria: growth potential, market references, a proven track record, and team strength. The jury appreciated companies that are scalable, solve relevant problems, and are at the forefront of their industries.
THE SUPERFINNS COMPANIES ARE:
- Aileo, Espoo
- Aino.ar, Helsinki
- Amertate, Helsinki
- Aurafleet, Turku
- BattleBoxes, Helsinki
- ContractZen, Helsinki
- FeelHobby, Helsinki
- G Beauty Lab, Helsinki
- Kletta, Helsinki
- Koll, Salo
- Pictue, Helsinki
- Pilvilampi Software, Vaasa
- Privaon, Espoo
- Tealfabric Inc., Helsinki
- Utopia Analytics, Helsinki
The SUPERFINNS’ combined turnover is 10M€ with 115 employees. The companies' goal is to increase their combined revenue up to 170M€ and employee count to 700 within the next three years. The SUPERFINNS program helps the companies to achieve their goals and put Finland on the map through great success stories. The partner jury expects the companies to participate with an open mind and do their best every time to drive real impact.
“We want to see these companies reap the full benefits of sparring. We are here to make hits and that can only happen if the founders are open to new ideas and development”, says Vesa Riihimäki, Nordea’s Head of Startup & Growth.
The selection was made by a partner jury:
- Vesa Riihimäki, Nordea Startup & Growth
- Julianna Borsos, Bocap
- Risto Rautakorpi, Gorilla Capital
- Matti Rönkkö & Tanja Huohvanainen, Kiilto Ventures
- Mikko Nurminen, Nubacom Ventures
- Hanna Henell, Saari Partners
- Sami Ahvenniemi, Vendep Capital
- Pontus Stråhlman, Voima Ventures
ABOUT SUPERFINNS
SUPERFINNS sparring program is more than just sparring. Every year skilled business experts and program partners are committed to providing the companies with the best recipes for international success. SUPERFINNS was born in 2020-2021 when Kasvu Open and Nordea recognized the need to boost the ambition level of Finnish SME’s, and created a program that encourages you to be a Rockstar with a capital R. Read more.
------
Suomi maailmankartalle: Tässä ovat SUPERFINNS-yritykset 2026
SUPERFINNS®-ohjelma vauhdittaa yrityksiä Suomen rajojen ulkopuolelle tarjoamalla huipputason sparrausta rahoitukseen ja kansainväliseen kasvuun. Nordea ja ohjelman partnerit etsivät yrityksiä, jotka ovat kansainvälisesti skaalautuvia ja todistaneet kysyntänsä.
SUPERFINNS-tuomaristo valitsi ohjelmaan 30 hakijan joukosta 15 yritystä kriteereillä: kasvukyky, referenssit, markkinapotentiaali ja tiimi. Valitut yritykset ratkaisevat merkityksellisiä ongelmia ja ovat ajan hermolla.
SUPERFINNS-yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on 10 miljoonaa euroa, ja ne työllistävät yhteensä 115 henkilöä. Yritysten tavoitteena on kasvattaa yhteenlaskettu liikevaihto 170 miljoonaan euroon ja henkilöstömäärä 700 seuraavan kolmen vuoden aikana. SUPERFINNS-ohjelma auttaa yrityksiä saavuttamaan tavoitteensa ja tuomaan Suomen maailmankartalle menestystarinoiden kautta.
MORE INFO
Inka Hyvönen
Kasvu Open
+358 50 570 3500
inka.hyvonen@kasvuopen.co
Vesa Riihimäki
Head of Startup & Growth, Nordea
+358 40 826 2009
vesa.riihimaki@nordea.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jaana SeppäläToimitusjohtaja, Kasvu OpenPuh:050 304 6794jaana.seppala@kasvuopen.co
Inka HyvönenAsiakkuuspäällikköPuh:050 570 3500inka.hyvonen@kasvuopen.co
Kuvat
Linkit
Kasvu Open yhdistää kasvuhaluiset yritykset ja kasvun sparraajat
Kasvu Open järjestää sparrausohjelmia yrityksille. Ohjelmissa sparraamme yritysten kasvua ja kehityskykyä sekä hullunrohkeita unelmia. Sparraus on yrityksille maksutonta. Lue lisää
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kasvu Open
Kasvu Openin kumppaniverkosto vahvistaa pk-yritysten kasvun edellytyksiä5.2.2026 11:57:17 EET | Tiedote
Kasvu Openin ja sen laajan kumppaniverkoston yhteinen missio suomalaisten pk-yritysten kasvun tukemiseksi jatkuu vahvana. Suuri osa pitkäaikaisista kumppaneista jatkaa verkostossa myös vuonna 2026 – kumppanuudet takaavat sparrausohjelmien laadun ja jatkuvuuden.
Sparrauksesta kumppaniksi – Dashboa mukaan sparraamaan tulevaisuuden menestystarinoita5.2.2026 11:53:01 EET | Tiedote
Kasvu Openin kumppaniverkosto saa vahvistusta digitaalisen markkinoinnin ja datan asiantuntijoilta, kun Dashboa liittyy kumppaniksi. Dashboan tarina on erityinen: yritys on aiemmin hakenut vauhtia omalle kasvulleen Kasvupolku®-sparrauksesta sekä kansainvälistymiseen tähtäävästä SUPERFINNS®-ohjelmasta.
Tilaa ja paikallista voimaa kasvulle – Kielo Kasvu Openin kumppaniksi5.2.2026 11:50:30 EET | Tiedote
Kasvu Openin kumppaniverkosto laajenee toimitila-asiantuntemuksella, kun kotimainen kiinteistönomistaja Kielo liittyy mukaan tukemaan suomalaisia kasvuyrityksiä. Kumppanuus tuo Kasvu Open -yhteisöön toimijan, joka tuntee yritysten tilatarpeet läpi kasvun vaiheiden — aina toimistotiloista tuotanto- ja varastoratkaisuihin.
Vuoden kasvuyritys -tuomaristoon kuusi piinkovaa ammattilaista29.1.2026 07:37:49 EET | Tiedote
Kasvu Open jakaa Suomen halutuimman kasvun tunnustuksen vuosittain yhdelle yritykselle. Vuoden kasvuyrityksen valitsee Kasvu Openin kokoama tuomaristo. Tuomaristo edustaa näkemyksiä liiketoiminnan eri teemoista, viestintäosaamisesta kasvun rahoittamiseen.
Up your game in the SUPERFINNS program10.12.2025 10:55:22 EET | Tiedote
Are you an All-Star in the making? Say hi to SUPERFINNS, the ultimate sparring program that will take your company towards a major international breakthrough.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme