Pohde käynnistää kilpailutuksen Esko Systemsin osakkeiden myynnistä ja asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnasta
24.2.2026 13:10:42 EET | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 24.2.2026 puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. Aluehallitus päätti yksimielisesti käynnistää kilpailutuksen Esko Systems Oy:n osakekannan myynnistä ja asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnasta.
Aluehallitus teki 13.1.2026 periaatepäätöksen Esko Systems Oy:n osakkeiden myynnistä sekä asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnan kilpailuttamisesta yhtenä kokonaisuutena. Kilpailutuksen tarkoituksena on varmistaa, että Pohde voi edelleen osakekannan myynnin jälkeen hankkia asiakas- ja potilastietojärjestelmän ja siihen liittyviä palveluita Esko Systems Oy:ltä.
− Pohde on sitoutunut käyttämään ja kehittämään Eskoa. Järjestelmän käyttäjäystävällisyys on Esko Systemsin ja Pohteen henkilöstön yhteisen kehittämistyön ansiota. Tästä halutaan pitää kiinni. Järjestelmän jatkokäyttö ja kehitys varmistetaan palvelusopimuksella ja siihen kirjattavilla kriteereillä, korostaa aluehallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä.
Myynti perustuu huolelliseen riskien arviontiin
Osakekauppa ja kilpailutus perustuvat huolelliseen taustatyöhön ja riskianalyysiin. Pohde on arvioinut yhtiön myyntiä, sen vaikutuksia ja yhtiön liiketoiminnan arvoa asiantuntijoiden avulla. Selvitysten mukaan osakekaupan toteuttaminen on taloudellisesti ja toiminnallisesti Pohteen edun mukaista.
− Olemme kuulleet käyttäjäkunnan huoliviestin. Tunnistamme, että riskejä on molemmissa vaihtoehdoissa, niin myynnissä kuin nykyisellä yhtiömuodolla jatkamisessa. Meillä on vahva tahtotila varmistaa, että Eskon käyttö ja kehittäminen jatkuvat. Arviomme mukaan kaupan myötä mahdollisuudet Eskon pitkäaikaiseen käyttöön ja kehittämiseen ovat paremmat kuin nykyisellä yhtiömuodolla olisi, toteaa hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma.
Seuraavat selvityksissä esiin nousseet seikat ovat vaikuttaneet myyntipäätökseen:
Järjestelmää käyttävät laajasti vain Pohde ja Lappi – tämä kasvattaa kustannuksia ja riskejä
Koska Esko‑järjestelmän käyttäjäpohja on rajallinen, järjestelmän kehittämisen ja ylläpidon kustannukset jakaantuvat pienelle joukolle. Tämä lisää taloudellista riskiä ja voi heikentää järjestelmän jatkuvaa kehityskykyä.
Lainsäädäntö rajoittaa in house ‑yhtiön osallistumista kilpailutuksiin
Hyvinvointialueiden omistama in house ‑yhtiö ei voi osallistua markkinoilla tapahtuviin kilpailutuksiin eikä hankkia uusia asiakkuuksia. Tämä rajoittaa merkittävästi yhtiön kasvua ja kehittämisresursseja sekä nostaa kustannuksia.
Yhtiötä ei voi muuttaa markkinaehtoiseksi out house -toimijaksi tai myydä osittain hankintalain ja muun hyvinvointialueita koskevan lainsäädännön vuoksi. Laki sallii vain vähäriskisen markkinatoiminnan, joten täysimääräinen osakemyynnin kilpailutus on ainoa laillinen tapa saada järjestelmä markkinoille.
Myynti ja kokonaiskilpailutus mahdollistavat Eskon käytön ja kehittämisen
Kun osakekauppa ja palvelusopimus kilpailutetaan yhdessä, sidosyksikköaseman päättyminen ei estä hyvinvointialueita jatkamasta järjestelmän käyttöä. Samalla myös muut omistajat voivat halutessaan pysyä käyttäjinä.
Osana palvelusopimusta tuleva omistaja sitoutuu ylläpitämään ja kehittämään Esko‑asiakas- ja potilastietojärjestelmää vähintään kymmenen vuoden ajan. Sen tarkoituksena on varmistaa, että järjestelmä säilyy toimintavarmana ja kehittyy vaatimusten mukaisesti.
Kilpailutus kattaa Esko-asiakas- ja potilastietojärjestelmän toimittamisen, ylläpidon ja kehittämisen
Kilpailutuksen kohteena on Esko-asiakas- ja potilastietojärjestelmän toimittaminen Pohteelle ja muille hankintarenkaan jäsenille sekä järjestelmän ylläpito ja kehittäminen. Kilpailutettava asiakas- ja potilastietojärjestelmä kattaa erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, suun terveydenhuollon ja sosiaalipalvelut.
Järjestelmän toimittajalta edellytetään osaamista asiakas- ja potilastietojärjestelmistä ja Eskon vahvuutena tunnetun käyttäjälähtöisen kehittämisen jatkamista. Kehitystyölle asetetaan kriteerit, jotka kirjataan palvelusopimukseen. Tutkimuskäyttö turvataan. Sopimukseen kirjataan myös, miten Pohteen henkilöstö voi osallistua järjestelmän kehittämiseen.
− Henkilöstön huoleen potilastietojärjestelmän käytettävyyden ja kehityksen ketteryyden heikentymisestä pyritään vastaamaan. Esko-yhtiössä ja Pohteella on vahvaa osaamista ja kokemusta, joita tarvitaan edelleen. Kuten nykyisen in house -yhtiönkin kautta, henkilöstön osaamista halutaan ja voidaan hyödyntää kehitystyössä myös tulevan yhtiön toiminnassa. Tutkimuskäytön mahdollistaminen kirjataan palvelusopimukseen. Käyttäjälähtöisyyttä pyritään varmistamaan myös sopimukseen kirjattavalla käyttäjätyytyväisyysbonuksella, kertoo hyvinvointialuejohtaja Luoma.
Aluehallitus päätti käynnistää kilpailutuksen
Kilpailutus toteutetaan kaksivaiheisella rajoitetulla menettelyllä. Hankintamenettelyn ensimmäisessä vaiheessa ehdokkaille asetetaan vähimmäisehdot, joiden täyttäminen on edellytyksenä toiseen vaiheeseen pääsemiselle. Toiseen vaiheeseen valitaan vähimmäisvaatimukset täyttävät ehdokkaat.
Hankintamenettelyn toisessa vaiheessa toimittajat voivat perehtyä Esko Systems Oy:tä koskeviin tietoihin ja asiakirjoihin, joiden perusteella ne antavat tarjouksensa Esko Systems Oy:n osakkeiden hinnasta.
Asiakas- ja potilastietojärjestelmää koskevien palvelusopimusten hinta ja muut ehdot on ennalta määrätty tarjouspyyntöasiakirjoissa. Kilpailutuksen voittaja määräytyy Esko Systems Oy:n osakkeista tarjotun hinnan ja laatupisteiden perusteella. Hinnan painoarvo on 70 prosenttia ja laadun 30 prosenttia. Kilpailutuksen voittajaksi valitaan yksi tarjoaja.
Aluehallitus päätti yksimielisesti käynnistää kilpailutuksen ja hyväksyä tarjouspyynnön liitteineen julkaistavaksi. Asiakirjat tulevat julkisiksi kokouksen pöytäkirjan tarkistuksen jälkeen.
Aluehallitus päättää hankintamenettelyn ensimmäisessä vaiheessa ehdokkaiden hyväksymisestä ja hylkäämisestä. Aluehallitus valtuutti hyvinvointialuejohtajan nimeämään arviointiryhmän arvioimaan ja pisteyttämään tarjoukset hankintamenettelyn toisessa vaiheessa.
Aluevaltuustoa ja muita Esko Systems Oy:n omistajia on informoitu asiasta. Pohde muodostaa hankintarenkaan niiden omistajien kanssa, jotka haluavat osallistua kilpailutukseen. Muut omistajat päättävät osallistumisestaan ennen tarjouspyynnön julkaisemista.
Muita päätöksiä
Lisäksi aluehallitus käsitteli muun muassa seuraavia asioita ja hyväksyi ne esityslistan mukaisesti:
- Vanhojen asiakas- ja potilastietojärjestelmäkantojen arkistointi Pohteen ja Laphan yhteishankintana
- Leikkaustoimenpiteiden hankintaa koskevan hankinnan käynnistämispäätös (palveluntuottajarekisterin sisäinen kilpailutus)
- Vuokraperusteisten toimitilojen hankinta
- Lausunto työryhmän mietinnöstä uudeksi valmiuslaiksi
- Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätökseen vahingonkorvauksesta
- OYS Sairaalapalvelut ja ensihoito -toimialueen palvelualueiden nimeäminen
- Virkojen perustaminen kotiin annettavien palvelujen palvelualueella
- Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenmuutokset
Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla
Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 10.3.2026.
Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mirja VehkaperäAluehallituksen puheenjohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 512 1949mirja.vehkapera@pohde.fi
Ilkka LuomaHyvinvointialuejohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:040 767 1609ilkka.luoma@pohde.fi
Jouko LuukkonenKonsernipalvelujen johtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 564 6947jouko.luukkonen@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
