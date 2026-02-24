SDP:n ryhmäpuhe välikysymyskeskustelussa Euroopan pahimmasta työttömyydestä
24.2.2026 14:41:51 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n ryhmäpuhe 24.2.2026 välikysymyskeskustelussa Euroopan pahimmasta työttömyydestä. Puhujana kansanedustaja Piritta Rantanen. Muutokset puhuessa mahdollisia.
Puhemies,
Olen todella surullinen tästä tilanteesta mihin Orpo-Purran hallitus on Suomen ajanut. Olen todella surullinen jokaisen työttömän ihmisen ja työttömyyttä kohdanneen perheen puolesta. Olen erittäin surullinen siitä, että hallitus edelleen jääräpäisesti jatkaa toimiaan, jotka vain murentavat luottamusta ja pahentavat työttömyystilannetta.
Tänään julkaistut luvut työttömyydestä kertovat hallituksen työllisyyspolitiikan heikkouden. Työttömyys on pahentunut. Työllisyys jatkaa heikentymistään. Viheliäin kaikista, pitkäaikaistyöttömyys pahenee entisestään. Suomen työttömyys on Euroopan korkeimmalla tasolla. Meillä on siis kaikkein huonoin tilanne! Orpo-Purran hallituksen työllisyyspolitiikka on ollut Suomelle ja suomalaisille katastrofi.
Puhemies,
Työttömäksi joutuminen on aina tragedia. Varmasti me kaikki saamme toivottomia viestejä työttömiltä ihmisiltä. Huolestuneita viestejä siitä, kuinka oma koti uhkaa mennä alta, huoli ruoan hankkimisesta perheelle. Työttömäksi joutuneelle asetetaan aiheetta julkinen leima työttömyydestä. Työttömyyden takana on aina ihmisiä. Työttömyydellä on aina kasvot. Nyt niitä kasvoja on aivan liian paljon. Me puhumme sadoista tuhansista ihmisistä, joiden elämää työttömäksi joutuminen muuttaa, niin taloudellisesti mutta ennen kaikkea henkisesti.
Puhemies,
Sen sijaan, että oikeistohallitus helpottaisi työttömänä opiskelua tai parantaisi mm. osa-aikatyön vastaanottamista, se tarjoaakin työttömille risusavottaa työllisyystoimena! Jo on aikoihin eletty?
Miltä tällainen puhe kuulostaa juuri työnsä menettäneen kansalaisen korvissa? Siltä, että oikeistohallitus vähät välittää tavallisista suomalaisista, jotka ovat jääneet ilman työtä. Tällaiset heitot osoittavat sen, että hallitus on heittänyt pyyhkeen kehään työllisyystavoitteidensa osalta. Näinhän hallituksesta on todettukin: emme tule saavuttamaan asetettuja tavoitetta 100000 uudesta työllisestä. Kun hallitus ei itsekään usko omiin tavoitteisiinsa, niin miten kukaan kansalainen, varsinkaan työttömät työnhakijat voi uskoa hallituksen sanoja. Ihmisten luottamus on rapautettu ja se näkyy Suomen taloudessa ja työllisyydessä.
Puhemies,
Avoimia työpaikkoja on tällä hetkellä avoinna erittäin vähän. Esimerkiksi Keski-Suomessa tammikuussa 2026 työttömiä työnhakijoita oli hieman vajaa 20000 ja avoimia kokoaikaisia työ- tai virkasuhteisia työpaikkoja noin 200. Tilanteen ollessa näin vakava luulisi hallituksen perustaneen jo kriisiryhmän ratkomaan työttömyyden surkeaa tilannetta, mutta ei. Härkäpäisesti te jatkatte samalla sosiaaliturvan leikkausten ja työntekijöiden oikeuksien polkemisen linjalla. Hallituksen linjan Suomen kuntoon laittamiseksi voisi tiivistää näin: leikkaa, pakota ja toivo parasta!
Puhemies,
Kotimarkkinat on hallituksen toimilla hyydytetty. Tarvitsemme talouskasvua. Sen aikaansaamiseksi SDP on esittänyt lukuisia keinoja. Työpaikkojen luomiseksi ja rekrytointien helpottamiseksi olemme esittäneet mm. ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen tukea ja yritysten ALV-alarajan nostoa 30 000 euroon. Olemme esittäneet suojaosien palauttamista ja että työttömyysturvalla voisi opiskella nykyistä helpommin. Rakennusalan tukemiseen esitimme 100 miljoonan euron hätäpakettia.
Hallitus on vastannut, ettei SDP ole esittänyt vaihtoehtoja. Ehkä nyt on kuitenkin tullut aika, kun oikeistohallitus kaivaa demareiden vaihtoehtobudjetit käsiinsä ja ottavat oikeudenmukaisemmat tavat käyttöön työllisyyden hoitoon. Tavallisten suomalaisten arkea heikentämällä Suomen talous ja työllisyys ei tule kuntoon.
Puhemies,
Hallitus on epäonnistunut täysin talouden ja työllisyyden hoidossa. Hallituspuolueista on jo myönnetty, että usko hallituksen työllisyystavoitteeseen on loppunut. On selvää, että hallituksen työllisyyspolitiikalta on tippunut pohja pois. Tämän vuoksi SDP:n eduskuntaryhmä esittää, ettei valtioneuvosto nauti eduskunnan luottamusta.
Piritta RantanenKansanedustaja, eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtajaPuh:050 545 1123
