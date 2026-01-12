Mobiilimaksupalvelut nousivat finanssialan mainekärkeen kaikissa Pohjoismaissa
26.2.2026 00:01:00 EET | Reputation and Trust Analytics Oy | Tiedote
Finanssialan Luottamus&Maine 2025 -tutkimus kertoo, että mobiilimaksupalvelut ovat nousseet mainekärkeen kaikissa Pohjoismaissa. Suomessa MobilePayn jälkeen korkeimman arvosanan sai S-Pankki ja suurimmista mainenousuista vastasivat Nordea ja Alexandria.
Tiedot ovat julkaisuvapaita 26.2.2026 kello 0.01.
Reputation and Trust Analyticsin Finanssialan Luottamus&Maine 2025 -tutkimuksessa selvitettiin yhteensä 103 yrityksen maineet Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Kaikissa neljässä maassa parhaan mainearvosanan sai mobiilimaksupalvelu.
Suomessa ja Tanskassa parhaaksi arvioitiin MobilePay, Norjassa Vipps. Ruotsissa hyvämaineisimmaksi nousi maan oma maksupalvelu Swish.
Tanskassa perustettu MobilePay ja norjalaislähtöinen Vipps fuusioituivat vuonna 2022, ja vuonna 2024 ne yhdistivät palvelunsa samalle alustalle.
”Pohjoismaalaiset arvostavat selvästi maksamisen helppoutta, jota nämä palvelut tarjoavat. Maksupalvelut saivat kaikissa neljässä maassa korkeammat arvosanat kuin perinteiset pankit tai vakuutusalan toimijat”, sanoo Reputation and Trust Analyticsin toimitusjohtaja Harri Leinikka.
Korkein mainearvosana oli Vippsillä Norjassa, 4,13. MobilePayn arvosana Suomessa oli 3,86 ja Tanskassa 3,83. Swish sai Ruotsissa mainearvosanakseen 3,78.
”Norjalaiset arvostavat Vippsiä selkeästi eniten. Ruotsissa taas Vipps jää jälkeen heidän omasta Swish-palvelustaan; Vippsin maine on maassa kohtalaisella tasolla”, Leinikka toteaa.
Luottamus&Maine-mallissa jokaiselle organisaatiolle lasketaan maineluku asteikolla 1–5. Organisaation maine on erinomaisella tasolla, jos sen mainearvosana on vähintään 4. Hyvälle tasolle maine sijoittuu, jos maineluku on välillä 3,50–3,99.
Tanskassa Pohjoismaiden vahvin keskuspankin maine
Kaikkien neljän maan tuloksia tarkasteltaessa nähdään, että paikallisista keskuspankeista parhaan mainearvosanan, 3,72, saa Danmarks Nationalbank. Myös Norges Bankin maineluku 3,58 yltää hyvälle tasolle. Suomen Pankin mainearvosana 3,37 ja Sveriges Riksbankin 3,26 ovat kohtalaisella tasolla.
"Pohjoismaisessa vertailussamme tanskalaiset ja norjalaiset luottavat omaan keskuspankkiinsa selvästi enemmän kuin suomalaiset ja ruotsalaiset. Tanskan keskuspankki oli joukon ainoa, joka sai erinomaiset arvosanat johtamisesta. Suurimmat erot syntyvät kuitenkin siitä, miten kansalaiset kokevat keskuspankin onnistuneen roolissaan”, Leinikka sanoo.
Suomen suurin mainenousu Nordealla ja Alexandrialla
Suomessa tutkittiin yhteensä 26 maassamme toimivaa finanssialan yritystä.
”Tutkituista yrityksistä yhdeksän maineissa oli virhemarginaalin ylittävää nousua, ja samalla alan keskimääräinen maine on noussut. Tämä kertoo siitä, että yritykset ovat parantaneet toimintaansa ja onnistuneet kehittämään myös viestintäänsä: kirkastamaan sitä, mikä näiden organisaatioiden rooli yhteiskunnassamme on”, sanoo Reputation and Trust Analyticsin asiantuntija Lauri Leppo.
”Finanssialan yritysten panostukset palveluiden uudistumiseen, vuorovaikutuksen vahvistamiseen sekä vastuullisuuden edistämiseen heijastuvat mainetutkimuksen tuloksissa. Finanssiala ry on aktiivisesti tuonut esiin jäsenyritystensä uudistumista ja erityisesti vastuullisuustyötä. Nuoret ovat tunnistaneet, että finanssiyritykset tuottavat merkittäviä yhteiskunnallisia hyötyjä ja huomioivat ympäristövastuun liiketoiminnassaan”, toteaa Finanssiala ry:n vaikuttamisesta vastaava johtaja Tuomo Yli-Huttula.
Pohjoismaiden hyvämaineisimmat finanssialan yritykset
Kolmen kärjessä Suomessa ovat MobilePayn lisäksi viime vuoden ykkönen S-Pankki mainearvosanalla 3,79 ja Nordnet mainearvosanalla 3,74.
”Suurimmat nousijat tänä vuonna ovat Nordea ja Alexandria, joista kumpikin teki hienon nousun. Nordea paransi mainearvosanaansa jopa 0,26 yksikköä ja Alexandriakin 0,2 yksikköä. Nämä ovat isoja nousuja yhden vuoden aikana”, Lauri Leppo sanoo.
Finanssialan mainenousu jatkuu
Finanssialan kokonaismaineessa on tapahtunut Suomessa selkeää nousua, ja koko alan maine on nyt mittaushistoriansa korkeimmalla tasolla.
Maineen nousulla on voimakas tilastollinen yhteys suuren yleisön käytökseen. Kun mainearvosana nousee, vahvistuu myös sidosryhmätuki.
”Finanssialan sidosryhmätuki on noussut Luottamus&Maine-tutkimuksessa ennätyksellisen korkealle tasolle. Tämän taustalla on etenkin nousu maineen osa-alueilla, jotka kuvaavat yrityksen vastuullista toimintaa: hallinnossa ja vastuullisuudessa. On tärkeää, että yritykset osaavat myös viestiä teoistaan näillä osa-alueilla läpinäkyvästi”, Leppo sanoo.
Finanssialan kokonaismaine Suomessa 2025
Näin tutkimme
Finanssialan Luottamus&Maine 2025 -tutkimuksen tavoitteena oli selvittää valittujen finanssialan organisaatioiden ja toimialan mainetta suomalaisten, ruotsalaisten, norjalaisten ja tanskalaisten keskuudessa. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella 21.11.–31.12.2025.
Organisaatioita arvioitiin Reputation and Trust Analyticsin (aiemmin T-Media) Luottamus&Maine-tutkimusmallilla, jossa organisaation saama mainepistemäärä muodostuu kahdeksan eri osa-alueen keskiarvona. Osa-alueet ovat yrityksen hallinto, talous, johtaminen, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet & palvelut, työpaikka ja vastuullisuus. Tutkimuksessa käytettiin viisiportaista arviointiasteikkoa (1–5).
Tutkimukseen osallistui yhteensä 12 305 vastaajaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 15–65-vuotiaat kansalaiset valtakunnallisesti (Suomessa pois lukien Ahvenanmaa). Otos on painotettu kunkin maan väestöä edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.
Yhteyshenkilöt
Harri LeinikkaToimitusjohtajaReputation and Trust Analytics Oy (aikaisemmin T-Media)Puh:+358 40 505 5001harri.leinikka@reptrust.com
Lauri LeppoAsiantuntijaT-Media OyPuh:+358 50 433 6609lauri.leppo@reptrust.com
Tuomo Yli-HuttulaJohtajaFinanssiala ryPuh:+358 40 652 9118tuomo.yli-huttula@finanssiala.fi
Tietoja julkaisijasta
T-Media on Suomen johtava maineen tutkimiseen sekä strategiseen neuvonantoon keskittynyt yritys. Käytämme liikkeenjohtamisen teoriaan ja tilastotieteeseen perustuvia työkaluja, jotka todentavat maineen liiketoimintavaikutukset. Olemme tehneet yli 2000 Luottamus&Maine-tutkimusta yli 40 maassa.
