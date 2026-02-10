Lohjan kaupunki

Lohjan matkailu kiertää kevään messuilla – oma Live, Love, Lohja -tapahtuma kruunaa kauden

24.2.2026 15:05:57 EET | Lohjan kaupunki | Tiedote

Lohjan matkailu on vahvasti esillä kevään 2026 messukaudella. Tavoitteena on innostaa kotimaan matkailijoita tutustumaan Lohjan monipuolisiin elämyksiin – järviluonnosta kulttuuriin ja historiasta perheaktiviteetteihin. Kevään aikana Lohja nähdään niin Tampereella, Turussa kuin Helsingissäkin, ja lisäksi kaupunki järjestää omat Live, Love, Lohja -messut maaliskuussa.

Lohjan omat messut valtaavat Puu-Anttilan pihamaineen lauantaina 21.3.2026
K50-messut Tampereella ja Turussa

Lohjan matkailu osallistui helmikuussa kaksipäiväisille K50-messuille Tampereella ja edessä on vielä K50-messut Turussa lauantaina 14.3. K50-messut kokoavat yhteen aktiivisesta vapaa-ajasta, matkailusta ja elämyksistä kiinnostuneita yli 50-vuotiaita kävijöitä. Tampereella Lohja sai hyvän vastaanoton, ja erityisesti erilaiset päiväretkiehdotukset puhuttelivat yleisöä. Messuilla Lohjaa edustamassa ovat myös Lohja Spa & Resort sekä Kisakallio ja Kolme Kampusta.

Lapsimessut Helsingissä

Lohjan matkailu on mukana myös Lapsimessuilla 24. – 26.4. Helsingissä, jossa kohderyhmänä ovat erityisesti lapsiperheet. Lohja oli mukana messuilla jo viime vuonna, jolloin tapahtuma keräsi paikalle yli 60 000 asiakasta.

Osastolla esitellään Lohjan perheystävällisiä kohteita, kuten ulkoilualueita, seikkailukohteita ja tapahtumia, jotka tekevät kaupungista houkuttelevan retki- ja lomakohteen perheille ympäri vuoden.

Näkyvyyttä kauppakeskusten promootiopaikoilla

Messunäkyvyyden lisäksi Lohja löytyy hieman yllättävämmässä kontekstissa kauppakeskus Sellon promootiopaikalla kesäkuun alussa. Kauppakeskuspromootion tavoitteena on nostaa esiin Lohjan läheistä sijaintia ja monipuolista tarjontaa sekä vinkata lomanviettomahdollisuuksista Lohjalla.

Live, Love, Lohja -messut 21.3.

Kevään kohokohtana Lohja järjestää omat maksuttomat Live, Love, Lohja -messut lauantaina 21.3. Puu-Anttilassa ja sen pihamaalla. Tapahtuma kokoaa saman katon alle Lohjan parhaat elämykset ja tarjoaa kävijöille mahdollisuuden suunnitella tulevan kesän lomaa suoraan palveluntarjoajien kanssa. Samalla tapahtumaan houkutellaan asumisesta kiinnostuneita, joilla mahdollisuus muun muassa hypätä myynnissä olevia tonttialueita kiertävän bussin kyytiin.

Tapahtuma vahvistaa paikallista yhteistyötä ja nostaa esiin Lohjan monipuolisen matkailutarjonnan tarjoten monipuolista ohjelmaa sekä paikan päällä koettavia elämyksiä. Luvassa tietoiskuja, musiikkia,

Nostoja ohjelmasta:

  • Monipuolista ohjelmaa tietoiskujen ja musiikin muodossa. Päivän aikana lavalle nousevat mm. paraolympiaurheilija Henry Manni, laulaja-lauluntekijä Elias Kaskinen, maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen ja oopperalaulaja Jyrki Anttila
  • Maksuttomia tutustumiskierroksia Pyhän Laurin kirkossa Lohjan Oppaiden johdolla
  • Elämyshuoneessa mahdollisuus osallistua mm. luontoäänirentoutuksiin, rumpurentoutuksiin ja testata itsepuolustuksen alkeita
  • Maksuton bussiyhteys Helsingistä sekä tonttikierroksia
  • Mahdollisuus tutustua uusiin matkailuautoihin, Meriturvan toimintaan, viipyillä aistipuutarhassa ja tavata Tytyri Elämyskaivoksen Rönni-peikko ja muut hahmot
  • Sekä paljon muuta. Kurkkaa täydentyvä ohjelma: visitlohja.fi

 

Tavoitteena ympärivuotinen vetovoima

Kevään messuosallistumisten tavoitteena on vahvistaa Lohjan tunnettuutta helposti saavutettavana ja elämyksellisenä matkailukohteena Etelä-Suomessa. Lohja tarjoaa vierailijoille yhdistelmän luontoa, historiaa, kulttuuria ja rentoa järvikaupunkitunnelmaa – vain lyhyen matkan päässä pääkaupunkiseudulta.

Tytyri Elämyskaivoksen Rönni-peikko ihastutti Lapsimessujen satuhahmoparaatissa keväällä 2025.
Lohja houkutteli asiakkaita Tampereen K50-messuilla valmiilla päiväretkiehdotuksilla.
