Vihreiden Hopsu: Hallituksen pitää tarttua työttömyyden hoitoon, jokaisen aktiivinen osallistuminen pitää mahdollistaa

Hopsu ihmetteli hallituksen toimettomuutta historiallisen korkean työttömyyden edessä. Vihreiden työllisyyspolitiikan ytimessä on jokaisen toimeliaisuuden mahdollistaminen ja sen varmistaminen, ettei kukaan tippuisi yhteiskunnan turvaverkon ulkopuolelle.

Vihreät on vaatinut suojaosien palauttamista, jotta myös osa-aikatyön vastaanottaminen olisi kannattavaa. Hopsun mukaan Vihreät pitävät tärkeänä, että osatyökykyisten mahdollisuuksia osallistua työelämään vahvistetaan eikä ajeta palveluja alas hallituksen tapaan.

– Olemme pitkään vaatineet perustulon käyttöönottoa. Se toimisi lääkkeenä juuri nykyisenlaisessa tilanteessa ja tekisi kaiken työn vastaanottamisesta aina kannattavaa. Suojaosien palauttaminen on askel kohti perustuloa ja oleellinen toimi kannustamaan osa-aikatyön vastaanottamista, Hopsu muistutti.

– Olemme myös esittäneet korkeakoulujen aloituspaikkojen merkittävää lisäämistä tukemaan nuorten vaikeaa tilannetta. Haluamme myös mahdollistaa työttömyysturvalla opiskelemisen ja osaamisen kehittämisen entistä laajemmalle joukolle, kun työtä ei yksinkertaisesti ole tarjolla. Uudistettu aikuiskoulutustuki tarvitaan myös kiireesti, vaati Hopsu.

– Työvoimaviranomaisen ei myöskään tulisi joutua käyttämään aikaansa sen valvomiseen onko näyttelijän kuvaama työnhakuvideo tai muusikon kitaran soitto ammattitaidon ylläpitämiseksi liikaa työntekoa työttömyysturvan saamiseen tai onko esimerkiksi vapaaehtoistyö seurakunnassa työllistymisen este. Tämä kaikki aktiivisuus on vain plussaa tulevan työllistymisen kannalta ja pitäisi vapauttaa työttömille omaan harkintaan, ehdotti Hopsu.

Erityisen surkeana ja epäloogisena Hopsu pitää hallituksen leikkauksia kotoutumis- ja kielikoulutuksesta suurtyöttömyyden aikana.

– Olemme vaatineet kotoutumiskoulutuksen laadun vahvistamista, kielikoulutuksen jatkomahdollisuuksien tukemista myös työssäkäyville maahanmuuttajille sekä mentorimallia, jotta vieraalla kielellä työtään aloittava saisi tukea ja häntä auttava tästä korvauksen. Näin parannetaan maahanmuuttajien työllistymistä, Hopsu painotti.

Hopsu kritisoi hallituksen reagoimattomuutta kuntien mahdottomaksi käyneeseen tilanteeseen työllisyyden hoidossa ja ehdottaa ratkaisuksi sakkomaksujen tilapäistä keventämistä.

– Näillä työttömyysluvuilla kunnat ovat pulassa sakkomaksujen kanssa. Ne syövät kunnan resurssia etsiä uusia työpaikkoja, tehdä yhteistyötä yritysten ja oppilaitosten kanssa, järjestää työllisyyskoulutuksia ja kehittää työllisyyspalveluja. Kuntien sakkomaksuja pitäisi vähintään helpottaa ja ohjata resurssit työllisyystoimien vahvistamiseen, Espoon työllisyys- ja kotoutumisjaoston varapuheenjohtajanakin toimiva Hopsu ehdotti.

Hopsu esitti hallitukselle epäluottamusta.

– Hallitus ei ole reagoinut riittävällä vakavuudella ja nopeudella työttömyyskriisiin, eikä se ole tarttunut ehdotettuihin työttömyyttä helpottaviin toimiin. Se ei ole mahdollistanut työttömyyden hoidon kehittämistä ja toimivaa tukea yksilöille muutoksessa, Hopsu kritisoi.