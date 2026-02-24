Miehet ovat vakavien hammasperäisten infektioiden vaaravyöhykkeellä
25.2.2026 10:04:22 EET | Helsingin yliopisto | Tiedote
Nuoremmat miehet ovat yliedustettuina sairaalahoitoa vaativissa hammasperäisissä infektioissa.
Tavallinen reikiintynyt hammas tai hoitamaton hampaan infektio voi pahimmillaan edetä vakavaksi, sairaalahoitoa vaativaksi, jopa henkeä uhkaavaksi, infektioksi.
– Vakavat hammasperäiset infektiot vaikuttavat heijastavan laajempia sukupuolittuneita, sosioekonomisia ja terveyskäyttäytymiseen liittyviä eroja, sanoo aiheesta väitellyt hammaslääketieteen lisensiaatti Jussi Furuholm Helsingin yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta.
Furuholm tarkasteli väitöstutkimuksessaan Helsingin yliopistollisen sairaalan suu- ja leukakirurgian päivystyksessä hoidettuja infektiopotilaita - tutkimusaineistossa oli 2838 potilasta.
Furuholm osoittaa, että miesten osuus sairaalahoitoa vaativissa hammasperäisissä infektioissa oli suurempi kuin naisten, ja miehet olivat keskimäärin naisia nuorempia. Alhainen tulotaso ja naimattomuus lisäsivät hammasperäisten infektioiden sairaalahoidon riskiä sekä miehillä että naisilla.
Tupakointi ja runsas päihteiden käyttö liittyivät hammasperäisten infektioiden useampiin komplikaatioihin, joista tavallisimpia ovat verenmyrkytys ja keuhkokuume.
Valtaosassa infektioista taustalla oli tavanomainen hampaan infektiosairaus, kuten hampaan juurenkärjen ympärystulehdus. Suuri osa tehohoitoa tarvinneista infektiopotilaista oli perusterveitä.
Oikea-aikainen hoito keskeistä
– Usein kyse on ehkäistävissä olevista hammassairauksista, ja infektion oikea-aikainen hoito on ensiarvoisen tärkeää – ei vain monisairailla potilailla vaan myös perusterveillä, sanoo Furuholm.
Furuholmin mukaan hammassairauksien varhainen diagnostiikka ja tehokas perushoito ovat avainasemassa. Niiden avulla voidaan vähentää vakavampien infektioiden riskiä ja erikoissairaanhoidon kuormaa. Myös suun terveyden huomioiminen arjessa eli hyvä omahoito ja säännölliset hammastarkastukset auttavat vähentämään vakavampien infektioiden riskiä.
– Tulokset heijastavat laajempaa terveyshaastetta etenkin nuorempien miesten kohdalla, pohtii Furuholm.
Terveyspoliittisesti Furuholmin tutkimuksen tulokset tukevat suun perusterveydenhuollon saavutettavuuden parantamisen ja terveyserojen kaventamisen merkitystä.
HLL Jussi Furuholm väitteli 30.1.2026 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa suu- ja leukakirurgisesta aiheesta "Severe odontogenic infections—men in the danger zone?". Vastaväittäjänä oli dosentti Pertti Patinen, Oulun yliopisto.
Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa Heldassa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jussi FuruholmPuh:0503381797jussi.furuholm@helsinki.fi
Eeva KarmitsaViestintä, Helsingin yliopistoPuh:0294158461Puh:0504150396eeva.karmitsa@helsinki.fi
Helsingin yliopiston mediapalveluPuh:02941 22622mediapalvelu@helsinki.fi
Helsingin yliopisto on kansainvälinen tiedeyhteisö, johon kuuluu yli 40 000 opiskelijaa ja työntekijää. Teemme tieteellisiä läpimurtoja maailman parhaaksi. Vahvuutemme ovat tulevaisuuden teknologiat, kestävä planeetta, yksilöllinen terveys sekä oppivat ja muuntuvat yhteiskunnat. Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaan yhden prosentin joukkoon. Yliopisto on perustettu vuonna 1640.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin yliopisto
Kivikauden vainaja puettiin näyttävään sulka- ja turkispäähineeseen24.2.2026 09:22:06 EET | Tiedote
Uusi tutkimusmenetelmä avaa täysin uudenlaisen ikkunan kivikautisiin hauta-asuihin ja niiden koristelutapoihin.
Kansanedustaja Pekka Haavisto ja taloustieteen nobelisti James Robinson Helsingin yliopiston kunniatohtoreiksi23.2.2026 10:32:05 EET | Tiedote
Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan promootiossa vihitään neljä uutta kunniatohtoria toukokuussa 2026; kansanedustaja Pekka Haavisto, professori James Robinson, professori Bridget Anderson ja professori emeritus Walden Bello.
Laulaminen voi tukea hyvinvointia ja tervettä ikääntymistä20.2.2026 08:57:51 EET | Tiedote
Kuorolaulu on lupaava keino hyvinvoinnin ja terveen ikääntymisen tukemiseen läpi koko aikuisiän.
Huippuharvinainen gravitaatiolinssi näyttää kaukaisen supernovan viitenä kappaleena19.2.2026 09:10:15 EET | Tiedote
Yli kymmenen miljardin valovuoden päässä Maasta sijaitsevan Winny supernovan räjähdys voi tuottaa uutta tietoa maailmankaikkeuden laajenemisvauhdista.
Puu rentouttaa myös virtuaalisena – tuoksun ja visuaalisuuden yhdistelmä tehostaa palautumista18.2.2026 07:30:00 EET | Tiedote
Puun tuoksu ja visuaaliset puuelementit vähentävät stressiä ja parantavat merkittävästi palautumista ja mielialaa sisätiloissa. Virtuaaliset puupinnat tuottavat hyvin samankaltaisia hyvinvointivaikutuksia kuin aidot pinnat.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme