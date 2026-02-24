Miehet ovat vakavien hammasperäisten infektioiden vaaravyöhykkeellä

Puu rentouttaa myös virtuaalisena – tuoksun ja visuaalisuuden yhdistelmä tehostaa palautumista 18.2.2026 07:30:00 EET | Tiedote

Puun tuoksu ja visuaaliset puuelementit vähentävät stressiä ja parantavat merkittävästi palautumista ja mielialaa sisätiloissa. Virtuaaliset puupinnat tuottavat hyvin samankaltaisia hyvinvointivaikutuksia kuin aidot pinnat.