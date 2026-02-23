SuPer: Valtakunnansovittelijalta uusi sovintoehdotus yksityisen sosiaalipalvelualan työriitaan

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskentelee noin 72 000 työntekijää, ja SuPer on toimialan suurin työntekijäjärjestö. Työehtosopimuksesta (SOSTES) neuvottelevat ammattiliitot SuPer, Erto ja Tehy eli Sote ry sekä JHL, Talentia ja neuvottelujärjestö Salli ry. Työnantajien puolella neuvottelee Hyvinvointiala Hali ry.

SOSTESia noudatetaan sosiaalialan palveluyksiköissä, kuten esimerkiksi yksityisissä vanhusten ja vammaisten palvelutaloissa, vanhainkodeissa, ensi- ja turvakodeissa, kotipalveluissa ja erilaisissa sosiaali- ja terveysjärjestöissä.