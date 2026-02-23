Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

SuPer: Valtakunnansovittelijalta uusi sovintoehdotus yksityisen sosiaalipalvelualan työriitaan

Valtakunnansovittelija on antanut uuden sovintoehdotuksen yksityisen sosiaalipalvelualan työriitaan tänään 24. helmikuuta. Järjestöjen hallinnot kokoontuvat käsittelemään tulosta. Osapuolet antavat vastauksensa valtakunnansovittelijalle keskiviikkona 25. helmikuuta kello 16.30. Ratkaisun sisällöstä tiedotetaan, kun osapuolet ovat hyväksyneet sovintoehdotuksen.

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskentelee noin 72 000 työntekijää, ja SuPer on toimialan suurin työntekijäjärjestö. Työehtosopimuksesta (SOSTES) neuvottelevat ammattiliitot SuPer, Erto ja Tehy eli Sote ry sekä JHL, Talentia ja neuvottelujärjestö Salli ry. Työnantajien puolella neuvottelee Hyvinvointiala Hali ry.

SOSTESia noudatetaan sosiaalialan palveluyksiköissä, kuten esimerkiksi yksityisissä vanhusten ja vammaisten palvelutaloissa, vanhainkodeissa, ensi- ja turvakodeissa, kotipalveluissa ja erilaisissa sosiaali- ja terveysjärjestöissä.

SuPer on Suomen suurin toisen asteen koulutettujen sote-ammattilaisten ja varhaiskasvatuksen hoitajien ammattiliitto.

