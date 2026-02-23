Parlamentti tukee Ukrainaa neljä vuotta sodan alkamisen jälkeen

Meppien mukaan Venäjä liittolaisineen on täysin vastuussa sodasta ja sotarikoksista

Tulevan rauhansopimuksen tulee sisältää vahvat turvatakuut Ukrainalle

Parlamentti haluaa lisää EU-pakotteita Venäjää vastaan ja energiatuonnista luopumista

Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola avasi ylimääräisen täysistunnon, jonka aiheena oli Venäjän neljä vuotta jatkunut hyökkäyssota Ukrainaa vastaan, ja sanoi: ”Parlamentti on seissyt Ukrainan rinnalla neljä vuotta, koska tiedämme, että yhdessä Ukraina ja Eurooppa ovat vahvoja. Ukrainan turvallisuus on Euroopan turvallisuutta, Ukrainan vapaus on Euroopan vapautta, ja Ukrainan tulevaisuus on Euroopassa.”

Videoyhteydellä Kiovasta puhunut Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kiitti Euroopan parlamenttia sen jatkuvasta tuesta Ukrainalle ja totesi, että ukrainalaiset kokevat monien eurooppalaisten välittävän maan kohtalosta. ”Emme valinneet tätä sotaa emmekä provosoineet ketään hyökkäämään. Nyt teemme kaikkemme, jotta sota saadaan loppumaan”, sanoi Zelenskyi. Hän kuvaili Putinin hallintoa mielenvikaiseksi diktatuuriksi, joka muodostaa uhan naapureilleen ja laajemmin Euroopalle. ”Putin ei voi hyväksyä yhtä asiaa: että ihmiset voivat elää toisella tavalla kuin mitä hän haluaa ja nauttia elämästään”, sanoi presidentti.

Zelenskyi painotti, että Ukrainan on saatava uskottavat turvatakuut, jotta Venäjän hyökkäykset muualle Eurooppaan vältetään jatkossa. Hän puhui myös transatlanttisen yhtenäisyyden ja yhteistyön säilyttämisestä nykymuodossaan ja ilmaisi kiitollisuutensa kaikille, jotka pyrkivät säilyttämään tämän globaalisti tärkeän siteen.

Ukrainan presidentti korosti puheessaan, miten tärkeitä maalle on EU:n 90 miljardin euron laina ja selkeän EU:hun liittymisajan ilmaiseminen. Jos tarkkaa päivämäärää tai takuuta liittymisestä ei ole, Putin voi estää Ukrainan liittymisen vuosikymmenien ajan jakamalla Eurooppaa, totesi Zelenskyi.

Puheensa lopuksi hän sanoi, että Euroopan tulee ymmärtää, mistä Venäjä saa rahat sodan jatkamiseen. Zelenskyi vaati vahvoja pakotteita, loppua Euroopan riippuvuudelle Venäjän energiasta, venäläisten pankkien sulkemista pois Euroopasta, puuttumista pakotteiden kiertämiseen, toimia varjolaivastoa vastaan ja venäläisten sotarikollisten maahantulokieltoa Eurooppaan.

Sota on Venäjän, sen hallinnon ja Valko-Venäjän syytä

Zelenskyin puheen ja täysistuntokeskustelun jälkeen parlamentti hyväksyi päätöslauselman, jossa se tuomitsi vahvasti Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan ja totesi, että se on laiton ja perusteeton sekä kansainvälisen oikeuden ja YK:n peruskirjan vastainen. Mepit korostavat, että Venäjä ja sen liittolaiset, kuten Valko-Venäjä, ovat syyllisiä sotaan, sotarikoksiin ja hyökkäysrikokseen. Samalla he tuomitsevat Pohjois-Korean ja Iranin osallisuuden sotaan.

Parlamentti vaatii Venäjää lopettamaan välittömästi kaiken sotilaallisen toiminnan Ukrainassa, vetämään joukot ja kaluston pois Ukrainan alueelta, vapauttamaan ja palauttamaan kaikki sotavangit, poliittiset vangit sekä siepatut lapset ja siviilit ja lopettamaan pysyvästi Ukrainan suvereniteetin, itsenäisyyden ja alueellisen koskemattomuuden loukkaamisen. Samalla parlamentti toteaa, ettei EU jatkossakaan tunnusta Ukrainan miehitettyjä alueita Venäjän alueiksi.

Ukraina tarvitsee vahvat ja uskottavat turvatakuut

Tekstissä mepit toteavat, että Ukrainan tulevaisuus on EU:ssa. Parlamentti haluaa, että Ukrainan tuominen osaksi sisämarkkinoita nopeutuu ja että EU lisää laajentumisen valmistelemista sisäisillä uudistuksilla. Samalla parlamentti vaatii EU:ta ja jäsenvaltioita ottamaan enemmän vastuuta Euroopan turvallisuudesta ja lisäämään sotilaallista, poliittista ja diplomaattista tukea Ukrainalle.

Parlamentin mukaan tulevan Ukrainan ja Venäjän välisen rauhansopimuksen taustalla on oltava vahvat ja uskottavat turvatakuut Ukrainalle. Niiden tulee vastata Nato- sopimuksen viidettä artiklaa ja EU:n perussopimuksen 42 artiklan 7 kohdan tasoa. Samalla rauhansopimuksen tulee olla kansainvälisen oikeuden mukainen, varmistaa vastuuvelvollisuus ja kattaa sotakorvaukset eikä rajoittaa Ukrainan oikeutta puolustaa itseään tai valita liittolaisensa. Mepit painottavat, ettei päätöksiä Ukrainasta tai Euroopasta voi tehdä ilman Ukrainaa tai Eurooppaa.

Mepit suhtautuvat myönteisesti monenvälisiin Ukrainan turvallisuushankkeisiin, esimerkiksi ehdotukseen monikansallisten joukkojen lähettämisestä turvaamaan rauhaa Ukrainassa yhdessä turvatakuiden kanssa. Samalla mepit ovat huolissaan siitä, että takuut tulevat voimaan vasta tulitauon sopimisen jälkeen. He ovat huolissaan Yhdysvaltojen lähestymistavasta rauhanneuvotteluihin, joka näyttää asettavan etusijalle lyhyen aikavälin sopimusten tekemisen ja ”strategisen vakauden” säilyttämisen Venäjän kanssa aitojen rauhanneuvottelujen sekä pysyvän ja oikeudenmukaisen rauhan sijaan.

Energiaitsenäisyys Venäjästä olennaista

Päätöslauselmassa vaaditaan lisäpakotteita Venäjää kohtaan ja luopumista venäläisistä energianlähteistä. Parlamentti on tyytyväinen toimiin venäläisen maakaasun ja öljyn tuonnin lopettamiseksi mutta kehottaa samalla komissiota nopeuttamaan luopumista muista venäläisistä energianlähteistä, muun muassa kaikista öljytuotteista, uraanista, ydinpolttoaineesta sekä ydinvoimapalveluista. Myös Nord Stream -kaasuputket on poistettava pysyvästi käytöstä.

Mepit tuomitsevat ukrainalaisten lasten sieppaukset Venäjälle ja tukevat kansainvälisiä toimia heidän palauttamisekseen.

Parlamentti vaatii laajempia pakotteita Venäjän sotarikoksiin osallistuneita instituutioita ja virkailijoita kohtaan, tiukempia toimia pakotteiden kiertämisen estämiseksi, maahantulokieltoja Schengen-alueelle sotaan osallistuneille venäläisille sotilaille ja Wagner-ryhmän sekä sen seuraajien lisäämistä EU:n terroristijärjestölistalle.

Päätöslauselma hyväksyttiin äänin 437 puolesta, 82 vastaan ja 70 tyhjää.

Lisätietoa