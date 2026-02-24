Vihreiden Bella Forsgren: Hallituksen yleistukiuudistus jätti tuhannet ikääntyvät ansaan — hallituksen on korjattava tilanne

Vihreiden kansanedustaja Bella Forsgrén vaatii hallitusta korjaamaan tilanteen ja muistuttaa, että vihreiden perustulomallissa vastaavaa loukkua ei syntyisi.

Helsingin Sanomat uutisoi, että yleistukiuudistus voi pienentää OVE:a nostavien tuloja jopa noin 270 euroa kuukaudessa. OVE:n nostamista koskevaa päätöstä ei voi enää perua kolmen kuukauden jälkeen, ja varhennus pienentää eläkettä pysyvästi 0,4 prosenttia jokaista varhennuskuukautta kohden.

— Ihmisiltä ei voi muuttaa pelisääntöjä kesken kaiken. Nämä ihmiset ovat toimineet täysin laillisesti ja tehneet päätöksensä sen tiedon varassa, että OVE ei leikkaa työttömyystukea. Nyt he menettävät sekä tulevaa eläkettään että nykyistä tukeaan. Tämä on kohtuutonta ja siksi hallituksen korjattava tilanne niille tuhansille, jotka ovat jääneet ansaan, Forsgrén sanoo.

Tilanne on Forsgrénin mukaan jälleen esimerkki siitä, miten monimutkainen ja tarveharkintaan nojaava sosiaaliturva tuottaa yllättäviä ja epäoikeudenmukaisia vaikutuksia.

— Kun järjestelmää korjataan pala kerrallaan, syntyy uusia loukkuja. Ihmisen näkökulmasta kokonaisuus ei ole ennakoitava, Forsgrén sanoo.

— Perustulossa tällaista loukku-yllätystä ei syntyisi. Perustulo on universaali ja automaattinen. Se kuuluu kaikille eikä sen taso riipu siitä, nostaako jotakin muuta etuutta rinnalla. Se täydentää saumattomasti muita tuloja ilman rangaistavia leikkureita, eikä ihmisten tarvitse pelätä, että järjestelmä muuttuu hänen vahingokseen kesken matkan. Nyt hallitus epäonnistui siinä, Forsgrén päättää.