Työttömien määrä kasvoi vuodentakaisesta, mutta laski kuukausitasolla Pohjanmaan työllisyysalueella

24.2.2026 14:58:44 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Pohjanmaan työllisyysalueella (Kaskinen, Korsnäs, Laihia, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Uusikaarlepyy, Vaasa ja Vöyri) oli tammikuussa edelleen yksi maan alhaisimmista työttömyysasteista (7,8 %). Työttömyysaste oli 0,4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Joulukuuhun verrattuna työttömyysaste kuitenkin laski 1,1 prosenttiyksikköä. Koko maan työttömyysaste oli tammikuussa 12,6 %. Joulukuuhun verrattuna työttömyysaste laski koko maassa 0,4 prosenttiyksikköä.
Tiedot perustuvat KEHA-keskuksen Työnvälitystilastoon.
Lomautettujen määrä väheni merkittävästi
Pohjanmaan työllisyysalueella oli tammikuun lopussa yhteensä 9 220 työnhakijaa, joista 4 922 oli työttömiä työnhakijoita. Vuoden takaiseen verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 311 henkilöllä (+6,7 %). Kuukauden takaiseen verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä kuitenkin laski 594 henkilöllä (-10,8 %).
Viime vuoteen verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä vähentyi Laihialla (-9 %) ja Närpiössä (-2 %). Kunnittain verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi vuoden takaiseen verrattuna eniten Vaasassa, jossa oli 241 enemmän työttömiä työnhakijoita kuin vuosi sitten (+8 %). Suurin prosentuaalinen kasvu oli Mustasaaressa, jossa työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 18 % viime vuodesta (+70 henkilöä).
Työttömistä työnhakijoista kokoaikaisesti lomautettuja oli 393, mikä on 55 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin (- 14 %) ja 523 vähemmän kuin joulukuussa (-57,1 %).
”Alueen suurimpien yritysten lomautukset helpottivat vuodenvaihteessa, ja se näkyy nyt lomautettujen työnhakijoiden määrässä. On myös erittäin positiivista, että työvoimakoulutuksiin osallistuminen on lisääntynyt. On hienoa, että ihmiset haluavat kehittää osaamistaan ja vastata työelämän tarpeisiin,” sanoo työllisyysjohtaja Juha Nummela.
Työttömyysaste eli työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Pohjanmaan työllisyysalueella oli edelleen korkein Kaskisissa (12,7 %) ja matalin Maalahdessa (4,5 %). Vaasan työttömyysaste oli 9,6 %.
Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi
Pitkäaikaistyöttömien, eli henkilöiden, jotka ovat olleet työttömänä yhtäjaksoisesti vähintään 12 kuukautta, määrä jatkoi nousuaan sekä Pohjanmaan työllisyysalueella että valtakunnallisesti vuotta aikaisempaan nähden. Tammikuun lopussa pitkäaikaistyöttömiä oli työllisyysalueella 1 638, mikä on 376 enemmän kuin vuotta aiemmin (+ 29,8 %). Kuukauden takaiseen tilanteeseen verrattuna määrä kasvoi 6 henkilöllä (+0,4 %).
Avoimien työpaikkojen määrä väheni edellisvuoden tammikuuhun verrattuna
Pohjanmaan työllisyysalueella ilmoitettiin Työmarkkinatorille tammikuussa 1 059 uutta avointa työpaikkaa, mikä on 587 paikkaa enemmän kuin joulukuussa, mutta 351 vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Valtakunnallisesti uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Työmarkkinatorille tammikuun aikana 57 000, mikä on 9 300 vähemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa.
Tammikuun aikana avoinna oli yhteensä 1328 työpaikkaa, mikä on 569 enemmän kuin joulukuussa, mutta 496 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Valtakunnallisesti kaikkiaan tammikuun aikana oli avoinna 82 800 työpaikkaa, mikä on 13 400 vähemmän kuin vuosi sitten.
Juha Nummela,TyöllisyysjohtajaPuh:+358405470471juha.nummela@vaasa.fi
Arbetslöshetsgraden inom Österbottens sysselsättningsområde (Kaskö, Korsnäs, Laihela, Malax, Korsholm, Närpes, Nykarleby, Vasa och Vörå) var i december fortfarande en av de lägsta i landet (7,8 %). Arbetslöshetsgraden var 0,4 procentenheter högre än för ett år sedan. Jämfört med december minskade dock arbetslöshetsgraden med 1,1 procentenheter. I hela landet var arbetslöshetsgraden i januari 12,6 %. Jämfört med december minskade den med 0,4 procentenheter. Uppgifterna baserar sig på arbetsförmedlingsstatistiken som publiceras av UF-centret.
