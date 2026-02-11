Volter Kilven tarina esitetään pääkirjastossa

Red Nose Companysta tuttu Tuukka Vasama vie katsojat kiehtovalle matkalle rakastetun kirjailijan sielunmaisemaan. Volter Kilpi tunnetaan “Alastalon salista”, mutta millainen oli tarina hänen saaristosarjansa takana? Esitys kertoo omaksi itsekseen kasvamisesta, luomisen tuskasta ja taiteilijuudesta kepeästi ja inhimillisesti.

Esityksen on käsikirjoittanut ja ohjannut Elina Kilkku ja se perustuu Laura Kokon kirjoittamaan Volter Kilpi -elämäkertaan (SKS Kirjat 2022).

Tuukka Vasama on porvoolainen näyttelijä, joka tunnetaan monipuolisena vapaan teatterikentän tekijänä. Vasaman monologiesityksiä on palkittu kansainvälisillä festivaaleilla, hänelle on myönnetty Helsingin Kaupungin taiteilijapalkinto ja kulttuuripalkinto, sekä Kansallisteatterin Eino Kalima -ohjaajapalkinto.

Esitykseen on vapaa pääsy. Tilaan mahtuu 60 henkilöä.

