Volter Kilven tarina esitetään pääkirjastossa

24.2.2026 14:34:57 EET | Naantalin kaupunki | Tiedote

Näyttelijä Tuukka Vasama esittää kirjailija Volter Kilven tarinan Sanat varisevat helminä sydämelle Naantalin pääkirjastossa keskiviikkona 4.3. klo 17.30.

Red Nose Companysta tuttu Tuukka Vasama vie katsojat kiehtovalle matkalle rakastetun kirjailijan sielunmaisemaan. Volter Kilpi tunnetaan “Alastalon salista”, mutta millainen oli tarina hänen saaristosarjansa takana? Esitys kertoo omaksi itsekseen kasvamisesta, luomisen tuskasta ja taiteilijuudesta kepeästi ja inhimillisesti.

Esityksen on käsikirjoittanut ja ohjannut Elina Kilkku ja se perustuu Laura Kokon kirjoittamaan Volter Kilpi -elämäkertaan (SKS Kirjat 2022).

Tuukka Vasama on porvoolainen näyttelijä, joka tunnetaan monipuolisena vapaan teatterikentän tekijänä. Vasaman monologiesityksiä on palkittu kansainvälisillä festivaaleilla, hänelle on myönnetty Helsingin Kaupungin taiteilijapalkinto ja kulttuuripalkinto, sekä Kansallisteatterin Eino Kalima -ohjaajapalkinto.

Esitykseen on vapaa pääsy. Tilaan mahtuu 60 henkilöä.

Sanat varisevat helminä sydämelle - kirjailija Volter Kilven tarina
Naantalin pääkirjasto, tapahtumatila Riutta, 1. krs
Ke 4.3.2026 klo 17.30-18.30

Naantali on kasvava yli 20 000:n asukkaan kaupunki vetovoimaisessa Varsinais-Suomessa. Saaristo on vahvasti läsnä: Naantaliin kuuluu jopa tuhat saarta ja tuhat kilometriä rantaviivaa. Asukkaille on tarjolla monipuolisia asumisratkaisuja sekä ainutlaatuisia kulttuuri- ja harrastusmahdollisuuksia. 

Naantali on yrittäjäystävällinen ja kehittyvä satamakaupunki, josta on toimivat yhteydet niin maa- kuin meriteitse. Tällä hetkellä Naantalissa toimii noin 1600 yritystä.

