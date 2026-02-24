SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Hallitus katsoo sivusta, kun epävarmuus vyöryy suomalaisten koteihin
24.2.2026 14:46:46 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Työttömyys on arjen epävarmuutta, tyhjenevä jääkaappi, lasku, joka jää pöydälle ja aamu, jolloin ei ole paikkaa mihin lähteä. Se on viesti työpaikalta, jota on pelätty kuukausia, ja kauppareissu, jolla lasketaan jokainen euro. Yhä useamman suomalaisen arki on nyt tätä, eikä se ole sattumaa, vaan hallituksen politiikan seuraus.
– Hallitus lupasi työtä, mutta toi epävarmuuden. Tämä ei ole mikään luonnonvoima vaan hallituksen poliittisten päätösten tulos. Ihmiset maksavat nyt hinnan hallituksen politiikan epäonnistumisesta, sanoo SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malm.
Malm syyttää hallitusta siitä, että se on valinnut toimettomuuden samaan aikaan kun työttömyys on kasvanut ihmisten arjessa näkyväksi kriisiksi.
– Kun työpaikka menee, pitäisi näkyä auttava käsi ja selkeä polku takaisin töihin. Hallitus on tehnyt päinvastoin: se on leikannut turvaa, kiristänyt ehtoja ja jättänyt ihmiset odottamaan. Työtön ei elä puheista paremmasta, hän elää arkea, jossa vuokra erääntyy, ruokaa on ostettava ja lapselle pitäisi pystyä sanomaan, että kaikki järjestyy, Malm painottaa.
Tilanne on tullut lähelle lähes jokaista suomalaista. Töitä ei löydä kuukausien hakemisen jälkeen, työpaikalla pelätään seuraavia yt-neuvotteluja, perheessä lasketaan euroja ennen kauppaan lähtöä.
– Tämä on hallituksen työllisyyspolitiikan kädenjälki. Ei työpaikkoja, ei ratkaisuja, ei vastuuta. Pelkkiä puheita ja uusia leikkauksia. Yksikään hallituksen selitys ei maksa kenenkään vuokraa eikä tuo yhtään ihmistä takaisin työelämään, linjaa Malm.
Malm muistuttaa, että työ on ihmiselle arjen perusta.
– Työ on turvallisuutta ja ihmisarvoa. Sitä, että voi luvata lapselle harrastuksen jatkuvan ja uskaltaa suunnitella ensi vuotta. Nyt hallitus on romuttanut tämän luottamuksen, eikä ole tehnyt juuri mitään tilanteen korjaamiseksi, jyrähtää Malm.
– Vastuullinen hallitus myöntäisi virheensä ja muuttaisi suuntaa. Tämä hallitus on valinnut selittää, siirtää vastuuta ja katsoa sivusta. Sillä välin epävarmuus leviää suomalaisiin koteihin, päättää Malm.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Niina MalmKansanedustaja, SDP:n varapuheenjohtajaPuh:0400 588 978
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Suhonen: Hallitus on epäonnistunut – Suomi kärsii Euroopan pahimmasta työllisyystilanteesta24.2.2026 14:49:25 EET | Tiedote
Tänään julkaistut työttömyysluvut ovat pysäyttäviä. Pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut vuodessa 27 300 henkilöllä. Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita on nyt 42 300, eli 4 100 enemmän kuin vuosi sitten.
SDP:n ryhmäpuhe välikysymyskeskustelussa Euroopan pahimmasta työttömyydestä24.2.2026 14:41:51 EET | Tiedote
SDP:n ryhmäpuhe 24.2.2026 välikysymyskeskustelussa Euroopan pahimmasta työttömyydestä. Puhujana kansanedustaja Piritta Rantanen. Muutokset puhuessa mahdollisia.
SDP:n Eveliina Heinäluoma: Pääministeri Orpo ja kokoomus pettävät Helsingin jälleen22.2.2026 13:52:52 EET | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Eveliina Heinäluoma syyttää pääministeri Orpoa ja kokoomusta Helsingin pettämisestä: hallitus leikkaa rahoitusta alueelta, jossa hoidon tarve on suurin, ja vaatii samaan aikaan etelää nielemään heikennykset suhteellisuudentajuun vedoten.
SDP:n Lauri Lyly: Hallituksen määräaikaislakiesitystä korjattava perusteellisesti22.2.2026 08:57:00 EET | Tiedote
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan varapuheenjohtaja Lauri Lylyn mukaan työoikeuden asiantuntijoiden esittämät huomiot hallituksen esityksestä määräaikaisten työsuhteiden helpottamiseksi ovat painavia ja vahvistavat lakiesityksen oikeudellisia ongelmia, ja sitä on korjattava perusteellisesti eduskuntakäsittelyssä.
SDP:n Piritta Rantanen: Hallitus puhuu nollatoleranssista, teot lisäävät raskaussyrjintää21.2.2026 10:48:33 EET | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Piritta Rantanen arvostelee voimakkaasti Orpon hallitus esitystä määräaikaisten työsopimusten helpottamisesta. Rantasen mukaan hallituksen oma vaikutusarvio paljastaa esityksen vakavimman ongelman: se lisää raskaus- ja perhevapaasyrjinnän riskiä työelämässä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme