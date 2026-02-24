SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Hallitus katsoo sivusta, kun epävarmuus vyöryy suomalaisten koteihin

– Hallitus lupasi työtä, mutta toi epävarmuuden. Tämä ei ole mikään luonnonvoima vaan hallituksen poliittisten päätösten tulos. Ihmiset maksavat nyt hinnan hallituksen politiikan epäonnistumisesta, sanoo SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malm.

Malm syyttää hallitusta siitä, että se on valinnut toimettomuuden samaan aikaan kun työttömyys on kasvanut ihmisten arjessa näkyväksi kriisiksi.

– Kun työpaikka menee, pitäisi näkyä auttava käsi ja selkeä polku takaisin töihin. Hallitus on tehnyt päinvastoin: se on leikannut turvaa, kiristänyt ehtoja ja jättänyt ihmiset odottamaan. Työtön ei elä puheista paremmasta, hän elää arkea, jossa vuokra erääntyy, ruokaa on ostettava ja lapselle pitäisi pystyä sanomaan, että kaikki järjestyy, Malm painottaa.

Tilanne on tullut lähelle lähes jokaista suomalaista. Töitä ei löydä kuukausien hakemisen jälkeen, työpaikalla pelätään seuraavia yt-neuvotteluja, perheessä lasketaan euroja ennen kauppaan lähtöä.

– Tämä on hallituksen työllisyyspolitiikan kädenjälki. Ei työpaikkoja, ei ratkaisuja, ei vastuuta. Pelkkiä puheita ja uusia leikkauksia. Yksikään hallituksen selitys ei maksa kenenkään vuokraa eikä tuo yhtään ihmistä takaisin työelämään, linjaa Malm.

Malm muistuttaa, että työ on ihmiselle arjen perusta.

– Työ on turvallisuutta ja ihmisarvoa. Sitä, että voi luvata lapselle harrastuksen jatkuvan ja uskaltaa suunnitella ensi vuotta. Nyt hallitus on romuttanut tämän luottamuksen, eikä ole tehnyt juuri mitään tilanteen korjaamiseksi, jyrähtää Malm.

– Vastuullinen hallitus myöntäisi virheensä ja muuttaisi suuntaa. Tämä hallitus on valinnut selittää, siirtää vastuuta ja katsoa sivusta. Sillä välin epävarmuus leviää suomalaisiin koteihin, päättää Malm.