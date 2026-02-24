SDP EDUSKUNTA

SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Hallitus katsoo sivusta, kun epävarmuus vyöryy suomalaisten koteihin

24.2.2026 14:46:46 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

Jaa

Työttömyys on arjen epävarmuutta, tyhjenevä jääkaappi, lasku, joka jää pöydälle ja aamu, jolloin ei ole paikkaa mihin lähteä. Se on viesti työpaikalta, jota on pelätty kuukausia, ja kauppareissu, jolla lasketaan jokainen euro. Yhä useamman suomalaisen arki on nyt tätä, eikä se ole sattumaa, vaan hallituksen politiikan seuraus.

Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP

– Hallitus lupasi työtä, mutta toi epävarmuuden. Tämä ei ole mikään luonnonvoima vaan hallituksen poliittisten päätösten tulos. Ihmiset maksavat nyt hinnan hallituksen politiikan epäonnistumisesta, sanoo SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malm.

Malm syyttää hallitusta siitä, että se on valinnut toimettomuuden samaan aikaan kun työttömyys on kasvanut ihmisten arjessa näkyväksi kriisiksi.

– Kun työpaikka menee, pitäisi näkyä auttava käsi ja selkeä polku takaisin töihin. Hallitus on tehnyt päinvastoin: se on leikannut turvaa, kiristänyt ehtoja ja jättänyt ihmiset odottamaan. Työtön ei elä puheista paremmasta, hän elää arkea, jossa vuokra erääntyy, ruokaa on ostettava ja lapselle pitäisi pystyä sanomaan, että kaikki järjestyy, Malm painottaa.

Tilanne on tullut lähelle lähes jokaista suomalaista. Töitä ei löydä kuukausien hakemisen jälkeen, työpaikalla pelätään seuraavia yt-neuvotteluja, perheessä lasketaan euroja ennen kauppaan lähtöä.

– Tämä on hallituksen työllisyyspolitiikan kädenjälki. Ei työpaikkoja, ei ratkaisuja, ei vastuuta. Pelkkiä puheita ja uusia leikkauksia. Yksikään hallituksen selitys ei maksa kenenkään vuokraa eikä tuo yhtään ihmistä takaisin työelämään, linjaa Malm.

Malm muistuttaa, että työ on ihmiselle arjen perusta.

– Työ on turvallisuutta ja ihmisarvoa. Sitä, että voi luvata lapselle harrastuksen jatkuvan ja uskaltaa suunnitella ensi vuotta. Nyt hallitus on romuttanut tämän luottamuksen, eikä ole tehnyt juuri mitään tilanteen korjaamiseksi, jyrähtää Malm.

– Vastuullinen hallitus myöntäisi virheensä ja muuttaisi suuntaa. Tämä hallitus on valinnut selittää, siirtää vastuuta ja katsoa sivusta. Sillä välin epävarmuus leviää suomalaisiin koteihin, päättää Malm.

Avainsanat

työllisyystyöttömyyshallitusorpoorpon hallitustyöelämätyöllisyystilannetyöllisyyspolitiikkanuorisotyöttömyyssdp

Yhteyshenkilöt

Niina MalmKansanedustaja, SDP:n varapuheenjohtaja

Puh:0400 588 978

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye