SDP:n Suhonen: Hallitus on epäonnistunut – Suomi kärsii Euroopan pahimmasta työllisyystilanteesta

24.2.2026 14:49:25 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

Tänään julkaistut työttömyysluvut ovat pysäyttäviä. Pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut vuodessa 27 300 henkilöllä. Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita on nyt 42 300, eli 4 100 enemmän kuin vuosi sitten.

Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP
– Erityisesti nuorten työttömyyden kasvu on hälyttävää. Kun nuori jää työttömäksi, seuraukset voivat varjostaa koko työuraa. Hallitus katsoo sivusta, kun kokonaisen sukupolven tulevaisuutta horjutetaan, sanoo SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen.

Suomessa on tällä hetkellä Euroopan heikoin työllisyyskehitys. Hallituksella on ollut lähes kolme vuotta aikaa korjata suuntaa, mutta tulokset puuttuvat.

– Hallitus on toteuttanut ohjelmaansa tunnollisesti, vaikka sen vaikutukset suomalaisille ovat olleet kylmät ja kovat. Työsuhdeturvaa on heikennetty muka työllisyyden nimissä. Työttömiltä on leikattu toistuvasti, ikään kuin toimeentulon kurjistaminen loisi työpaikkoja. Koulutuksesta on säästetty, vaikka osaaminen on ainoa kestävä tie parempaan työllisyyteen, Suhonen arvostelee.

Samaan aikaan hallitus on valmistelemassa 800 miljoonan euron veronkevennyksiä yrityksille ja parantaa hyvätuloisten asemaa.

– Hallituksen viesti on karu: työttömyys on yksilön syy, mutta hyväosaisia pitää palkita. Missä ovat työpaikat? Missä ovat kasvutoimet? Missä on vastuu? Suhonen kysyy.

Hallitus on epäonnistuntu työllisyyspolitiikassaan. Tarvitaan suunnanmuutos, joka perustuu investointeihin, koulutukseen ja aktiiviseen työllisyyspolitiikkaan, ei leikkauksiin ja syyllistämiseen.

– Työttömyys ei ole ideologinen kysymys, vaan inhimillinen hätä. Hallituksen olisi jo aika tunnustaa epäonnistumisensa ja korjata kurssi. Suomi ansaitsee parempaa, Suhonen päättää.

