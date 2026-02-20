Bergqvist: Yritysten tulevaisuudenusko luo uusia työpaikkoja ja kasvua

– Jotta yhä useampi saisi työpaikan, meidän on vahvistettava kasvua. Kun yrityksillä on myönteiset tulevaisuudennäkymät, ne uskaltavat investoida ja palkata. Siksi tarvitaan vahvoja, kohdennettuja panostuksia kevään kehysriihessä talouden vahvistamiseksi ja kasvun vauhdittamiseksi, Bergqvist sanoo.

Hallitus on jo toteuttanut useita uudistuksia työmarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi. Paikallisen sopimisen mahdollisuuksia on laajennettu, työriitojen sovittelujärjestelmää on uudistettu vientisektorin kilpailukyvyn turvaamiseksi, yhteistoimintalainsäädäntöä on modernisoitu ja työrauhaa vahvistettu.

Samalla on selvää, että lisätoimia tarvitaan.

– Talous on myös psykologiaa. Markkinat perustuvat pitkälti odotuksiin tulevasta. Siksi meidän on luotava vakautta ja tulevaisuudenuskoa sekä ihmisille että elinkeinoelämälle, Bergqvist jatkaa.

Ajankohtaisten selvitysten mukaan yritysten on yhä vaikeampaa saada lainaa toimintaansa, mikä vaikeuttaa erityisesti pienten yritysten asemaa ja jarruttaa investointeja. Hallitus selvittääkin parhaillaan, miten pankit voisivat olla myötämielisempiä rahoitusta tarvitseville yrityksille.

Vaikea työllisyystilanne koettelee myös nuoria aikuisia. Hallitus panostaa 30 miljoonaa euroa nuorten työllisyysseteliin, joka auttaa nuoria pääsemään työmarkkinoille. Samalla valmistellaan lakimuutosta, joka helpottaisi yli 25-vuotiaiden työttömien osallistumista avoimeen korkeakouluopetukseen ilman, että he menettävät työttömyysetuutensa. Tämä vahvistaisi elinikäistä oppimista ja parantaisi mahdollisuuksia löytää työtä.

– Nämä ovat askeleita oikeaan suuntaan, mutta meidän on tehtävä enemmän. Siksi RKP:n eduskuntaryhmä haluaa, että hallitus käy entistä tarkemmin läpi erilaisia toimenpiteitä nuorten työllisyyden parantamiseksi, Bergqvist päättää.